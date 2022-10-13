Kazakistan'da dev zirve başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin bir araya geldi - Son Dakika
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Kazakistan'da dev zirve başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin bir araya geldi

13.10.2022 13:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi'nin ardından devlet başkanlarıyla ikili görüşmelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

MASADA KRİTİK KONULAR VAR

Dünyanın yakından takip ettiği zirvede Erdoğan ile Putin'in Rusya-Ukrayna savaşını tüm yönleri ile ele alması bekleniyor. İki liderin ayrıca tahıl koridoru, bölgesel konular, küresel enerji krizi, ikili ekonomik ilişkileri de değerlendirmesi bekleniyor. Suriye meselesinin de masada olan konu başlıklarından olduğu belirtiliyor.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasındaki zirve başladı

PUTİN'İN ENERJİDE TÜRKİYE FORMÜLÜ ÇIKIŞI GÖRÜŞMEYİ DAHA DA ÖNEMLİ KILIYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün akşam saatlerinde Türkiye'nin enerji merkezi olabileceğine dair bir açıklama yaptı. Kuzey Akım gazını Karadeniz'e yönlendirebileceklerini söyleyen Putin, "Türkiye'de Avrupa için büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz" açıklamasını yaptı. Rus lider "Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez. Rusya, kışın dahil Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında" dedi. Putin'in bu çıkışı da bugünkü görüşmeyi başka bir boyuta taşıdı. İki liderin bu konuyu da detayları ile görüşebileceği belirtiliyor.

7 EKİM'DE TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

İki lider 7 Ekim'de telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususların yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeler ele alınmıştı.

PUTİN'İN YARDIMCISI: ERDOĞAN'IN 'ARABULUCULUK' TEKLİF ETMESİNİ BEKLİYORUZ

Erdoğan-Putin zirvesi öncesi açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'arabuluculuk' teklif etmesini beklediklerini açıkladı. Uşakov, "Erdoğan'ın şu anda basında yer alan görüşleri resmen sunması beklenebilir. Zira Rusya, ABD, Batı Avrupa'nın önde gelen ülkeleri de dahil çeşitli arabuluculuk planları gündemde." dedi. Uşakov, "Şimdi birçok kişi Türklerin Ukrayna ihtilafının çözümü bağlamında başka girişimlerde bulunmaya hazır olduğunu söylüyor. Umarım faydalı bir tartışma bizi bekliyordur" ifadelerinde bulundu.

PESKOV DA BENZER İFADELER KULLANDI

Dün de Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği teklifini görüşebilir" ifadelerini kullanmıştı.

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Astana'daki zirveye saatler kala Putin'in Yardımcısı Uşakov'dan açıklama: Erdoğan'ın, Putin'e 'arabuluculuk' teklif etmesini bekliyoruz Astana'daki zirveye saatler kala Putin'in Yardımcısı Uşakov'dan açıklama: Erdoğan'ın, Putin'e 'arabuluculuk' teklif etmesini bekliyoruz Türkiye-Kazakistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yılı kapsamında ortak bildiri Türkiye-Kazakistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yılı kapsamında ortak bildiri

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Kazakistan, Türkiye, Astana, Rusya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kazakistan'da dev zirve başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin bir araya geldi - Son Dakika
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