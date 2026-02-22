"Savcıyım" deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı! İlk vukuatı değilmiş - Son Dakika
"Savcıyım" deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı! İlk vukuatı değilmiş

"Savcıyım" deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı! İlk vukuatı değilmiş
22.02.2026 14:51
"Savcıyım" deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı! İlk vukuatı değilmiş
İstanbul'da bindiği otobüste kendisini "savcı" olarak tanıtıp tehditler yağdıran kadın ifadesinde, "Kendimi polis olarak tanıtmadım. Hukuk fakültesi öğrencisiyim. Sadece köpeğimin narkotik cinsi köpek olduğunu söyledim" dedi. Öte yandan; kadının bir gün önce de başka bir otobüse köpeğiyle binmek istemesi üzerine çıkan tartışmada kendisini bu kez "polis" olarak tanıtıp tehdit ettiği ortaya çıktı.

Türkiye kendini savcı olarak tanıtıp otobüsteki yolculara tehditler yağdıran kadını konuşuyor. Genç kadının köpeğine ağızlık takmaması nedeniyle başlayan olay yolcuların duruma tepki göstermesiyle tartışmaya dönüştü. 8 suç kaydı olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Yaren S. tartıştığı yolcuya savcı olduğunu söyleyip tehditler yağdırdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi.

BİR GÜN ÖNCE DE "POLİSİM" DEMİŞ

Başsavcılık, "tehdit" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla resen soruşturma başlattı. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Y.S.'nin daha önce "hırsızlık", "kasten yaralama" ve "uyuşturucu" suçlarından toplam 8 kaydının bulunduğu öğrenildi.

'Savcıyım' deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı! İlk vukuatı değilmiş

Yaren S.'nin olaydan bir gün önce de başka bir İETT seferinde köpeğiyle otobüse binmek istemesi üzerine yolcularla arasında çıkan tartışmada bu kez kendisini "polis" diye tanıtıp tehdit ettiği iddia edildi.

ADALET BÖLÜMÜ TERK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİYMİŞ

Yaren S.'nin Cumhuriyet savcısı olmadığı, Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan terk ettiği ve halen Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde aktif öğrenci kaydının bulunduğu belirlendi. Üniversite mezunu olmadığı belirtilen genç kadının satış danışmanı olarak çalıştığı aktarıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

NTV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre; şüpheli, emniyette verdiği ifadede suçlamaları kabul etmedi. Kendini polis veya savcı olarak tanıtmadığını söyleyen Yaren S., "Benden şikayetçi olanlar, kendimi polis olarak tanıttığımı beyan etmişler. Ben kendimi polis olarak tanıtmadım. Hukuk fakültesi öğrencisiyim. Sadece köpeğimin narkotik cinsi köpek olduğunu söyledim" dedi.

TUTUKLAMA TALEBİYLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

21 yaşındaki şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Talepte, "Şüphelinin herkes tarafından duyulabilecek şekilde aleni olarak kamu barışını bozacak ve toplumun bir kesimini aşağılayacak şekilde nefret söylemi içerir halde ve dini değerleri aşağılayarak başörtülü kadın şahsa; 'yobaz, hava al hava, hava almayan beynine hava sokarım' demek suretiyle 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme veya Aşağılama' suçunu işlediği iddia edildi." ifadeleri yer aldı.

Genç kadın hakkındaki adli süreç devam ediyor.

Son Dakika Yaşam 'Savcıyım' deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı! İlk vukuatı değilmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Johny Guitar Johny Guitar:
    bir insan kendini içeri attırmak için neden mücadele eder 33 0 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Ucuz insan modeli 23 0 Yanıtla
  • Murat Sert Murat Sert:
    bide adalet okuyucakmis yazik.hayvana sevgi var insana yok. 16 0 Yanıtla
  • Efem0909 Efem0909:
    Otobüsle yolculuk yapacaksan köpeği niye yanına alıyorsun şov için mi 10 0 Yanıtla
  • Ferhat Duman Ferhat Duman:
    çok önemli bir haber 6 1 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    sizin zihniyet olunca rahatsız oldun tabi 2 1
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
