İstanbul\'un göbeğindeki AVM\'de korkunç olay! 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti

11.01.2026 09:39
Şişli'de yer alan bir AVM'de henüz bilinmeyen bir nedenle ikinci kattan zemine düşen 26 yaşındaki Sezer Bostancı hayatını kaybetti. Gencin intihar ettiği şüphesi üzerinde durulurken olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde yer alan bir AVM'de dün saat 20.30 sıralarında dehşet yaşandı. Edinilen bilgiye göre Sezer Bostancı (26), akşam saatlerinde AVM'ye geldi.

İKİNCİ KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ

İkinci kata çıkan Bostancı henüz bilinmeyen bir nedenle aşağı düştü. Zemine düşen Bostancı için görevliler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Bostancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İNTİHAR ETTİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemeleri sonrasında Bostancı'nın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bostancı'nın poliste daha önceden 2 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Polis Bostancı'nın intihar ettiği şüphesi üstünde duruyor.

Kaynak: DHA

10:15
