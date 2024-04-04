SEO Vibes İstanbul Etkinliği 18 Nisan'da Gerçekleşecek - Son Dakika
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SEO Vibes İstanbul Etkinliği 18 Nisan'da Gerçekleşecek

SEO Vibes İstanbul Etkinliği 18 Nisan\'da Gerçekleşecek

Dijital dünyanın önde gelen isimlerini ve en yeni trendleri bir araya getiren SEO Vibes on Tour, etkinlik serisinin yeni durağı olarak İstanbul'u seçti. Dünya genelinde birçok başarılı organizasyona imza atan bu serüven, dijital pazarlama ve SEO sektöründeki profesyonelleri yeniden bir araya getiriyor.

04.04.2024 15:57  Güncelleme: 16:43
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İstanbul'da düzenlenecek olan organizasyon heyecanla beklenirken program ve konuşmacılara dair yeni bilgiler de paylaşılmaya başladı. İşte, SEO Vibes on Tour İstanbul etkinliğine dair tüm detaylar!

Etkinliğe Dair Yeni Detaylar Paylaşıldı

18 Nisan 2024 tarihinde Point Hotel Barbaros, Şişli'de gerçekleşecek olan etkinliğin, SEO ve dijital pazarlama dünyasına yön veren konuşmacılar eşliğinde düzenlenmesi bekleniyor. Katılımcıların; dijital pazarlama uzmanları, SEO sektörü çalışanları, dijital ajanslar, e-ticaret firmaları ve dijital alanda etkin olan diğer firmalardan oluşacağına dair açıklamalar yapıldı.

Etkinlikte; interaktif panel tartışmaları, özel sunumlar ve en güncel SEO stratejilerinin ele alınacak olması da beklentileri yükseltti. Aynı zamanda programın; algoritma güncellemelerinden içerik pazarlamasına, yerel SEO taktiklerinden uluslararası pazarlama stratejilerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayacağı da duyuruldu.

Katılımcılar, sektördeki en yeni trendleri öğrenebileceği gibi etkinlik kapsamında yer alan kahvaltı ve networking fırsatlarıyla yeni bağlantılar kurma şansına da sahip olacaklar.

SEO Vibes İstanbul Etkinliği 18 Nisan'da Gerçekleşecek

Program ve Konuşmacılar

Whitepress SEO Vibes on Tour 2024 sayfasında yer alan bilgilere göre etkinlik, sabah erken saatlerde başlayarak katılımcılarını zengin bir içerikle ağırlamaya devam edecek. 09:00'da kahvaltı ile başlayacak olan organizasyonun ilk konuşmacısının ise Mertcan İşler olduğu açıklandı. "E-Ticaret Sitelerinde SEO'nun Formülü: İçerik, Teknoloji ve Deneyim" konuşmasıyla başlayacak organizasyonun konuşmacıları arasında, Batuhan Durmaz, Dilara Dağıstanlı, Tolga Sonışık, Emrah Pamuk ve Yağmur Şimşek de yer alıyor.

Kahve molası ardından katılımcılarına geniş bir perspektif sunacak olan SEO Vibes on Tour İstanbul'da; Arçelik Performans Pazarlama ve Dijital Platformlar Yöneticisi Bora Denizci, SEO Uzmanı Büşra Çildaş, THY Online Ürün Geliştirme Müdürü Murat Şahin, WORLDEF E-Ticaret Vakfı Genel Sekreteri Sedat Ateş ve Stradiji Kurucusu Mert Erkal da yer alacak.

Etkinlik Bilgileri

Etkinlik 18 Nisan 2024 tarihinde İstanbul'un merkezi noktalarından biri olan ve şehrin dinamik ritmini yansıtan Şişli ilçesinde bulunan Point Hotel Barbaros adresinde gerçekleşecek. 09:00'da başlayacak ve 14:30'a kadar devam edecek olan organizasyonda yerini almak, sektördeki gelişmeleri alanında uzman konuşmacılardan öğrenmek ve network fırsatı yakalamak isteyenler, SEO Vibes İstanbul web sayfası üzerinden detaylı bilgi alabileceği gibi kayıt işlemlerini de tamamlayabilecekler.

İstanbul, Advertorial Sondakika, Son Dakika

Son Dakika Advertorial Sondakika SEO Vibes İstanbul Etkinliği 18 Nisan'da Gerçekleşecek - Son Dakika

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