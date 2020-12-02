Son dakika haber... - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 64 milyon 195 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 486 bin 844 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 64 milyon 195 bin 738'e çıkarken virüs saptanan 44 milyon 443 bin 214 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 14 milyon 108 bin 606 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 276 bin 979 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (9 milyon 499 bin 710), Brezilya (6 milyon 388 bin 526), Rusya (2 milyon 322 bin 56), Fransa (2 milyon 230 bin 571), İspanya (1 milyon 673 bin 202), İngiltere (1 milyon 643 bin 86), İtalya (1 milyon 620 bin 901), Arjantin (1 milyon 432 bin 570), Kolombiya (1 milyon 324 bin 792), Meksika (1 milyon 122 bin 362), Almanya (1 milyon 85 bin 661), Polonya (999 bin 924), İran (975 bin 951), Peru (965 bin 228), Güney Afrika (792 bin 299), Ukrayna (745 bin 123), Türkiye (668 bin 957), Belçika (579 bin 212), Irak (554 bin 767), Şili (552 bin 864), Endonezya (543 bin 075), Çekya (528 bin 474) ve Hollanda (527 bin 523)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölüm sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (173 bin 862), Hindistan (138 bin 159), Meksika (106 bin 765), İngiltere (59 bin 51), İtalya (56 bin 361), Fransa (53 bin 506), İran (48 bin 628), İspanya (45 bin 511), Rusya (40 bin 464), Arjantin (38 bin 928), Kolombiya (36 bin 934), Peru (36 bin 31), Güney Afrika (21 bin 644), Polonya (17 bin 599), Almanya (17 bin 359), Endonezya (17 bin 81), Belçika (16 bin 786), Şili (15 bin 430), Türkiye (13 bin 936), Ekvador (13 bin 501), Ukrayna (12 bin 548), Irak (12 bin 306), Kanada (12 bin 211) ve Romanya (11 bin 530)."