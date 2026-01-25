Samsun'da Cinayet: Kadın Sevgilisini Öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Samsun'da Cinayet: Kadın Sevgilisini Öldürdü

Samsun\'da Cinayet: Kadın Sevgilisini Öldürdü
25.01.2026 08:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da kadın, yasak ilişki yaşadığı sevgilisini tartışma sırasında boğazını keserek öldürdü.

Samsun'da bir kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini, araçta çıkan tartışma sonucu boğazını keserek öldürdüğünü belirterek polise teslim olmasının ardından kadının eşi ve oğlu da gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Canik ilçesi Düvecik Mahallesi Samsun Şehir Hastanesi yolu üzerindeki park halinde bulunan 55 ARH 593 plakalı hafif ticari araç içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evli olan Gamze S. (38), uzun süredir yasak ilişki yaşadığı evli sevgilisi Ferit M. (45) ile buluştu. Gamze S.'nin ayrılmak istemesi, Ferit M.'nin de bunu kabul etmemesi üzerine aralarında tartışma çıktı.

İddiaya göre Gamze S., yanında getirdiği bıçak ile Ferit M.'nin boğazını kesip kafasına da satırla vurarak öldürdü. Gamze S. olayda kullandığı bıçak ve satırla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Ferit M.'yi araç içinde boğazı kesik halde ölü olarak buldu. Polis ekipleri araçta ve çevrede inceleme yaparken, Ferit M.'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na kaldırıldı. Gamze S. sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Soruşturmayı derinleştiren cinayet bürosu Gamze S.'nin eşi Dursun A.S. ile oğlu Aydın S.'yi de gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Samsun, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Cinayet: Kadın Sevgilisini Öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak
Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı
Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi
Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı
Balıkesir’de 5.1 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
ABD İranlıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor ABD İranlıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor

08:13
Dev süpermarket zinciri faaliyetlerini sonlandırıyor 105 mağaza rakiplere devredilecek
Dev süpermarket zinciri faaliyetlerini sonlandırıyor! 105 mağaza rakiplere devredilecek
07:59
Temu’dan gündem yaratacak Türkiye kararı Baskın sonrası satışlar kısıtlandı
Temu'dan gündem yaratacak Türkiye kararı! Baskın sonrası satışlar kısıtlandı
02:00
Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti
Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti
01:54
Şişli’de başı olmayan kadın cesedini bakın kim bulmuş 2 sakallı erkek detayı
Şişli'de başı olmayan kadın cesedini bakın kim bulmuş! 2 sakallı erkek detayı
23:37
Özel’in “Raconu kessin“ çağrısına Bahçeli’den yanıt: Büyüklük yapmak tuzaktır
Özel'in "Raconu kessin" çağrısına Bahçeli'den yanıt: Büyüklük yapmak tuzaktır
23:34
Okan Buruk’tan transfer mesajı
Okan Buruk'tan transfer mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 08:26:07. #7.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Cinayet: Kadın Sevgilisini Öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.