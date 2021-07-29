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Son Dakika: Antalya'da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika

Son Dakika: Antalya'da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

29.07.2021 11:50

Son dakika: Antalya Manavgat'ta dün öğle saatlerinde başlayan yangın, 21 saatlik mücadele sonunda kontrol altına alındı. Korkunç olay nedeniyle 18 köy ve mahalle boşaltılırken, Bakan Pakdemirli sabah saatlerinde 80 yaşında bir vatandaşımız yaşamını yitirdiğini söyledi. AFAD yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerinin sayısının 3'e yükseldiğini duyurdu. 122 vatandaş yangından etkilenirken, 58'inin tedavi gördüğü belirtildi.

Türkiye, dün Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 12.05'te başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarıyla sarsıldı. Ülkeyi dehşete düşüren felaket nedeniyle 18 köy ve mahalle boşaltıldı; evler ve ahırlar yandı. Vatandaşlar bir yandan evlerine ulaşan yangını bahçe hortumlarıyla söndürmeye çalışırken, bir yandan da hayvanlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

AKSEKİ'DEKİ YANGIN DEVAM EDİYOR

Bu sabah saatlerinde ise yangın Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'ne yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı çevresine kadar geldi. Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı.

YANGIN SABAH SAATLERİNDE KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat'taki yangının kontrol altına alındığını, ancak Akseki'deki yangının devam ettiğini söyledi. Aynı zamanda Bakan acı haberi vererek 82 yaşındaki bir vatandaşın yaşamını yitirdiğini belirtti.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

AFAD, ölü sayısının 3'e yükseldiğini belirtti. 122 vatandaşın yangından etkilendiğini, 58'inin ise tedavi altında olduğu öğrenildi.

AKSEKİ KAYMAKAMI'NDAN AÇIKLAMA: BAŞARILI OLACAĞIMIZA İNANIYORUM

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür de son durumla ilgili bilgi verdi. Hülür, "Dumandan etkilenen 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel maalesef yaşamını yitirdi. Mahalledeki evlerin yüzde 80'i de yanmış durumda Kepezbelen'e komşu Kepez Mahallesi de boşaltıldı. Ayrıca Kocaköy ile Murtiçi mahallelerinde de teyakkuz halindeyiz, herhangi bir tehdit söz konusu olduğunda tahliye işlemleri gerçekleştirilecek. Şu anda yangının sıçramaması için engelleme çalışmaları devam ediyor, başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.

Son Dakika: Antalya'da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Antalya'da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika


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