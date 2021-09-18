"Serok Ahmet" tartışmasında Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye sert yanıt: Artık bir dersi hak etti - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Denizli İl Kongresi'nde konuştu. Davutoğlu'nun gündeminde sosyal medya hesabından kendisine yüklenen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözleri vardı.

BAHÇELİ: AMED DEĞİL DİYARBAKIR DİYECEKSİN

Bahçeli, Davutoğlu hakkında geçtiğimiz günlerde Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son sözüm de serok Ahmet'e. Hz.Mevlana; "kalp denizdir, dil de kıyı. Denizde ne varsa kıyıya o vurur." Serokun diline vuranlar yozlaşmış ve yosun tutmuş kalbinin eseridir. Türkiye bir musibet tarafından az kalsın felakete uğrayacakmış. Şükür zamanında gereği yapılmış. Bak serok, Amed değil Diyarbakır diyeceksin. İstanbul'u da dünyanın en büyük Türk-İslam kenti olarak söyleyeceksin. Suriye'de federasyon önermen, fiilen Kobanili Ahmet olduğunun delilidir. Haddini bil, haysiyet sahibi ol. Sen ve efendilerin Türkiye'yi geçemez, bunu da unutma." ifadelerini kullanmıştı.

DAVUTOĞLU: BAHÇELİ ARTIK BİR DERSİ HAK ETTİ

Bahçeli'nin "Amed değil Diyarbakır diyeceksin" sözlerine Denizli'den cevap veren Davutoğlu, "Bahçeli artık bir dersi hak etti. O dersi vermek istiyorum. Bir seçim kazanmak için Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılmasına, İmralı'dan mektup getirilmesine ses çıkarmayan Bahçeli, bizlere dair bazı hezeyanlarda bulundu. Yürekte ne varsa dile o çıkar. Sadece dile değil hale de o çıkar. Sayın Bahçeli'nin karakteri şudur, donuk bir yüz, nefret dolu bir söz. Bahçeli, sert söylemleri siyaset zannediyor. Sanki devletin bekası ona bağlı. Kusura bakma sayın Bahçeli, devletin bekası bu vatanın evlatlarına aittir. Kimsenin tekelinde değil. Mevlana diyor ki 'Topraktan geldik toprağa gideceğiz.' Çamurlaşmamak lazım." ifadelerini kullandı.

"BANA KİMSE AYAR VEREMEZ"

Sayın Bahçeli diyor ki 'Diyarbakır diyeceksin' diyor. Sayın Bahçeli, ben ikide bir ayar verdiğiniz Recep Tayyip Erdoğan değilim, bana kimse ayar veremez. Diyarbakır'ın 2 ismi vardır. Biri Amed, biri de Diyar-ı bekir. Diyarbakır diyene de Amed diyene de saygı duyarız. Sayın Bahçeli, ne zaman Diyarbakırlı bir gencin derdiyle dertlendin? Seviyesi, bilgisi yetmeyenler isimlerle konuşur.

"BAHÇELİ HEM AZ OKUYOR HEM DE HİÇ ANLAMIYOR"

Sayın Bahçeli, İstanbul konusunda bize ders vermeye kalktı. İstanbul konusunda sayısız makale yazdım. Okuyacağını ve anlayacağını bilsem sayın Bahçeli'ye de göndereceğim de hem az okuyor hem de hiç anlamıyor. Eğer anlamış olsaydı Iraklı gazetecinin o mülakatta bana sorduğu soruya verdiğim cevabı anlardı.

Bunlar Türklerin sevdiği Kürtten, Kürtlerin sevdiği Türkten hoşlanmazlar. Bunlar ötekileştirmek ister. Biz ise 83 milyon vatandaşımızın eşit vatandaşlar olarak yaşadığı yeni bir geleceği inşa etmeye geliyoruz.

"KÜRTÇEYİ OLUMSUZLUK İFADESİ OLARAK KULLANIYOR"

Bana 'Serok Ahmet' diyerek beni itham ettiğini zannediyor. Kürtçeyi olumsuzluk ifadesi olarak kullanıyor.

Sayın Bahçeli, siz akşamları televizyon dizileri karşısında otururken, biz Mehmetçiğimizle Diyarbakır'da Diyarbakırlı kardeşlerimizle teröre karşı mücadele veriyorduk.

"ANKARA'DA OTURMANIZI SAĞLAYAN EFENDİLER KİMLER?"

Türkiye Cumhurbaşkanını kapısının önünde dakikalarca bekletip bunun kaydını alıp Rus televizyonlarında yayınlatılması karşısında sizi sessiz kılan hangi efendilerdi? Akşam yatmadan bu soruyu sorun kendinize. Tüm dünya Uygur kardeşlerimizin dinine, inancına, örfüne sahip çıkarken, soykırım ile Çin'i suçlarken sizin suspus Ankara'da oturmanızı sağlayan efendiler kimler acaba?

"TÜRK LİRASINI DÜNYAYA REZİL EDENLER MİLLİYETÇİLİK YAPAMAZLAR"

Türk Lirası'nın aziz Türk bayrağı gibi korunması gerekir. Çünkü ülkenin gücünü gösterir. Bu aziz bayrağı koruyup Türk Lirası'nı yerlerde sersefil edenler, Türk isminin geçtiği lirayı dünyada rezil edenler milliyetçilik yapamazlar.

"BAHÇELİ NEDEN 17-25 ARALIK'I UNUTTU?"

Sayın Bahçeli, kaçamazsın. Bugün yaşanan musibetlerin ikinci sorumlusu sizsiniz. Yolsuzların sorumlusu da sizsiniz. Ne sayın Erdoğan kaçabilir, ne sayın Bahçeli kaçabilir. 128 milyar dolar Merkez Bankası rezervinin nerede olduğunu halk sormaya devam edecek. Bundan kurtulamazsınız. Kara para aklayan çetelerin yaptıklarını unutturamazsınız. Sayın Bahçeli cevap versin. 'Bir marinaya biz çökmeseydik mafya çökecekti' dedi. Sayın Bahçeli 17-25 Aralık darbesini yolsuzluk olarak görüp 'Erdoğan hesap versin' diyordu. Şimdi niye unuttu 17-25 Aralık'ı?"