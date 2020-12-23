Sivas'ta 518 çocuğa kışlık giyecek yardımı - Son Dakika

Sivas'ta 518 çocuğa kışlık giyecek yardımı

23.12.2020 18:24
Sivas'ta 518 çocuğa kışlık giyecek yardımı, System.String[]

SİVAS'ta WEFA Uluslararası İnsanı Yardım Organizasyonu ve Sivas Kemal İbni Hümam Vakfı iş birliğiyle 518 ihtiyaç sahibi çocuğa kışlık kıyafet yardımı yapıldı.

SİVAS'ta WEFA Uluslararası İnsanı Yardım Organizasyonu ve Sivas Kemal İbni Hümam Vakfı iş birliğiyle 518 ihtiyaç sahibi çocuğa kışlık kıyafet yardımı yapıldı.

Almanya'nın Köln şehrinde 2006 yılında kurulan, Orta Asya, Türkiye Cumhuriyetleri, Afrika ile Balkan Ülkeleri'ndeki Müslüman ve Türk topluluklarında bulunan ihtiyaç sahibi insanlara yardım götüren WEFA Uluslararası İnsani Yardım Derneği bu yıl Türkiye'deki kış yardım kampanyası kapsamında Sivas Kemal İbni Hümam Vakfı iş birliği ile Sivas'ta bulunan çocuklara kışlık kıyafet yardımı yaptı. Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Selimiye Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilen programa Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Turan Topgül, WEFA Derneği kurucuları Cumali Keleş ve Recep Yenigün, Sivas Kemal İbni Hümam Vakfı Başkanı Abdulselam Bulut, ile bazı protokol üyeleri katıldı.

Yardım programında konuşan Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, "Sivas Belediyesi olarak hem Sosyal Yardım Müdürlüğümüz hem de Hayat Ağacı derneğimizle birlikte imkanlarımız doğrultusunda belirlediğimiz kriterlerdeki Sivas'taki ihtiyaç sahibi ailelerimize yardımlarda bulunuyoruz. Birçok sivil toplum örgütümüz de bu tür faaliyetlerle ihtiyaç sahibi ailelerimize yardımlarını sürdürüyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.'BU SENEKİ YARDIMLARIN İLK DURAĞI SİVAS'WEFA Derneği Genel Sekreteri Cumali Keleş, "Sivas, Anadolu'nun gözbebeklerinden bir tanesi. Bunu çok samimiyetle söylüyoruz. Biz Almanya'da kurulduktan sonra hem dünyanın birçok ülkesinde hem de Türkiye'de kardeşlerimize yardımlar yapmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl Türkiye'de de 12 şehirde çalışmalar yapıyoruz. Bugün de 12 şehrimizden birisi olan Sivas'tayız ve bu seneki kış kampanyamızı buradan başlatıyoruz. Bugün ve yarın inşallah Sivas'ta 518 kardeşimize bu yardımları yapacağız, küçük hediyelerimiz olacak. İnşallah bundan sonra da yardımseverlerimizin desteği ile bu çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.'12 EKİP HALİNDE YARDIMLAR DAĞITILIYOR'Evlere yardımların 12 ekiple gönderildiğinin belirten Sivas Kemal İbni Hümam Vakfı Başkanı Abdulselam Bulut ise "Şehrimizde Kemal İbni Hümam Vakfı olarak WEFA Uluslararası İnsani Yardım Örgütüyle birlikte 518 doğrudan paket yardımında bulunduk. Beraberinde bizim elimizdeki malzemelerle birlikte binin üzerinde çocuğumuzu kıyafetle donatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Kars, Erzurum, Ağrı, Mardin, Urfa gibi illere yardım götüren WEFA Uluslararası İnsani Yardım Derneği, 2020-2021 yılında ise Sivas'ın ardından; Trabzon, Gümüşhane, Yozgat, Kayseri, Malatya, Gaziantep, Tokat, Afyon, Edirne, İzmir ve İstanbul'daki ihtiyaçlı ailelere yardım ulaştıracak.


Sivas'ta 518 çocuğa kışlık giyecek yardımı
Sivas'ta 518 çocuğa kışlık giyecek yardımı
Sivas'ta 518 çocuğa kışlık giyecek yardımı
Sivas'ta 518 çocuğa kışlık giyecek yardımı
Sivas'ta 518 çocuğa kışlık giyecek yardımı
Sivas'ta 518 çocuğa kışlık giyecek yardımı
Sivas'ta 518 çocuğa kışlık giyecek yardımı
Sivas'ta 518 çocuğa kışlık giyecek yardımı
Sivas'ta 518 çocuğa kışlık giyecek yardımı

Yenidoğan Mahallesi, Almanya, Türkiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sivas'ta 518 çocuğa kışlık giyecek yardımı - Son Dakika


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