İstanbul\'un göbeğindeki AVM\'de korkunç olay! 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde yer alan bir AVM'de dün saat 20.30 sıralarında dehşet yaşandı. Edinilen bilgiye göre Sezer Bostancı (26), akşam saatlerinde AVM'ye geldi.

İKİNCİ KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ

İkinci kata çıkan Bostancı henüz bilinmeyen bir nedenle aşağı düştü. Zemine düşen Bostancı için görevliler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Bostancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İNTİHAR ETTİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemeleri sonrasında Bostancı'nın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bostancı'nın poliste daha önceden 2 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Polis Bostancı'nın intihar ettiği şüphesi üstünde duruyor.