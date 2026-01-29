Samsun'da Heyelan Faciası: Aile Çağırıyor - Son Dakika
Samsun'da Heyelan Faciası: Aile Çağırıyor

Samsun\'da Heyelan Faciası: Aile Çağırıyor
29.01.2026 13:00
Samsun'da akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelan, bir aileyi yok etmiş, tazminat davası açıldı.

SAMSUN'da akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde otomobil yıkarken oluşan heyecan sonucu kopan kaya ve toprak parçalarının altında kalan Adem Kaya (35) ile kızları Açelya Mina (5) ve Alya Kaya'nın (7) ölümü, eşi Çiğdem Kaya'nın (31) yaralanmasına ilişkin 1'inci Tüketici Mahkemesi'ne açılan tazminat davası kapsamında keşif yapıldı. Heyelan bölgesine bakarak gözyaşı döken Çiğdem Kaya, "Hayatımı mahvettiler, ailem yok oldu. İhmal ve sorumsuzluk yüzünden ailemi kaybettim. Hakkımı kimseye helal etmiyorum" dedi.

Olay, 27 Nisan 2025 akşamı Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkama bölümünde meydana geldi. Adem Kaya, 34 K 5396 plakalı otomobilini yıkarken bitişikteki yamaçta heyelan oluştu. Adem Kaya, eşi Çiğdem Kaya, kızları Açelya Mina ve Ayla Kaya, kopan kaya ve toprak parçalarının altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kolunda, bacaklarında ve burnunda kırıklar olan Çiğdem Kaya'yı yaralı olarak kurtardı. Hastaneye sevk edilen Kaya, tedaviye alındı. 3 saat süren çalışmanın devamında Adem Kaya ile 2 kızının cansız bedenine ulaşıldı. Adem Kaya ile 2 kızı, Terme ilçesi Karacalı Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

2 SANIK HAKKINDA İDDİANAME

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 1 Cumhuriyet savcısı görevlendirdi. Bu kapsamda akaryakıt istasyonu sahibi Mehmet Zeki Gedikli (81) ile mesul müdür K.Y. (62) gözaltına alındı. Şüphelilerden Gedikli tutuklandı, K.Y. adli kontrol şartıyla salıverildi.

İŞLETME VE KURUMLARA TAZMİNAT DAVASI

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. K.Y. ve Mehmet Zeki Gedikli hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma' suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Ceza davasının yanı sıra müşteki tarafınca, 1'inci Tüketici Mahkemesi'nde işletme sahibi Mehmet Zeki Gedikli ve ana firmaya, 2'nci İdare Mahkemesi'nde ise Büyükşehir Belediyesi, Canik Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü Samsun Bölge Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Samsun İl Bölge Müdürlüğü'ne tazminat davası açıldı.

KUSUR ORANLARI BELİRLENECEK

Bugün Samsun 1'inci Tüketici Mahkemesi'ne açılan davada alınan karar sonucu keşif yapıldı. Keşfe mahkeme heyeti, inşaat mühendisi, jeoloji mühendisi, harita mühendisi ve 2 iş güvenliği alanında uzman bilirkişi katıldı. Keşif sırasında anne Çiğdem Kaya'nın heyelan bölgesine bakarak gözyaşı döktüğü görüldü. Keşif sonrası tüm kurumların kusur oranlarının tespit edileceği belirtildi.

'İMAR ANLAMINDA SIKINTILARIN OLDUĞU SABİTTİR'

Keşif sonrası konuşma yapan müşteki avukatı Kartal Akcan, "Burada meydana gelen ölümlü olayda, Samsun 1'inci Tüketici Mahkemesi'nde açtığımız tazminat davasının keşfi vardı. Mahkeme heyeti, 2 iş güvenliği uzmanı, inşaat mühendisi, jeoloji mühendisi iştirak etti. Yerel akaryakıt istasyonu sahibi işletmeye ve ana firmaya açtık bu davayı. Mahkeme heyetine şunu belirttik; burası neredeyse yüzde 90 eğimli, bir binanın duvarı gibi çok dik. Maalesef kayaların yüksekliği 10 ila 15 metre. Buradaki en büyük eksiklik, 'palyeleme' denilen çalışma burada yapılmamış. Büyük kütlelerin düşme ihtimalinde, aşağıdaki canlıların veya binaların zarar görmesinin önüne geçilebilmek için 5 metre genişliğinde ve her 4-5 metrede bir basamak yapılır. Palyeleme olsaydı belki o aile şu an yaşıyor olacaktı. Burada bir alışveriş merkezi var. 2012 yılında sel hasarı oldu burada. İmar anlamında sıkıntıların olduğu sabittir. Akaryakıt istasyonunun ve ana firmanın kusuru olduğu gibi maalesef belediyelerin de kusuru olduğu kanaatindeyiz" dedi.

'OLAYDAN SONRA İLK DEFA GELDİM'

Anne Çiğdem Kaya ise "Olaydan sonra buraya ilk defa geldim. Burada durmak ve konuşmak benim için o kadar zor ki. 25 Nisan'da burada bir kıyamet koptu. Cehennem azabı gibiydi. O ateş benim kalbime girdi, sönmüyor. Hayatımı mahvettiler, ailem yok oldu. İhmal ve sorumsuzluk yüzünden ailemi kaybettim. Hakkımı kimseye helal etmiyorum. 'Alışveriş merkezi kapatılacak' dediler, kapatılmadı. İnsanlar, orada hala alışveriş yapıyor. Benim burada 2 çocuğum öldü. Vicdanınız nasıl el veriyor? Bugün benim başıma gelen yarın sizin de başınıza gelebilir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, Samsun, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Heyelan Faciası: Aile Çağırıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Samsun'da Heyelan Faciası: Aile Çağırıyor - Son Dakika
