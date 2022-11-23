5.9'luk Düzce depreminde can kaybı yaşandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan son durum hakkında bilgi verdi

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Birçok ili sallayan depremde can kaybı var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan son durumu paylaştı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08 sıralarında şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 5.9 olarak açıklarken, şiddetli sarsıntı İstanbul, Ankara, Kocaeli, Sakarya gibi birçok ilden de hissedildi. Deprem nedeniyle, apartmandan kaçtığı sırada düşerek başını çarpan vatandaşımız hayatını kaybetti. Düzce Çay Mahallesi'nde oturan 63 yaşındaki Sevim Çengel'in de, yaşanan depremin ardından panik ve korkuya kapıldığı ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Çok sayıda vatandaşımız yaralanırken, binalarda da yıkımlar meydana geldi.

AFAD: KONTROL AMAÇLI ENERJİ KESİNTİLERİ UYGULANDI

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Düzce ili Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Bölgede kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

KOCA: 68 YARALIMIZ VAR

6.8 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, birçok ilde şiddetini gösterdi. Özellikle İstanbul ve Kocaeli'de depremi hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depreme ilişkin son durumu paylaşarak 68 yaralının olduğunu aktardı. Koca, "Toplam 68 yaralımız var. Bu yaralıların 26'sı hastanede yatış yapılarak takip ediliyor. Ağır yaralımız dışında diğer vatandaşlarımızın genel durumları iyi, herhangi bir ciddi sorunları yok." bilgisini paylaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GRUP TOPLANTISINDA KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Düzce'deki depremle ilgili partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Çok sayıda binada hasar bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sözlerimin hemen başında bu sabah erken saatlerde yaşadığımız Düzce merkezli 5.9 büyüklüğündeki depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Depremde yaralanan vatandaşlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Deprem Gölyaka'da çok sayıda binada hasara yol açmakla birlikte, vahim yıkımla karşılaşmadık. Kurumlarımız tespit ve telafi çalışmalarını yürütüyor" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ DEPREME HAZIRLAMAK İÇİN 20 YILDIR ÇALIŞIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının devamında ise şunları söyledi: " Türkiye'yi depreme hazırlamak için 20 yıldır TOKİ projelerinden kentsel dönüşüm projelerine kadar bina altyapılarımızı yeniliyoruz. 2022'yi deprem tatbikat yılı ilan ederek 94 binin üzerinde faaliyet yürüttük. Gölyaka depremi deprem gerçeğinin ne kadar yakın olduğunu göstermiştir. Rabbim ülkemizi her türlü kazadan beladan muhafaza eylesin."



