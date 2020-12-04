Bakan Çavuşoğlu, 'Doğu Akdeniz Çalıştayı'na katılacak - Son Dakika

Uluslararası Üniversiteler Konseyi tarafından, Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde 'Doğu Akdeniz Çalıştayı' düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılacağı çalıştayda, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler hukuksal, ekonomik ve stratejik olarak masaya yatırılacak.

Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek 'Doğu Akdeniz Çalıştayı'na Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammet Tahir es-Siyale, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar katılacak. Ayrıca KKTC Eski Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Ürdün eski Başbakanı Avn Şevket el-Hasavni de uzaktan bağlantı yoluyla katılacak.

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin hukuksal, ekonomik ve stratejik olarak masaya yatırılacağı Çalıştayda "Tehditler ve Fırsatlar Karşısında Doğu Akdeniz" ve "Uluslararası Deniz Hukuku Bağlamında Doğu Akdeniz" başlıklı iki oturum gerçekleştirilecek.

Çalıştayın ikinci oturumunda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sertaç Hami Başaran 'Doğu Akdeniz'de Hukuk ve Siyaset', Dışişleri Bakanlığı'nda Genel Müdür Büyükelçi Çağatay Erciyes 'Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Meselelerinde Son Gelişmeler', Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Acer "Doğu Akdeniz'de Uluslararası Hukuk Bağlamında Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması" Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hakan Karan ise "Kötü Komşular Denizci Devlet Yapar" başlıklı konuşma gerçekleştirecek.

7 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak olan 'Doğu Akdeniz Çalıştayı' Akdeniz Üniversitesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.