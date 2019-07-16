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Sahte pasaport çetesine operasyon

1 saat önce

İstanbul'da, sahte pasaport ve vize çetesine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, ürettikleri sahte pasaportlarla kanun kaçaklarının Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine geçişini sağlayan şebeke çökertildi.

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İstanbul'da, sahte pasaport ve vize çetesine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, ürettikleri sahte pasaportlarla kanun kaçaklarının Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine geçişini sağlayan şebeke çökertildi. Operasyonda, 5 İranlı gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy ve Esenyurt'ta yurt dışından temin ettikleri pasaportların, fotoğraflarını değiştirerek sahte pasaport düzenleyen, yaptıkları sahte vizeleri pasaporta yapıştırmak suretiyle sahte giriş-çıkış mühürleri kullanarak Avrupa ülkelerine kaçak olarak gitmek isteyen şahısların yurt dışına çıkışına imkan sağlayan bir şebeke tespit etti. Bu yolla maddi menfaat elde ettikleri tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik 11 Temmuz Perşembe günü söz konusu iki ilçede yapılan eş zamanlı operasyonda; İran uyruklu Mohammad M. (48), Salım E. (37), Tohıd E. (39), Fırouz G. (36) ve Maryam F. (30) isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramada; 8 adet İsrail pasaportu, 7 adet Almanya pasaportu, 3 adet İran pasaportu, 1 adet Norveç pasaportu, 3 bin 700 Euro para, sahte vizeler, kimlik kartları, banka kartları, bilgisayar, cep telefonu, pasaportlara basılmak için hazırlanmış çok sayıda mühür, pasaport basımında kullanılan yazıcı ve çok sayıda doküman ele geçirildi. Şebekenin hedef müşterileri arasında Suriye, Irak, Afganistan ve Afrika uyruklular ile kanun kaçağı FETÖ, PKK, DEAŞ ve DHKP/C gibi terör örgütü üyeleri ağırlıkta olduğu öne sürülüyor. Diğer yandan emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şebeke üyelerinden Maryam F. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan Mohammad M., Salım E., Tohıd E. ve Fırouz G. tutuklanarak cezaevine konuldu.
(İHA)
İstanbul, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:15 Kaynak: İHA
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