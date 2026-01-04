Settar Tanrıöğen'den şoke eden itiraf: Kanayan beyinle çalıştım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Settar Tanrıöğen'den şoke eden itiraf: Kanayan beyinle çalıştım

Settar Tanrıöğen\'den şoke eden itiraf: Kanayan beyinle çalıştım
04.01.2026 08:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyin kanaması geçirdiği için peş peşe ameliyat edilen ve bu nedenle rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmak zorunda kalan oyuncu Settar Tanrıöğlen, yaşadığı zorlu süreci ilk kez anlattı. Tanrıöğen, "Kanayan beyinle sete gittim, çalıştım. Doktor anlamadı beyin kanaması geçirdiğimi" diye konuştu.

Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, 2024 yılında beyin kanaması geçirmesi üzerine acil olarak ameliyata alınmıştı. Sanatçının, 1 buçuk ay içinde toplam 3 operasyon geçirdiği ve tedavi süreci nedeniyle o dönem yer aldığı projeye devam edemediği öğrenilmişti. Ünlü oyuncu, iyileşme sürecinin ardından aylar sonra katıldığı Bambaşka Sohbetler programında yaşadıklarını ilk kez detaylarıyla paylaştı.

Settar Tanrıöğen'den şoke eden sözler: Kanayan beyinle çalıştım

"KANAYAN BEYİNLE ÇALIŞTIM"

O dönemde rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin setinde rahatsızlandığını söyleyen Tanrıöğen, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Kanayan beyinle sete gittim, çalıştım. Ketche'ye, 'Beynim kanadı, genzimden kan geldi. İşimi uzatmadan bitir de doktora gideceğim' dedim. Akşamüstü hava kararmadan önce işimi bitirdi. İş yürüsün istiyorum, bölüm benim yüzümden aksamasın istiyorum."

"TEK BAŞIMA YATARSAM ÖLÜR KALIRIM"

Tanrıöğen, set sonrası yaşadığı endişeyi de anlatarak şöyle devam etti:

"Beni prodüksiyon aracına bindirdiler, Şişli'deki eve getirdiler. 'Tek başıma çıkıp yatmayayım, ölür kalırım. Kimsenin haberi olmaz, ertesi gün duyarlar' dedim. Vali Konağı'nda arkadaşlarım vardı, onların yanına gittim. Gece bir buçuk saat ya uyudum ya uyumadım."

"DOKTOR BEYİN KANAMASI GEÇİRDİĞİMİ ANLAMADI"

Hastaneye gidiş sürecini de aktaran usta oyuncu, doktorun ilk etapta durumun ciddiyetini anlayamadığını belirtti. Tanrıöğen, "Tahlil isterler diye bir şey yemedim, hastaneye gittim. Doktor, 'Değerleri düşmüş, çok hırpalanmış. İyi beslenirse kendine gelir' dedi. Beyin kanaması geçirdiğimi anlamadı. Aynı gün beni iki kez ameliyata aldılar" ifadelerini kullandı.

Settar Tanrıöğen'den şoke eden sözler: Kanayan beyinle çalıştım

SETTAR TANRIÖĞEN KİMDİR?

Bir Demet Tiyatronun Saldıray abisi, İkinci baharın Vakkası, Eşkıya filminin kız Nacisi, Alaca Karanlık dizisinin Karate Feyzosudur.

Settar Tanrıöğen, 15 Temmuz 1962 tarihinde Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde doğmuştur. 22 yaşına kadar Denizli'de yaşadı. 22 yaşından sonra tahsiline devam etmek isteyip sınavını kazandığı Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünden mezun oldu.

Tiyatroya Denizli'de iken halk eğitim merkezinde başladı. Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünde okurken de sanat evinde Tiyatroya devam etti.

1995 yılında Settar Tanrıöğen "Bir Demet Tiyatro" adlı dizide Saldıray Abi karakterini canlandırırken Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Zerrin Sümer, Serhat Özcan, Erdal Tosun, Deniz Özerman, Altan Erkekli, Volkan Saraçoğlu, Şebnem Sönmez, Sinan Bengier, Olgun Şimşek ile birlikte rol aldı.

1996 yılında yönetmenliğini ve senaristliğini Yavuz Turgul'un yaptığı başrollerini Şener Şen ve Uğur Yücel'in paylaştığı "Eşkıya" adlı sinema filminde Settar Tanrıöğen Kız Naci rolünü canlandırırken diğer rollerde Kamran Usluer, Sermin Hürmeriç, Yeşim Salkım, Özkan Uğur, Necdet Mahfî Ayral, Kayhan Yıldızoğlu, Güven Hokna, Ümit Çırak gibi oyuncular oynadı.

1998 - 2001 yılları arasında yayınlan, senaryosunu Sulhi Dölek'in yazdığı, yönetmenliğini Uğur Yücel, Orhan Oğuz ve Türkan Derya'nın yaptığı, Türkan Şoray ve Şener Şen'in başrolde olduğu "İkinci Bahar" adlı dizide Güven Hokna, Nedim Saban, Özkan Uğur, Nurgül Yeşilçay, Ozan Güven, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Yasemin Çonka, Devin Özgür Çınar, Tan Sağtürk, Meral Okay, Cezmi Baskın ile birlikte oynarken ilk 8 bölüm Vakkas Resuloğlu karakterini canlandırdı.

1999 yılında metinlerini Vedat Özdemiroğlu'nun yazdığı tek kişilik gösteri yaptı.

2005 yılında Serdar Erener ile Sinan Çetin'in çektiği Digitürk reklâmlarının zengin ama görgüsüz bir o kadar da komik TV patronu oldu.

2010 yılında yönetmenliğini ve senaristliğini Derviş Zaim'in yaptığı "Gölgeler ve Suretler" adlı sinema Filminde Buğra Gülsoy ile birlikte oynadı ve Settar Tanrıöğen 22. Ankara Uluslararası Film Festivalinde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

2014 yılı Ekim ayında Kanal D ekranlarında başlayan senaryosunu Sinan Tuzcu'nun yazdığı "Urfalıyım Ezelden" dizisinde başrol oyunculuğunu Bülent İnal, Öykü Gürman, Settar Tanrıöğen ve Dolunay Soysert, Meral Çetinkaya, Menderes Samancılar paylaşmaktadır

Settar Tanrıöğen, 2014 Aralık ayında "Yağmur-Kıyamet Çiçeği" adlı sinema filminde Altan Erkekli, Engin Hepileri, Hüseyin Avni Danyal, Erkan Kolçak Köstendil, Sevtap Özaltun ile beraber rol aldı.

2015 yılında Tayfun Güneyer'in senaryosunu yazdığı, yapımcılığını Faruk Bayhan'ın yaptığı, Yusuf Pirhasan'ın yönetmenliğini yaptığı "Baba Candır" adlı dizide Settar Tanrıöğen, Uraz Kaygılaroğlu, Özgün Karaman, Melis Tüzüngüç, Tülay Bursa, Berna Koraltürk, Tolga Pancaroğlu, Ertunç Tuncer, Selda Özbek, Mehmet Ulay, Dila Akbaş Bayrak ile beraber oynamıştır.

26 Ocak 2024 tarihinde beyin kanaması geçiren ve hastaneye kaldırılan Settar Tanrıöğen, yoğun bakımda tedavisinin ardından 14 Mart 2024 tarihinde taburcu oldu.

Settar Tanrıöğen, Kültür Sanat, Ameliyat, Magazin, Sözler, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Settar Tanrıöğen'den şoke eden itiraf: Kanayan beyinle çalıştım - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
İki ilde birden görüldü Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme 200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi 15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
Neye uğradığını şaşırdı Livakovic’e büyük şok Neye uğradığını şaşırdı! Livakovic'e büyük şok
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
İran’ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
Galatasaray’a yılın ilk piyangosu Zaniolo’dan Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
Türklerin uyanıklığı pahalıya patladı Binlerce euro ve çil çil altına el konuldu Türklerin uyanıklığı pahalıya patladı! Binlerce euro ve çil çil altına el konuldu
Venezuela’nın başkenti Karakas’ta çok sayıda patlama Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama
Galatasaray’ın ’’Güle güle’’ dediği Yusuf Demir’den bomba talep Galatasaray'ın ''Güle güle'' dediği! Yusuf Demir'den bomba talep
Çok sayıda patlamanın yaşandığı Venezuela’dan ilk görüntüler Çok sayıda patlamanın yaşandığı Venezuela'dan ilk görüntüler

09:41
Konutunu satacaklar dikkat Artık e-Devlet’ten doğrulama gerekecek
Konutunu satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekecek
08:24
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor
08:22
ABD’nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
ABD'nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:16
İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de DEAŞ’a yönelik ortak operasyon
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon
02:12
Maduro New York’a böyle getirildi Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
00:46
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi
Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi
23:02
Bahçeli: Venezuela’da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
Bahçeli: Venezuela'da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
22:39
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
22:11
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
21:55
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında
21:47
İşte Maduro ve eşinin ABD’de kalacağı hapishane
İşte Maduro ve eşinin ABD'de kalacağı hapishane
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 10:04:23. #7.11#
SON DAKİKA: Settar Tanrıöğen'den şoke eden itiraf: Kanayan beyinle çalıştım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.