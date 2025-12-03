Yüksek hesap kavgası silahlı saldırıya döndü! Önce darbedildi sonra kurşun yağdırdı - Son Dakika
Yüksek hesap kavgası silahlı saldırıya döndü! Önce darbedildi sonra kurşun yağdırdı
03.12.2025 10:10
Sarıyer'de bir eğlence mekanında hesabın yüksek gelmesi üzerine başlayan kavga silahlı saldırıya döndü. Hesap yüzünden çıkan tartışmada darbedilerek dışarı atışan Sami K. daha sonra silahıyla dönüp mekana 14 el ateş etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda saldırgan tutuklandı.

İstanbul Sarıyer'de Huzur Mahallesi'nde 27 Kasım Perşembe günü saat 06.30 sıralarında dehşet dolu dakikalar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde caddede bulunan bir eğlence mekanına gelen Sami K. (30), vakit geçirmeye başladı.

YÜKSEK HESAP KAVGASINDA DARBEDİLİP DIŞARI ATILDI

Bir süre sonra hesabı isteyen Sami K., iddiaya göre hesabın yüksek geldiğini gördü. Bunun üzerine Sami K. ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda çalışanlar tarafından darbedilen Sami K. eğlence mekanından dışarı atıldı.

SİLAHLA DÖNÜP KURŞUN YAĞDIRDI

Olay yerinden uzaklaşan Sami K. sabah saatlerinde tekrar eğlence mekanının önüne geldi. Silahını çıkaran Sami K., eğlence mekanına 14 el ateş etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, 11 kurşun isabet eden eğlence mekanı ve yanındaki bir iş yerinde hasar meydana geldi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerinin sahipleri Yakup T. ile Mehmet Said T., iş yerine geldiklerinde kapı ve duvarlarda çok sayıda kurşun izi görerek durumu polis ekiplerine haber verdi.

SARIYER ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayla ilgili çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin Sami K. olduğu tespit edildi. Sami K.'nin olaydan sonra Sivas'a gittiği ve 3 gün sonra İstanbul'a döndüğü belirlendi. Devam eden çalışmalarda Sami K. Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde olayda kullandığı silahla yakalandı.

HESAP FAZLA GELİNCE KAVGA ÇIKTI

Gözaltına alınan Sami K. emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan Sami K.'nin mekana eğlenmeye gittiğini, daha sonra hesabı istediğini ancak hesabı yüksek bulduğunu, bu sebeple çalışanlarla aralarında tartışma çıktığını, darbedilerek dışarı atıldığını söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Hakkında adli işlem başlatılan Sami K. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Sami K., 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Silahlı tehdit' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

12:40
