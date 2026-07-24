Ruşen Çakır'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı - Son Dakika
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Ruşen Çakır'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı

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Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında ifade veren gazeteci Ruşen Çakır'ın ifadesi ortaya çıktı. Çakır, bağış paralarının şahsi amaçlarla kullanıldığını soruşturma sayesinde öğrendiğini belirterek, o dönem yaptığı haber ile ilgili, "Tamamen bir durum değerlendirmesidir. Herhangi bir sorumluluk hissetmiyorum" dedi. Çakır, yaşananlar için "Gerçekten çok üzücü" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Ruşen Çakır'ın ifadesi alındı.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen ve derneğin kurucusu olan Haluk Levent ile sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur dahil 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturma, gazeteci ve ünlülerin ifadeleriyle devam ediyor.

Savcılık tarafından bilgi sahibi olarak ifadesi alınmak üzere İstanbul Adliyesi'ne gelen gazeteci Ruşen Çakır, savcılıkta ifade verdi.

Ruşen Çakır'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı

"YAPTIĞIM HABER, DURUM DEĞERLENDİRMESİYDİ"

Ruşen Çakır, Haluk Levent'i şahsen tanımadığını, sadece kendisini sanatçı olması sebebiyle bir vatandaş olarak bildiğini ifade ederek, "Soruşturma içeriğinde bulunan haber doğrudur bana aittir. Ben yapmıştım. Bu yapmış olduğum haber tamamen o dönem depremin oluşturduğu üzüntü sebebiyle ve deprem bölgesinde bulunan yine meslektaşlarımızın bizlere yansıtmış olduğu durumlarla ilgili olarak ahbap derneğinin depremzedelere ciddi yardımlarda bulunduğunu söylemeleri sebebiyle bu şekilde haberini yaptım. Herhangi bir şekilde para toplanmasına yardımcı olmadım. Tamamen bu yapılan haber o şartlarda bir durum değerlendirmesiydi. Şahsım olarak ve ailem tarafından da ahbap derneğine çok cüzi miktarda deprem bölgesine gönderilmek üzere yardımda bulundum" dedi.

"SORUMLULUK HİSSETMİYORUM"

Çakır, Levent ile hiç bir şekilde bir araya gelmediğini öne sürerek, "Savcılık makamı gerekli gördüğü takdirde HTS kayıtlarımı inceleyebilirler. Haluk levent isimli şahsın başka yapmış olduğu herhangi bir organizasyonda da yer almadım. O dönem deprem bölgesinde bulunan meslektaşlarımızın bilgi vermesi, Kızılay, AFAD gibi kuruluşların yetersiz kaldığını, Ahbap derneğinin ise fonksiyonel olarak çok yeterli bir şekilde yardım görevini yerine getirdiğini söylemeleri sebebiyle yapmış olduğum bir haberdir. Yukarıda da belirttiğim gibi tamamen bir durum değerlendirmesidir. Herhangi bir sorumluluk hissetmiyorum" ifadelerini kullandı.

"O DÖNEM DERNEKLE İLGİLİ SORUŞTURMA YOKTU"

41 yıldır gazetecilik yaptığını söyleyen Ruşen Çakır, Ahbap sayesinde artan bir popülerliğinin olmadığını, zaten tanınan bir kişi olduğunu kaydetti. Çakır, Ahbap Derneği üzerinden herhangi bir kazanç sağlamadığını da belirterek, "Haluk Levent isimli şahıs ile hiç bir şekilde bir araya gelmedim. Haber de ahbap derneğinin faaliyetlerinin yerinde olduğunu yazdım, doğrudur. Bunu beyanımda belirttim. Tamamen deprem bölgelerinde bulunan muhabir meslektaşlarımızın bizlere ilettiği bilgiler doğrultusunda bu haberi yaptım. Yapılan yardımların yerine getirilip getirilmediği hususunu kontrol etme gibi bir imkanım yoktur. O dönem Ahbap derneği hakkında soruşturma açılsaydı bugün soruşturmaya konu haber gibi açılacak soruşturmanın da haberini yapardım" diye konuştu.

DERNEĞİN YARDIM KONUSUNDA İYİ OLDUĞUNU BU YÜZDEN YAZMIŞ

Haberinde devletin herhangi bir kurumunu aşağılamadığını savunan Çakır, deprem bölgesinde bulunan meslektaşlarının verdiği bilgiler doğrultusunda Ahbap derneğinin yardım konusunda iyi olduğunu yazdığını, kimseyi 'devlete ya da devletin kurumlarına güvenmeyin' şeklinde telkinde bulunmadığını, yapılan haberin bir yönlendirme değil, bir durum değerlendirmesi olduğunu, derneğe ilişkin yaptığı haberin tamamen oradaki insanların içerisinde bulunduğu zor durumdan bir an önce kurtulmasını sağlamak olduğunu savundu.

"ÇOK ÜZÜCÜ"

Deprem bölgesine gitmediğini söyleyen Ruşen Çakır, ancak orada bulunan arkadaşlarından sürekli olarak bilgi aldığını ve onların yönlendirmesiyle gazetecilik görevi gereği toplumu aydınlatıcı haber yaptığını savunarak, şöyle konuştu:

"Benim Haluk Levent ve bu dernekle uzaktan yakından bir ilişkim yoktur. 6 Şubat depremi ülkece ve milletimiz olarak tüm bireyleri zorluk içerisine düşüren bir durumdur. Burada insanlık adına yapmış olduğumuz her şey tamamen deprem bölgesinde mağduriyet yaşayan insanların bir nebze de olsa onlara faydalı olma anlayışıdır. Bu soruşturmalar neticesinde söz konusu Ahbap derneğinin mağdur insanlara yardım niteliğinde dağıtılması gereken paraların şahsi sebepler ile kullanıldığının öğrenmiş oldum. Bir derneğin bu şekilde hareket etmesi gerçekten çok üzücü. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak da ve yine bir gazeteci olarak da beni üzmüştür. Ben de bu derneğe yardımda bulundum. Umarım bir an önce suçlu olan kişilerin cezalandırılmasının gerçekleşmesini isterim."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Haluk Levent, Ruşen Çakır, Deprem, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Haluk Levent Ruşen Çakır'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı - Son Dakika

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