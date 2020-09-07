Sergen Yalçın: Bana yapılan eleştirilere anlam veremiyorum - Son Dakika

Sergen Yalçın: Bana yapılan eleştirilere anlam veremiyorum

"Burak elimizi rahatlattı""PAOK bizden daha hazırdı""Balotelli transferine onay vermedim""Alacağımız santrforun maliyeti yüksek olacak""Beşiktaş'ın santrforunu TV'den izleyip alamazsınız""Keşke gitmesin dediğim oyuncu Elneny""Camiamızın sağlıklı gitmesi için elimizden geleni...

Sergen Yalçın: Bana yapılan eleştirilere anlam veremiyorum, System.String[]

"Burak elimizi rahatlattı"

"PAOK bizden daha hazırdı"

"Balotelli transferine onay vermedim""Alacağımız santrforun maliyeti yüksek olacak""Beşiktaş'ın santrforunu TV'den izleyip alamazsınız""Keşke gitmesin dediğim oyuncu Elneny""Camiamızın sağlıklı gitmesi için elimizden geleni yapıyoruz""Douglas kendisini hazır hissetmediğini söyledi""Kaleci transferi düşünmüyoruz""Aboubakar iyi bir oyuncu""Quaresma transferini düşünmüyoruz""Josef de Souza'ya sıcak bakıyorum""Beşiktaş camiası istediği sürece buradayım. Kontrat benim için bir şey ifade etmiyor""Yavaş yavaş kadromuzu kuracağız""Vida ve Ljajic'ten indirim talep edildi"

ALİ DANAŞ/ İSTANBUL, -

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Siyah-beyazlı takımın son durumundan transferlerlere ve gelecek planlarına kadar bir çok konuda açıklamada bulunan Sergen Yalçın, "Uzun zamandır konuşmuyordum. Sezon başlamadan böyle bir toplantı düzenleyelim dedik. Yeni sezon planlaması, kulübün ekonomik durumu, federasyonun kısıtlamaları, transfer durumlarını konuşarak futbol camiasına doğru ifadeler vermek istedik. Değişik haberler dönüyor. Bütün takımları zorlu bir süreç bekliyor. Kadro kurma, transfer yapma anlamında zorluklar çekiyoruz. Her türlü konuya açıklık getirmek istiyorum" dedi."BURAK ELİMİZİ RAHATLATTI"Bütçe planlaması dahilinde transferde dikkatli adımlar attıklarını ifade eden Sergen Yalçın, geçen sezon bittikten sonra siyah-beyazlı ekibin yüzde 70'inin ayrıldığını söyledi. Sergen Yalçın, "İki oyuncumuz feshetti. Kiralıklar gitti. Boşa çıkanlar da gitti. Burak Yılmaz haricinde gidenler bizim kontrolümüzde değil. Burak ayrılarak kulübe ekonomik olarak katkı sağladı. Elimizi rahatlattı. Bazı oyuncularımızın gitmesi gerekiyor. Bütçe kısıtlaması var. 3 sene önce 100 milyon olan bütçe limitimiz 30 milyon Euro civarında. Ekonomik olarak bu zorluğu yaşıyoruz. Transfer yapmakta zorlanıyoruz. Sezon bittiğinde 8-10 oyuncu istediğimi belirtmişti. Hala da arkasındayım. Alacağımız 4 oyuncu taraftarımızı heyecanlandıran oyuncu olması lazım. Diğerleri de alternatif olması. Tabi bütçeye de uymamız lazım. Aldığımız isimlerin bütçesi camiaya çok uygun. Bir ağırlık yok. Transfer döneminde eleştiri alıyoruz ama bu çok normal. Transferin bitmesine daha süre var. Görüşmeler yapılan isimler var, takıma katılacak isimler var. Biraz sabretmemiz gerekecek. Pandemiden sonra beklenen bir durum değildi bu ekonomik şartlar. Elimizden geldiğince, caimanın menfaatleri için buna uymalıyız. Transferde evet biraz gerideyiz ama zamanla arayı kapatırız" diye konuştu."PAOK BİZDEN DAHA HAZIRDI"Sergen Yalçın, PAOK'un mücadelede kendilerinden daha iyi olduğunu söyleyerek, "Sezonu 3'üncü sırada bitirdik. Ulaşabileceğimiz pozisyona ulaştık. Ama sezon bittikten sonra Şampiyonlar Ligi ön eleme maçını oynamamız gerekiyordu. Eylülde oynamamız gereken maçı pandemi nedeniyle erken oynadık. Hazırlıksız yakalandık. PAOK maçında eleştirildik evet saha içi organizasyonumuz kötüydü. 3-4 günlük antrenmanla maça çıktı. Zordu takımı maça hazırlamak. Daha iyi hazırlanabilirdik, turu geçebilirdik ama bu futbol. Rakibimiz bizden daha hazırdı. Son oynadığımız Sivas ve Antalya maçlarımız daha iyiydi. Gençleri gördük. İyi hazırlık maçları oynadık" şeklinde konuştu."BALOTELLI TRANSFERİNE ONAY VERMEDİM"Balotelli transferine onay vermediğini dile getiren Sergen Yalçın, "Sürekli 'Hoca basın aracılığıyla mesaj verdi' diyorlar. Böyle bir şey yok. Yönetimle planlama içindeyiz. Tek olmaz bu. Ben oyuncu bazında konuşuyorum, onlar mali bazda. Sezon bitiğinde planlamamızı yaptık. Her şey istediğiniz gibi gitmiyor. Ama biz yönetimle birlikte işletiyoruz bu işi. Transfere sadece onayı ben vermiyorum. Vermediğim tek onay Balotelli idi. Balotelli'nin soru işaretleri vardı bende. Net oyuncu değildi. Ben bu sorumluluğu alamazdım. Siz sorumluluk almak istiyorsanız alabilirsiniz dedim: Ortak karar vermeye çalışıyoruz. Kendi önerdiklerimiz var yönetimin önerdiği isimler var. Kapasitesi varsa, mali olarak uygunsa kapımız her oyuncuya açık. Biz transferde ortak karar veriyoruz. Kolay değil yüksek bütçeli oyuncuları almak. Kontratlar 4 sene 5 sene olanlar. Biraz sabır ve zaman istiyor. Yönetimle elimizden geleni ortak kararlarla yapıyoruz. Bu sene aldığımız oyuncuların bütçeleri ortada. Kimseye yüksek rakam vermedik. Anadolu takımlarında ne alıyorlarsa onu verdik. Olması gereken, oynayabilecek isimleri aldık. Atakan'ı aldık. Adin döndü. Altyapıdan 4 isim çıkardık. Altyapı konusunda eleştiri alıyorum bu doğru değil. Geçen sene kimleri oynattığım ortada. Genç isimleri zaman zaman kullanıyorum. Gençlere değer veriyoruz, yetiştirmek istiyoruz. Ama burası PAF takım da değil. Büyük camia. Hedefe oynayan bir takım olacağız. 50 maçı oynayacak bir kadroya sahip değilim ama daha görüştüğümüz isimler var. Başkanımız ve yönetim ellerinden geleni yapıyor. Kısa zamanda umarım 3 kulvarda mücadele edecek geniş bir kadroyu yapabiliriz Bölgesel olarak sıkıntı yaşadığımız yerler var. Görüşmeler sürüyor. 6 oyuncu olmaz da 5 oyuncu olur. Rakamlara takılmamak lazım. Belki içeriden diğer isimlerle alternatif oluştururuz. Olması gerek net olan mutlaka hedef koyabileceğimiz oyuncular almalıyız. Bizi hedefe götürecek 3-4 net kreatif isim almalıyız. Bunun için de yönetim tüm gücüyle çalışıyor" ifadelerini kullandı."ALACAĞIMIZ SANTRFORUN MALİYETİ YÜKSEK OLACAK"Santrfor transferi yapılması gerektiğini kaydeden Sergen Yalçın, "Santrfor bizim için çok önemli. Bu bölgede hata yapamayız. Montero savunma için alındı. Gelecek vaat eden oyuncu listesi için aldık. Maliyeti yüksek değil. Alacağımız santrforun maliyeti yüksek olacak. Beşiktaş'ın santrforunu TV'den izleyip alamazsınız. Soru işareti olan biri isim alamayız. O yüzden bu bölgede ağır hareket ediyoruz. Balotelli'ye o yüzden onay vermedim. Geçen sene bir sürü maçta ceza aldı. Bize daha net, maçı kazandıracak, gol atacak isim lazım. Larin'den de memnunuz. Çok iyi döndü ama o bölgeye mutlaka bir isim almamız gerekiyor. Sağ bekimiz yok. 4-5 bölgede sıkıntılarımız var. Heyecanlanmamız için, taraftarı heyecanlandırmamız için bazı isimlerle görüşüyoruz. Acele etmememiz gerek. Camiamızı zora sokmak istemiyoruz. Geleceğimizi karartmak istemiyoruz. Yavaş yavaş hepsi olacak. Bu süreç bizi biraz zora sokacak ama önümüz aydınlık. Santrfor oyuncusu aldığımızda tartışılmayacak bir isim olmalı. Neden koşmuyor neden gol atmıyor denmemesi lazım. Şampiyonluk için en önemli bölgelerden birisi santrfor" diye konuştu."KEŞKE GİTMESİN DEDİĞİM OYUNCU ELNENY"Takımdan ayrılmasını istemediği tek ismin Elneny olduğunu dile getiren tecrübeli çalışırıcı, "Rıza Çalımbay ile Fatih Aksoy konusunda konuşmadım. Fatih yetenekli bir isim ama bence çok fazla takılıyoruz. Bir karar verdik ve uyguladık. Bazı transferleri, takasları yapmak zorundayız. Sezon sonunda söyledim belki bazı kararlarımız eleştirilecek ama yapmak zorundayız. Fatih konusunun neden bu kadar gündeme geldiğini anlamıyorum. Sivas'ın da Fatih konusunda bize bir teklifi olmadı. İnşallah Fatih iyi yerlere gelir. O bölgemiz dolu. Biz Fatih'i kadromuzda düşünmedik ve böyle bir karar verdik. Maçlar kaybedebiliriz ama niye böyle yaptık, niye böyle oldu gibi söylemlere girmemeliyiz. Hepimiz insanız, bazen doğru bazen yanlış yaparız. Keşke gitmesin dediğim oyuncu Elneny. Merkezde çok faydalı olabilecek bir oyuncu. Elneny'in rakamları çok yüksek. Arsenal'in oyuncusu zaten. Giden isimlerin rakamları çok yüksek. Belli bütçelerin üstünde isimlerdi ve gitmeleri mali açıdan bize katkı sağladı. TFF'nin bütçesi için bunların ayrılması lazımdı. Onları takımda tutmamız mümkün değil. Fena oyuncular değildi ama bazı şeyleri yapmamız gerek. Sonuçta performanslar bizi eleştirecek ama yaptığımız işin karşılığı bu. İşler iyi gittiğinde övgüyü alıyorsak, kötü gittiği zaman eleştiriye de açık olmalıyız. Taraftarımızın bilmesi gereken şu; camiamızın sağlıklı gitmesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi."DOUGLAS KENDİSİNİ HAZIR HİSSETMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"PAOK maçından önce Douglas ile görüştüğünü ifade eden Sergen Yalçın, "Hazır mısın diye sordum. O da kendini hazır hissetmediğini söyledi. Doğru bir tavır sergiledi bence. Sakatlıktan çıkmıştı. Ben de oynatmadım. Dorukhan gibi, Larin gibi aylardır maç oynamayan isimler vardı. Ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Planlamadığımız bir Şampiyonlar Ligi maçıydı. Keşke ligi 4. bitirseydik direkt UEFA Avrupa Ligi'ne gidecektik. Şimdi eleme oynayacağız" diye konuştu."KALECİ TRANSFERİ DÜŞÜNMÜYORUZ"Sergen Yalçın, kaleci transferi düşünmediklerini belirterek, "Kalede hiçbir sıkıntımız yok. En rahat yerimiz kale. Utku iyi bir kaleci. Ersin'e de çok güveniyoruz. Kaleci transferi hiç düşünmüyoruz. Herkes yabancı kaleci diyor ama biz iki isme de güveniyoruz. Kaleci transferi yapmayacağız. Ersin ve Utku ile devam edeceğiz. En güvende olduğumuz bölge şu anda kale" şeklinde konuştu."ABOUBAKAR İYİ BİR OYUNCU"Aboubakar'ın transfer listelerinde bulunduğunu ifade eden Sergen Yalçın, "Aboubakar, Cisse, Kalinic, Ze Luis isimleri doğru. Birkaç isim de var. Aboubakar iyi bir oyuncu. Camiamızı bilen bir isim. Ama ciddi bir sakatlık problemi var. Sakatlıktan geçer mi geçemez mi onu bilmiyorum. Bunlardan biri de olur başka da olabilir. Ama mutlaka biri olmak zorundu" diye konuştu."BANA YAPILAN ELEŞTİRİLERE ANLAM VEREMİYORUM"Genç oyuncular hakkında eleştiri almasının enteresan olduğunu dile getiren Sergen Yalçın, "Geçmişteki hocaların gençlere verdikleri sürelere bakarsınız net bilgi sahibi olabilirsiniz. Kartal Rıdvan, Atakan, Güven, Alpay, Ersin, Utku gibi isimler var. Biz PAF ligine hazırlanmıyoruz. Şampiyonluğa oynayan bir camiayız. 10-12 genç isimle çalışıyoruz. Sol bek, kaleci 19 yaşında. Kartal, Erdoğan 20 yaşında. Bana yapılan eleştirilere anlam veremiyorum. Fatih takasını yaptık ilginç şekilde eleştirildim. Altyapıya ne kadar değer verdiğim ortada. Mehmet Ekşi'yi getirdik. Perşembe günü onunla da bir toplantımız var. Altyapıya ve gençlere verilmesi gerekenden daha fazla değer veriyoruz. Benden önce bu konu hiç konuşulmuyordu, ben geldim bu konular açıldı. Burası büyük bir camia. Hedefleri olan bir camia. 15-20 genç oyuncuyla da sezona başlayamayız" ifadelerini kullandı."QUARESMA TRANSFERİNİ DÜŞÜNMÜYORUZ"Ricardo Quaresma transferini düşünmediğini belirten tecrübeli teknik adam, "Quaresme'nın ihtimali yok. Hiç konuşmayalım bile. Biz yaş sınırını aşağıya düşürmeye çalışıyoruz. Quaresma iyi hizmetler verdi, ben de iyi hizmetler verdim oynadığımda. Quaresma önemli bir oyuncu, iyi hizmetler verdi ama bitti. Planlamamız içinde kesinlikle yok. Gökhan Töre ile ilgileniyoruz. Kendisiyle de konuştum. Malatya ile sorunu çözerse ona kapımız açık. N'Diaye de planlarımız arasında yok. Yaşı belli seviyenin üzerindeki isimleri kadromuza katmak istemiyoruz. Belki santrfor bölgesi bu kriter içine girebilir. 32-33 yaş bandında isimler istemiyoruz ama santrfor için böyle bir açık bırakabiliriz. Merkezde oynayacak oyuncularımız var. Necip bizim için önemli bir oyuncu. Örnek bir isim. Onu her bölgede kullanabiliriz. Açıkları kapatan biri isim. Şu an sağ bek oynatıyoruz. Orta sahamız kalabalık. Belki bir 6 numara planlamamız olabilir. Atiba'yı biraz dinlendirmemiz lazım. O bölgeyi Dorukhan ve Oğuzhan ile planlıyoruz" dedi."JOSEF DE SOUZA'YA SICAK BAKIYORUM"Sergen Yalçın, Josef de Souza'ya sıcak baktığını ifade ederek şöyle konuştu: "10 numara oynayan bir isimi kenarda kullanamayabiliriz. Orta sahada 6-8-10 gibi ayrım yapmıyoruz. Kimin oynadığı değil önemli olan kimin ne yaptığı. Bizim istediğimizi yapması önemli. Bunun için kimin oynadığı değil ne verdikleri önemli. Orta alanda da elimizdeki isimlerin hepsi oynayacak. 50 maçlık periyot var. Josef de Souza konusunda net bir şey yok. Olabilir. Sıcak baktığım bir oyuncu. Bizim kalitemize uygun bir isim. Şartlar uygun olursa değerlendirebiliriz. Bir takım kurarken, buraya 20 tane yetenekli oyuncu alamazsınız. 20 genç alamazsınız. Yetenekli isimler vardır, koşan vardır. Dişlide çok değişken isimler olmalı. Necip bizim için tamamlayıcı bir isim. Eksik bölgelerde kullanabiliriz Necip'i. Necip'e gereksiz tepkiler yapılıyor. Biz ona değer veriyoruz. Yeni dönem için çok ciddi indirim yaptı. Necip'ten başka indirim yapan isim de yok. Kapasitesi sınırlı mı evet ama takımda böyle isimlere de ihtiyacımız var.""BEŞİKTAŞ CAMİASI İSTEDİĞİ SÜRECE BURADAYIM. KONTRAT BENİM İÇİN BİR ŞEY İFADE ETMİYOR"Beşiktaş ile kendisinin kontrat yapma gibi durumunun olmadığının altını çizen Sergen Yalçın, "Bir tazminatım falan da yok. Beşiktaş camiası istediği sürece buradayım. Kontrat benim için bir şey ifade etmiyor bunu başkana da dedim. İmza törenine 25 bin taraftarın geldiği bir hocanın kontrata ihtiyacı yok. Basında ilginç bir algı yapıyorlar, 'Hoca yönetime mesaj gönderdi' diye. Ben her gün oturup konuşuyorum yönetimle, ne mesajı? Hoca onay vermedi diyor. Belli kısıtlamalar var zaten. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yorum yapmak için çok erken. Geldiğimizde negatif bir hava vardı, onu pozitife çevirdik. Geçen sezonu iyi bir şekilde bitirdik. Takıma Avrupa heyecanı verdik. Bizim ana hedefimiz Türkiye şampiyonluğudur. Sonra Türkiye Kupası geliyor. Daha sonra Avrupa maçlarımız var. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Acele etmeden ben, başkan, yönetim çalışıyoruz. Bu sene 40-50 maç oynayacağız. Önemli olan son periyotta güçlü olmak. Ligin ne olacağı belli olmaz" ifadelerini kullandı.'YAVAŞ YAVAŞ KADROMUZU KURACAĞIZ"Sergen Yalçın, transferde sayının çok önemli olmadığını ifade ederek, "Rakiplerimizin güçlendiği doğru. Fenerbahçe biraz fazla transfer yaptı. Biraz onların gerisindeyiz baktığımız zaman. Önümüzde zaman var. Görüştüğümüz oyuncular var. Genç ve alternatifli bir kadro istiyoruz. Ligin ikinci yarısında 3 günde bir maç oynayacağız. Yavaş yavaş kadromuzu kuracağız. Birileri illa ki gelecek. Ayrılacak isimler de olacak. Umarım 2-3 haftalık sürede bu değişimi yaparsak elimiz güçlenecek. Sayı çok önemli değil. 7 deriz 6 olur. Ama 4-5 oyuncuya ihtiyacımız kesinlikle var" dedi."VIDA VE LJAJIC'TEN İNDİRİM TALEP EDİLDİ"

Adem Ljajic ile Vida'dan indirim talep ettiklerini belirten Yalçın, "N'Koudou için kronik sakat dedim ama ağzımdan çıktı o. Tam bilmiyorum onu. N'Koudou iyi bir oyuncu ama sürekli sakatlık yaşıyor. Ama tüm sezon boyunca onu kullanamayız. Geçen sene sakatlıklarını gördük. İyi ve hızlı bir oyuncu. Ondan maksimum seviyede yararlanacağız. Şu an sakatlığı var, Trabzonspor maçında olmayacak. Sezon içinde en maksimum etkiyi almak istiyoruz. Adem Ljajic ve Vida, ikisi de bizle beraber. Planlarımızın içinde varlar. İki oyuncunun da bütçesi yüksek. Yönetim biraz indirim talep etti. Umarım yanıt verirler bu talebe" diye konuştu.

Sergen Yalçın, Beşiktaş, TV, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 15:45 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Sergen Yalçın: Bana yapılan eleştirilere anlam veremiyorum - Son Dakika Spor


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