"Sapık Sinan" olarak tanınıyordu! Tahliyesinin ardından ilk kez konuştu

04.02.2026 14:31
Arife Gökçe'nin kaybolmasının ardından şüpheli olarak gösterilen ve başta bir suçtan tutuklandıktan sonra tahliye olan Sinan Sardoğan ilk kez konuştu. Cezaevinde kilo aldığı görülen Sardoğan, "Cezaevinde ağalar var, kavgalar çıkıyor, 50 yıl ceza alanlar var. Allah kimseyi düşürmesin. Kimse merak etmesin, kendi evimde uslu uslu oturuyorum. Köyümde kalacağım" dedi.

64 yaşındaki Arife Gökçe'nin kaybolmasının ardından şüpheli isimler arasında yer alan kamuoyunda "Sapık Sinan" olarak tanınan Sinan Sardoğan, dosya sürecinde Türkiye gündeminde uzun süre tartışıldı. Yaşlı kadınlara gönderdiği müstehcen mesajlar ve olay sonrası sergilediği davranışlar, kamuoyunda tepkilere yol açtı.

KAYIPLA İLGİLİ İDDİALAR KANITLANAMADI

Sardoğan'ın Arife Gökçe'nin kaybolmasında doğrudan rol aldığına dair iddialar kanıtlanamadı. Ancak olaydan sonra kıyafetlerini yaktığını söylemesi, şüphelerin artmasına neden oldu.

BAŞKA BİR DOSYADAN TUTUKLANDI

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yapılan yayınlarda, Sinan Sardoğan'ın Arife Gökçe dosyasından bağımsız olarak başka bir suçtan cezaevine girdiği açıklandı. Cinsel istismar iddiasına konu olan dosyada, mağdur çocuğun Sardoğan'ı televizyondan teşhis ettiği öne sürüldü ve bu beyanın ardından hakkında adli işlem başlatıldı.

KUAFÖR GÖRÜNTÜLERİ TAHLİYEYİ ORTAYA ÇIKARDI

Sardoğan'ın Tokat'ta bir erkek kuaföründe çekilen görüntülerinin yayılmasıyla tahliye olduğu anlaşıldı. Sardoğan'ın cezaevinde kilo alması dikkat çekti. Cezaevinden çıktıktan sonraki bu görüntüler, Arife Gökçe dosyasını hatırlayan izleyiciler tarafından yeniden gündeme taşındı.

TAHLİYE SONRASI İLK KEZ KONUŞTU

Sinan Sardoğan, kuaförde çekilen görüntülerden günler sonra Müge Anlı'ya konuştu. Cezaevi koşullarını anlatan Sardoğan, içeride ciddi gerilimler yaşandığını belirterek, "Ağalar var, kavgalar çıkıyor, 50 yıl ceza alanlar var. Allah kimseyi düşürmesin" dedi.

"KİMSE MERAK ETMESİN EVİMDE USLU USLU OTURUYORUM"

Bir işe girdiğini ve geçimini böyle sağladığını söyleyen Sardoğan, maddi anlamda zorlandığını ve kız kardeşinin kendisine destek olduğunu ifade etti. Arife Gökçe'yi hayatında hiç görmediğini savunan Sardoğan, hakkında ortaya atılan tüm suçlamaların yalan olduğunu öne sürdü.

Programda daha önce sarf ettiği sözlerden pişman olduğunu dile getiren Sinan Sardoğan, "Kimse merak etmesin, kendi evimde uslu uslu oturuyorum. Köyümde kalacağım. Tek olmam daha iyi" dedi.

MÜGE ANLI "SANA UÇARIM BURADAN" DİYEREK SİNİRLENMİŞTİ

Müge Anlı, programında kayıp Arife Gökçe olayının işlendiği sırada bacaklarına bakan Sinan Sardoğan'a "Benim de bacaklarıma bakma. Sana bir uçarım buradan. Yararım senin beynini" diyerek sert tepki göstermişti. Bu olaydan sonra Sardoğan kamuoyunda "Sapık Sinan" olarak anılmaya başlanmıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Turgut Güneş Turgut Güneş:
    adaleti sabah proğramları dağıtmamalı, acilen bunları kaldırın. ülkemizin adaletine güvenin. bu adam algı ile içeri girdi. belkide suçu yoktu. söylenecek çok şey varda neyse 5 1 Yanıtla
