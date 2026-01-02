Sibirya değil Türkiye! En uzun nehir dondu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sibirya değil Türkiye! En uzun nehir dondu

Sibirya değil Türkiye! En uzun nehir dondu
02.01.2026 10:14  Güncelleme: 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta 2 gün boyunca etkili olan yoğun kar yağışı yerini soğuk hava dalgasına bıraktı. Kentte hava sıcaklığı eksi 19 derece olarak ölçülürken, Kızılırmak Nehri'nin kent merkezinden geçen kısımlarının yüzeyi buzla kaplandı.

Kentte 2 gün boyunca devam eden yoğun kar yağışının durmasının ardından soğuk hava dalgası hakim oldu. Kent merkezinde sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 19 derece olarak ölçüldü.

TÜRKİYE'NİN EN UZUN NEHRİ DONDU

1355 kilometrelik uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın Sivas kent merkezinden geçen bölümünde, yüzeyin büyük kısmı buzla kaplandı. Tarihi Eğri Köprü civarındaki bölümlerde suyun sakin aktığı kısımlarda da buz tabakası oluştu. Nehir üzerinde oluşan sis bulutu ile birlikte Kızılırmak'ta güzel görüntüler ortaya çıktı. Kentte soğuk havanın birkaç gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Sibirya değil Türkiye! En uzun nehir dondu
Sibirya değil Türkiye! En uzun nehir dondu
Sibirya değil Türkiye! En uzun nehir dondu
Sibirya değil Türkiye! En uzun nehir dondu
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sibirya değil Türkiye! En uzun nehir dondu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    kar yagsinda donsun susuz kalacaz 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galata Köprüsü’ndeki Filistin’e destek eylemine yaklaşık 520 bin kişi katıldı Galata Köprüsü'ndeki Filistin'e destek eylemine yaklaşık 520 bin kişi katıldı
Şehirdeki çocuklar video çekti: Vali amca okulları tatil eder misiniz Şehirdeki çocuklar video çekti: Vali amca okulları tatil eder misiniz?
Amsterdam’daki 150 yıllık kilise alevlere teslim oldu Amsterdam'daki 150 yıllık kilise alevlere teslim oldu
Komşuda gerilim tırmanıyor Hükümet binasına saldırıp, polis yaktılar Komşuda gerilim tırmanıyor! Hükümet binasına saldırıp, polis yaktılar
Galatasaray ocak ayında tam 7 maça çıkacak Galatasaray ocak ayında tam 7 maça çıkacak
Kâbe’de yeni yıla insan seliyle girildi, Mescid-i Haram’da olağanüstü yoğunluk Kâbe'de yeni yıla insan seliyle girildi, Mescid-i Haram'da olağanüstü yoğunluk
Saat verildi AKOM’dan karın esir aldığı İstanbul için kritik uyarı Saat verildi! AKOM'dan karın esir aldığı İstanbul için kritik uyarı
Van’da düşen çığın altında kalan anne ve 2 çocuğu kurtarıldı Van'da düşen çığın altında kalan anne ve 2 çocuğu kurtarıldı
Diyarbakır’daki Öcalan mitingi ertelendi Diyarbakır'daki Öcalan mitingi ertelendi
Teklif aldı mı Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe itirafı Teklif aldı mı? Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe itirafı
Van’da çığ faciası İşte bölgeden servis edilen görüntüler Van'da çığ faciası! İşte bölgeden servis edilen görüntüler
Arda Güler’in paylaşımına Haaland ve Courtois’dan yorum Arda Güler'in paylaşımına Haaland ve Courtois'dan yorum

11:11
Trump’tan İran’daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız
Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız
11:00
3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama
3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama
10:41
Sergen Yalçın’ın dalga geçtiği isim Premier Lig devine imza atıyor
Sergen Yalçın'ın dalga geçtiği isim Premier Lig devine imza atıyor
10:26
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor
10:13
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti 20 çocuğu ile poz verdi
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi
10:07
Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı
Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı
10:02
Aykut Kocaman’dan Jose Mourinho’ya 2 kelimelik olay benzetme
Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme
09:49
Yılbaşı gecesi büyük felaket 47 kişiyi ölüme götüren yangın böyle başlamış
Yılbaşı gecesi büyük felaket! 47 kişiyi ölüme götüren yangın böyle başlamış
09:47
Aslı Bekiroğlu yaşadığı kabusu anlattı: Bağırsağımı kestiler
Aslı Bekiroğlu yaşadığı kabusu anlattı: Bağırsağımı kestiler
09:19
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları
09:11
İran’dan kripto para hamlesi Yaptırımları delmek için harekete geçtiler
İran'dan kripto para hamlesi! Yaptırımları delmek için harekete geçtiler
08:49
Kar yağışı daha bitmeden yenisi için tarih verildi
Kar yağışı daha bitmeden yenisi için tarih verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2026 11:24:52. #7.11#
SON DAKİKA: Sibirya değil Türkiye! En uzun nehir dondu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.