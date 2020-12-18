Son dakika haber... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (2) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin, "Bir ittifak yapmışsanız, siz bu ittifakı dışlayıp bağımsız hareket edersiniz yanlış yapmış olursunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Olay TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

"Türkiye'de yapılması planlanan ekonomi reformunun" sorulduğu Kılıçdaroğlu, Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği olmadığı için kimsenin yatırım yapmadığını söyledi.

"Devlet Planlama Teşkilatını yeniden inşa edecekler mi? Yok. Ne reformu yapacaklar ekonomide? Bir ülkenin 5-10-20 yıllık, hatta bazı gelişmiş ülkelerde 50 yıllık planlamalar yapılır. Bizde planlama teşkilatı kalmadı." diyen Kılıçdaroğlu, bir ülkenin geleceği planlanamıyorsa "ekonomi reformu"ndan da söz edilemeyeceğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, liyakatin önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Hesap Uzmanları Kurulunu, Maliye Teftiş Kurulu'nu kapattılar. Maliye Teftiş Kurulu'ndan çıkanı nereye getirdiler? Merkez Bankasına başkan yaptılar, başka adam bulamadılar. O zaman bu kurumu niye kapattın? Devlet Planlama Teşkilatı'nı kapattılar ama o kurumda yetişen bir kişiyi bugün getirdiler Hazine ve Maliye Bakanı yaptılar. Hiç acaba sorguluyorlar mı, bu kurumlardan yetişenler hala bu devlet için çalışıyor."

Bir ülkenin yönetiminin ekonomide başarılı olup olmadığını belirleyen temel unsurun "istihdam" olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, ekonomik reformun liyakatlı kadrolarla yapılabileceğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu, "Yargı reformundan ne bekliyorsunuz?" sorusu üzerine, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ne zaman geldi Yargıtay'a? Bir hafta... Bir hafta içinde bir kararın altına imza attı mı? Atmadı. Çünkü okuyacak dosyası yoktur. Şimdi siz bunu alıyorsunuz Anayasa Mahkemesine üye yapmak istiyorsunuz. Bu mudur hukuk reformu?" dedi.

"FETÖ döneminde de yaşanıyordu"

"Bir Yargıtay kararına dahi imza atmamış pozisyonda olan bir kişiyi 'biz Anayasa Mahkemesine gönderelim' diye 107 Yargıtay üyesi imza atıyorsa bir merkezden aldıkları talimat var. Benzer olay FETÖ döneminde de yaşanıyordu." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, İrfan Fidan'ın iddianamede intihal yaptığını ileri sürdü.

Kılıçdaroğlu, "İntihal suç mu? Suç. Peki suçlu olan bir adamı Anayasa Mahkemesi gibi bir makama nasıl getiriyorsun? Hangi ahlaki kriterle getiriyorsun?" diye sordu.

"Hukuk reformundan ne bekliyorsunuz?" sorusunun tekrarlanması üzerine Kılıçdaroğlu, "Hiçbir şey beklemiyorum. Bu reformu yapacak olanlarda önce adalet duygusunun olması lazım." cevabını verdi.

"Avrupa Birliği (AB) büyükelçileriyle internet üzerinden yaptığı toplantının" sorulduğu Kılıçdaroğlu, görüşmede, "Türkiye'ye yaptırım uygulanmasının doğru olmadığını, yaptırımların suçu günahı olmayan 83 milyon insanı cezalandırma anlamına geleceğini" söylediğini aktardı.

"Niye 'hayır' diyelim ki"

AB ile ilişkilerin büyütülmesi, geliştirilmesi çerçevesinde olaya bakılması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, AB reform istiyorsa siyasetçilerin konuşup anlaşacağı reformları CHP'nin de destekleyeceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'de gelecek seçimlerin partiler arasında değil, demokrasiyi isteyenlerle tek adam rejimini isteyenler arasında olacağını kaydederek, milletin ferasetine güvendiğini vurguladı.

"AK Parti ile CHP'nin Anayasa değişikliği yapmak için bir uzlaşma ihtimali var mıdır? sorusuna Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:

"Böyle bir ihtimalin olabilmesi için Erdoğan'ın demokrasiye, hukukun üstünlüğüne inanması, 'her şey benden sorulur' anlayışını bırakması, devlette kesinlikle liyakati egemen kılması lazım. 'Bu anlayışı ben kabul ediyorum' derse reform yapılır tabi. Güçlendirilmiş parlamenter sistem istiyoruz. Bakanlar parlamentoya gelmeli, her türlü hesabı vermeli, bütçe sorgulaması yapılabilmeli, devletin rakamları doğru dürüst açıklanabilmeli, bakan, başbakan parlamentoya karşı sorumlu olmalı, Cumhurbaşkanlığı sadece devletin sigortası olarak sınırlı yetkilerle bütün Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil edebilmeli. Böyle bir anlayışla gelirlerse biz niye 'hayır' diyelim ki? Önce bu anlayışa sahip olacaksınız."

"Belki de ayrılma zemini arıyor Bahçeli"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "HDP'nin kapatılması çağrısı"na ilişkin değerlendirmesi de sorulan Kılıçdaroğlu, bu konuda önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının iddianame yazarak ve delillerini sunarak karar vermesi gerektiğini, daha sonra da Anayasa Mahkemesinin bu konuda karar vereceğini hatırlatarak, "Erdoğan kapatılmasını istiyor mu bilmiyoruz ama Bahçeli istiyor." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuya ilişkin açıklamasına Bahçeli'nin isim vermeden tepki gösterdiğinin öne sürülerek, bu konudaki düşüncesi sorulan Kılıçdaroğlu, "O zaman Cumhur İttifakı'nda ne işiniz var, bozarsınız. 'Ben kapatılması talimatını verdim Erdoğan'a, medya aracılığıyla verdim.' Buna sen Numan Kurtulmuş üzerinden cevap verdin. Yani bu işe hiç girmeyeceğim diye. O zaman senin bu ittifakta ne işin var, ne işin var ittifakta, ayrılacaksın. Belki de ayrılma zemini arıyor Bahçeli, çünkü MHP'nin oylarında ciddi bir düşüş var, ayrılmak istiyor olabilir." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi oluşumu

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce'nin "Memleket Hareketi" adıyla başlattığı siyasi oluşama ilişkin görüşleri sorulan Kılıçdaroğlu, kendisiyle uzun süredir konuşmadığını ifade ederek, "Ben küstüm partiden ayrılıyorum, ben kızdım partiden ayrılıyorum, şu kişi olduğu için ben asla bu partiye gitmem, böyle düşünmek doğru değildir." dedi.

Hiç kimsenin siyasi tercihlerine müdahale eden bir insan olmadığına değinen Kılıçdaroğlu, "Partide çalışırsa başımızın üstüne, partili kimliğini sürdürürse başımızın üstüne, 'ben ayrılacağım' diyorsa da kendi tercihidir. Ben hani gidip 'aman sakın ha ayrılma' değil yani..." ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olacak mı?"

TBMM'deki 2021 yılı bütçe görüşmelerindeki konuşmasında, AK Partili milletvekillerinin "aday ol" şeklindeki sözlerine cevaben, "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" ifadeleri hatırlatılan Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Bir ittifak yapmışsanız, siz bu ittifakı dışlayıp bağımsız hareket ederseniz yanlış yapmış olursunuz. Karşı tarafta yani Cumhur İttifakı'nda demokrasi kültürü yok zaten, itaat kültürü var. Dolayısıyla Erdoğan 'ben aday olacağım' dediği andan itibaren her şey duruyor, akan sular duruyor. İkinci bir aday çıkabilir mi? Asla çıkamaz. Çünkü herkes aklını ve emeğini Erdoğan'a borçlu olduğunu düşünüyor, geleceğini de Erdoğan'a borçlu olarak düşünüyor. Dolayısıyla 'bağımsız olarak ben de cumhurbaşkanı olabilirim' dediği andan itibaren kapının önüne konulacağını biliyor, siyasi hayatının da biteceğini görüyor. Tek adam rejimlerinin kuralı budur. Bu sadece Türkiye'ye özgü değil."

Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin liderleri olarak cumhurbaşkanı adaylığı konusunu konuşmadıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı'nın liderleri olarak oturacağız, şunu düşüneceğiz. Bir, tek bir adayla mı yola çıkacağız, yoksa her parti kendi adayıyla mı yola çıkacak? Şimdi siz bunu netleştirmeden 'ben cumhurbaşkanı adayı olacağım' derseniz, o zaman siz ittifakın öngördüğü demokratik standartları dışlayan kişi olursunuz. Bu doğru değil. İki, cumhurbaşkanlığı sembolik olacak." şeklinde konuştu.

AK Parti milletvekillerinin Meclis'teki konuşması sırasındaki "aday ol" şeklindeki sözlerine karşılık "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" ifadelerine ilişkin de Kılıçdaroğlu, "Onlar bana bütçe görüşmesinde insicamı dağıtmak için 'acaba nerede bunu susturabiliriz, nerede zor duruma sokabiliriz?' diye böyle bir arayış içindelerdi." değerlendirmesinde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı olarak öncelikle cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sürecinde ilkelerin konuşulacağını vurgulayarak, "Siyasette ilkeler yoksa belli kişilerin, belli kurumların ve belli ülkelerin dinamiklerinin sizi yönetmesine olur vermişsiniz demektir. Biz öyle hareket etmeyeceğiz, bizim temel amacımız bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmektir." ifadelerini kullanarak, vatandaşa da "Bizi istediğiniz gibi eleştirme özgürlüğünü size vadediyoruz." diyeceklerini sözlerine ekledi.

(Bitti)