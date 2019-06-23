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Senforock Orkestrası Eskişehirlileri coşturdu

56 dakika önce

Senforock Orkestrası, yerli ve yabancı rock parçaların senfonik yorumunu yaptığı Eskişehir'deki konserde binlerce kişiye seslendi.

Senforock Orkestrası, yerli ve yabancı rock parçaların senfonik yorumunu yaptığı Eskişehir'deki konserde binlerce kişiye seslendi.
Eskişehir Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konserde şef Musa Göçmen yönetimindeki Senforock Orkestrası'na Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşlik etti.
Konserde Metallica, Iron Maiden, Deep Purple, Cem Karaca, Barış Manço, 3 Hürel ve Fikret Kızılok'un klasikleşen parçalarının senfonik yorumu sanatseverlerle buluştu.
Alanı dolduran binlerce kişi, bir ağızdan "We Will Rock You", "Dönence", "Tamirci Çırağı", "Arapsaçı" ve "Bir Sevmek Bin Defa Ölmek Demekmiş" gibi unutulmaz şarkıları seslendirdi.
" Türkiye'nin en büyük rock korosu"
Şef Musa Göçmen, konserin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, muhteşem bir akşam yaşadıklarını, binlerce kişiye şarkı söylemekten büyük bir heyecan duyduklarını söyledi.
Açık hava konserlerinin devam edeceğini belirten Göçmen, Mersin, Hatay, Denizli, İzmir, İstanbul, Marmaris ve Antalya'daki rockseverlerle bir araya geleceklerini kaydetti.
Göçmen, "Bu akşam çok büyük bir koro eşlik etti bize. Bütün parçalarda baştan sona yanımızdalardı. Türkiye'nin en büyük rock korosuyla şarkı söyledik." diye konuştu.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de muhteşem bir konser izlediklerini belirterek, sanatçılar ve onlara eşlik eden Eskişehirlilerle gurur duyduğunu söyledi.
Senforock Orkestrası Eskişehirlileri coşturdu
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:59 Kaynak: AA
Fikret Kızılok, Cumhuriyet Meydanı, Şef, Eskişehir, Güncel
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