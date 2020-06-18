Son dakika güncel: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bingöl ve Elazığ'daki depremlere ilişkin konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika güncel: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bingöl ve Elazığ'daki depremlere ilişkin konuştu Açıklaması

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bingöl'deki depremin ardından 224 kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarını başlattık ve merkez üssü diyebileceğimiz Kaynarpınar, Elmalı ve Dinarbey köylerinde hasar tespit çalışmalarını tamamladık.

Son dakika güncel: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bingöl ve Elazığ'daki depremlere ilişkin konuştu Açıklaması, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, " Bingöl'deki depremin ardından 224 kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarını başlattık ve merkez üssü diyebileceğimiz Kaynarpınar, Elmalı ve Dinarbey köylerinde hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Kaynarpınar köyümüzde 19 ağır ve yıkık, Elmalı'da 81 ağır yıkık, 9 orta hasarlı, Dinarbey'de de 35 ağır ve yıkık, 2 orta hasarlı bina tespiti yaptık." dedi.

Bakan Kurum, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen koordinasyon toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Bingöl'de meydana gelen depremde, bir güvenlik korucusunun şehit düştüğünü anımsatarak, yakınlarına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, diğer depremlerde olduğu gibi hemen tüm birimlerle seferber olduklarını ve harekete geçtiklerini anlatan Kurum, şunları belirtti:

"Bingöl'deki depremin ardından 224 kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarını başlattık ve merkez üssü diyebileceğimiz Kaynarpınar, Elmalı ve Dinarbey köylerinde hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Kaynarpınar köyümüzde 19 ağır ve yıkık, Elmalı'da 81 ağır yıkık, 9 orta hasarlı, Dinarbey'de de 35 ağır ve yıkık, 2 orta hasarlı bina tespiti yaptık. Bingöl depremi sadece Bingöl'de değil Erzurum ve Erzincan'da da bazı ilçelerinde hissedildi, hasar oluştu. Bingöl'ün tamamında toplamda 638 bina ağır ve yıkık, 12 bina orta hasarlı, Erzurum Çat ilçemizde 189 bina ağır ve yıkık, 9 bina orta hasarlı, Erzincan Tercan ilçemizde de 38 bina ağır yıkık olarak tespit yapıldı. Toplamda 5 bin 900 binanın tespitini yaptık. En kısa sürede hafta sonuna kadar detaylı olarak tüm tespitleri yapıyor olacağız."

700 kamu binası incelendi

Bakan Kurum, 700 kamu binasının incelendiğini ve 1 okulun ağır, 4 okulun da orta hasarlı olduğunu, 11 kamu kurum kuruluşlarında kısmi hasar meydana geldiğinin belirlendiğini aktararak, Bingöl'ün Yedisu ilçesinin Elmalı ve Dinarbey köylerinde başlatılan enkaz kaldırma çalışmasının hızlı bir şekilde sürdürdüğünü kaydetti.

Hafta sonu çocukların Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına gireceğini ifade eden Kurum, şöyle dedi:

"Bu çerçevede okullarımızda tespitlerimizi yaptık. Gençlerimizin can güvenliği taşıma riski olan binaları tespitlerini, Milli Eğitim Bakanlığımızla istişare yapmak suretiyle, onların can güvenliğini teminat altına almış olduk. Hiçbir şekilde onları risk teşkil edecek binalara gerekli tedbirleri almak suretiyle sokmayacağız. Bu konuda vatandaşlarımız müsterih olsunlar."

TOKİ tarafından köylerde yapacakları tarım köy, hem konut hem ahır uygulamasını başlattıklarını bildiren Kurum, en kısa sürede ihalesini yaparak, vatandaşların yaralarını sararak depremin etkilerini de ortadan kaldıracaklarını aktardı.

Elazığ'daki deprem

Elazığ'da Sürsürü, Mustafapaşa, Abdullahpaşa ve Karşıyaka mahallelerindeki inşaatları inceleyeceklerini aktaran Kurum, söz verdikleri gibi bir yıl içerisinde etaplar halinde konutları teslim edeceklerini bildirdi.

Elazığ'da 19 bin 300 konutun inşasını başlattıklarını bildiren Kurum, şu değerlendirmede bulundu:

"İhalelerimizi hızlı bir şekilde yürütüyoruz. 10 mahallede inşaatlarımız devam ediyor. İlk inşaatlarımızı inşallah 8. ay içerisinde tamamlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle depremzede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Yani depremden 6-7 ay gibi kısa bir zamanda artık konutlarımızın teslimini yapar duruma geleceğiz. Orta hasarlı binalarımızla ilgili vatandaşlarımızdan talepler vardı. Bunu da bugünkü toplantımızda istişare ettik. Orta hasarlı binalarla alakalı 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında vatandaşlarımızdan talep gelmesi halinde belediyemizle birlikte yasa kapsamına alacağız. Vatandaşlarımız bu binaların yapımı noktasında vergi, harç gibi bedelleri yatırmayacak. Yine imar planı ve kira yardımı noktasında da bakanlığımız belediyemizle birlikte bu süreci yürütüyor olacak."

Rüstempaşa Mahallesi'ndeki köprülü kavşakla ilgili çalışma yürütüldüğünü, yeni yapılacak imarda binaların çökme mesafelerini köprüden uzaklaştırmak suretiyle köprüyü koruyacak bir planlama yaptıklarını anlatan Kurum, "Bunu da belediyemizle birlikte yapacağız inşallah. En güzel şehircilik örneğini dünyaya ve Türkiye'ye örnek gösterilecek bir şehircilik örneğini de Elazığımızda yapmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara, riskli bina uyarısı

Tarım köy uygulamasının hızlandırılması talimatını verdiğini aktaran Kurum, her zaman vatandaşla beraber, onların rızasını almak suretiyle işleri yürüttüklerine dikkati çekti.

Bakan Kurum, "Deprem gerçeği hiçbir zaman bitmiyor. Bin yıldır bu topraklarda depremle ilgili sorunlar, problemler yaşıyoruz. Dün Elazığ, Malatya'da yaşadık. Bugün Bingöl'de yaşayacağız. Önümüzdeki süreçte yine yaşama ihtimalimiz var. Çünkü bir deprem bölgesi kuşağı içerisindeyiz. Fay hatları üzerinde yaşıyoruz. Dolayısıyla riskli binalarla alakalı vatandaşlarımızdan rica ediyorum, riskli bina tespitlerini yapsınlar. Bakanlık olarak Türkiye'nin her yerinde deprem dönüşümü çerçevesinde projelerimizi yürütüyoruz." diye konuştu.

Trabzon Araklı'da geçen yıl yaşanan sel felaketini anımsatan Kurum, şöyle dedi:

"Orada vatandaşlarımızı kaybettik. Hemen oraya gitmek suretiyle iklim değişikliğiyle ilgili mücadele kapsamında dere güzergahı üzerinde taşkın riski bulunan binaların taşınacağı sözünü vermiştik. TOKİ bu çerçevede Araklı'da 278 konutun inşasına başladı. Yüzde 30-40 seviyelerine geldi. Bu projeyi de en yakın zamanda teslim edip, dere güzergahı üzerinde taşınma sürecini de başlattık. Vatandaşımızın can güvenliğini teminat altına almış olacağız."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu, bunu bilerek hareket etmek gerektiğini söyledi.

Depremden sonra yaraların sarılması için gerekenlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapıldığını anlatan Özhaseki, "Depremde büyük devlet olmanın ne olduğunu bir kere daha Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki partimiz, hükümetimiz gösterdi. Bakanlarımız yaraları sarmak için günlerce kaldılar. Allah kendilerinden razı olsun." diye konuştu.

Murat Kurum, Elazığ, Elmalı, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 05:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bingöl ve Elazığ'daki depremlere ilişkin konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı
Terör örgütü PKK'ya başlatılan kara operasyonunda kahraman komandolarımız teröristlerin inlerine girdi Terör örgütü PKK'ya başlatılan kara operasyonunda kahraman komandolarımız teröristlerin inlerine girdi         
00:04
Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım         
23:59
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin karnelerini e-okul üzerinden erişime açtı Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin karnelerini e-okul üzerinden erişime açtı         
23:47
Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalında kendisini konuk etti Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalında kendisini konuk etti         
23:45
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı         
23:15
Manuel Pellegrini'nin menajeri: Fenerbahçe'den teklif aldık, transfer gerçekleşebilir Manuel Pellegrini'nin menajeri: Fenerbahçe'den teklif aldık, transfer gerçekleşebilir         
23:13
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye yeni tehdit: Kuzey Kore'den Güney Kore'ye yeni tehdit: "Hayal gücünün ötesinde" askeri yanıt vereceğiz         
23:06
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti         
22:43
Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti         
22:34
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi         
22:27
Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi         
22:14
Ekonomiye ilişkin Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek         
21:57
MHP'li Arzu Erdem, basın açıklaması yaparken yağmura yakalandı MHP'li Arzu Erdem, basın açıklaması yaparken yağmura yakalandı         
21:57
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım         
21:38
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, vaka sayılarını değerlendirdi: Mesajı aldık sanırım Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, vaka sayılarını değerlendirdi: Mesajı aldık sanırım         
21:31
Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır         
21:04
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı         
20:59
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu         
20:52
Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti         
20:39
Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti         
20:39
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı         
20:37
Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi         
20:36
Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı         
20:21
Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi         
19:56
Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti         
19:55
Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak         
19:47
Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir         
19:46
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti         
19:37
Kolonya içerek intihara kalkıştı, kaldırıldığı hastanenin penceresinden atlayıp öldü Kolonya içerek intihara kalkıştı, kaldırıldığı hastanenin penceresinden atlayıp öldü         
19:23
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti         
19:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2020 00:21:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika güncel: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bingöl ve Elazığ'daki depremlere ilişkin konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]