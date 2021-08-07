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Son Dakika: 217 yangın kontrol altına alındı, 2 ildeki 6 noktada alevlerle mücadele sürdürülüyor - Son Dakika

Son Dakika: 217 yangın kontrol altına alındı, 2 ildeki 6 noktada alevlerle mücadele sürdürülüyor

07.08.2021 13:10

Son dakika: Türkiye, yangınlarla mücadelenin 11. gününde. Bakan Pakdemirli, orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaşarak, 2 ilde 6 noktada alevlerle mücadele edildiğini açıkladı. 223 yangından 217'si ise kontrol altına alındı.

28 Temmuz'dan bu yana devam eden orman yangınları, birçok şehrimizdeki hayatı felç etti. Çok büyük bir ormanlık alan tahrip olurken, onlarca vatandaşımız da evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ula Helikopter Harekat Merkezi'nde açıklamalarda bulunarak son durumu paylaştı. Şu ana kadar çıkan 223 yangından 217'si kontrol altına alındı. 2 ildeki 6 noktada ise alevlere mücadele devam ediyor.

İşte Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları:

"Yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 57 helikopter, insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi, 5 bin 250 orman personeliyle müdahale ediyoruz. Antalya'da 21 yangınla mücadele ettik. Tanker uçaklar, İHA'lar, 19 helikopter, 300'e yakın arazöz, 1172 personel görev yaptı.

YANGININ DEVAM ETTİĞİ İLÇELER

Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan ile Çine ve Isparta Sütçüler'de yangın devam ediyor. Sadece Antalya'da 8 bin 264 sorti su atıldı. 150 bin ton su hava ve yer araçlarından sıkıldı. Bir nevi yapay yağmurlama yapıldı.

KONTROL ALTINA ALINAN YANGINLAR

2 şehidimiz var. Ekiplerimizin yoğun mücadelesi sonucunda bu 85 arkadaşımızı da kurtardık. Marmaris yangını artık kontrol altında, Seydikemer, Nazilli, Bozdoğan, Karabük, Burdur yangınları kontrol altında.

AVRUPA BİRLİĞİ İKİ UÇAĞINI GERİ ÇEKTİ

AB'den gelen iki uçak ayrıldı. Yunanistan ve AB'de daha ciddi yangınlar olduğu sebebiyle geri çekildi uçaklar.Dün itibarıyla Gündoğmuş ve Manavgat yangınlarını da kontrol altına aldık.

"BAKANLIK AÇIKLAMALARINA İTİBAR EDİNİZ"

Marmaris, Seydikemer, Nazilli, Bozdoğan, Karabük, Burdur, Adana, Denizli yangınları kontrol altında. Sadece bakanlığımızdan yapılan açıklamalara itibar ediniz.

"TERMİK SANTRAL TEHDİT ALTINA DEĞİL"

"Muğla'da 15 orman yangını meydana geldi. Termik santrali ve turizm alanlarını da korumak için ciddi çaba sarf ettik. Milas yangın devam ediyor. Yangın şu anda uyuyor. Arazi sarp. Dört odağın etrafı çekildi, bir odağa karadan ulaşamıyoruz. Bitki örtüsü sarp olmasından dolayı dozerlerle dahi ulaşamadığımız bir alanda. Bunu da takip ediyoruz. Yeniköy Termik Santrali'ni şu an tehdit etmiyor.

GÖREVLİ OLMAYANLARIN YANGIN MAHALLİNE ALINMAMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Can güvenliği için de yangın mahalline görevli olmayanların alınmaması durumu son derece olumlu.Sütçüler'de iki sarp vadide ateş var. Bugün hava şartlarına bağlı olarak kontrol altına alma ihtimalimiz olabilir. "Gün tartışma zamanı değil, gün birlik ve beraberlik zamanı. Pandemi, sel ve yangınlarda personelimizi yıpratmayalım."


Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: 217 yangın kontrol altına alındı, 2 ildeki 6 noktada alevlerle mücadele sürdürülüyor

İhlas Haber Ajansı, Helikopter, Yangın, Uçak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: 217 yangın kontrol altına alındı, 2 ildeki 6 noktada alevlerle mücadele sürdürülüyor - Son Dakika


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