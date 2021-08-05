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Son dakika haber! Hava araçları yangınları söndürmek için sabahın ilk ışıklarıyla havalanıp gün batımında piste dönüyor (7) - Son Dakika

Son dakika haber! Hava araçları yangınları söndürmek için sabahın ilk ışıklarıyla havalanıp gün batımında piste dönüyor (7)

05.08.2021 09:33

Gelen son dakika haberine göre Muğla ve ilçelerinde süren orman yangınlarını söndürmek için yüksek ısı ve dumanların arasına dalarak su boşaltan hava araçlarının zamanla yarışını AA ekibi görüntüledi.

Muğla ve ilçelerinde süren orman yangınlarını söndürmek için yüksek ısı ve dumanların arasına dalarak su boşaltan hava araçlarının zamanla yarışını AA ekibi görüntüledi.

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Hava araçları yangınları söndürmek için sabahın ilk ışıklarıyla havalanıp gün batımında piste dönüyor

Antalya, Muğla ve Isparta'da süren orman yangınlarını söndürmek için yüksek ısı ve dumanların arasına dalarak su boşaltan hava araçlarının zamanla yarışını AA ekibi görüntüledi

AYŞE YILDIZ/OKTAY ÖZDEN - Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadelede sabahın ilk ışıklarıyla havalanan uçak ve helikopterler, gün batımına kadar alevlerle yoğun mücadele veriyor.

Antalya'nın Manavgat, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya, Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Milas ve Köyceğiz ilçelerindeki bazı bölgeler ile Isparta'nın Sütçüler ilçesi Çandır köyü Yazılı Kanyon Tabiat Parkı mevkisinde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor.

Karadan mücadele sürerken, hava araçları da söndürme çalışmalarında etkin rol oynuyor.

Orman Genel Müdürlüğünün hizmetinde çalışan hava araçları ile yurt dışından desteğe gelen ekipler, havadan ve karadan yoğun çalışma yürütüyor.

Pilotlar zamanla yarışarak, yangını bir an önce kontrol altına almak için mücadele veriyor.

Antalya civarındaki yangınları söndürmek için gün doğmadan sabahın erken saatlerinde pistlere gelen pilotlar, Manavgat Ulualan Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi, Gazipaşa ve Antalya havalimanlarında hazırlık yapıyor.

Aynı anda birçok hava aracı alevlere müdahale ediyor

Teknisyenler, hava araçlarının son kontrollerini yapıyor, yakıt ikmali gerçekleştiriliyor.

Ardından havalanan helikopter ve uçaklar, alevlerin üzerine su boşaltıyor. Tekrar denizden, baraj ya da su göletlerinden su alan helikopterler zamanla yarışarak, alevleri durdurmaya çalışıyor.

Gün içinde yakıt ikmali de yapan pilotlar, kuvvetli rüzgara rağmen yangınla mücadelesini sürdürüyor.

Bazı yangın söndürme uçakları da Antalya ve Gazipaşa'daki havalimanlarında tankerlerle su ikmali yapıldıktan sonra söndürme çalışmalarına katılıyor. Bazen alevlerin üzerinde aynı anda 6-7 hava aracı yer alıyor.

Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, İran, Hırvatistan ve İspanya'dan gelen helikopter ve uçaklar da söndürme çalışmalarında yer alıyor.

Yüksek ısı ve dumanların arasına dalarak su boşaltan hava araçları zamanla yarışıyor.

Anadolu Ajansı ekibi (AA), hava araçlarının sabahın ilk ışıklarında başlayan ve gün batımında sona eren mücadelesini görüntüledi.

Yangın söndürme çalışmalarında 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız hava helikopteri, 805 tanker, 155 iş makinesi ile yaklaşık 5 bin 200 personel görev alıyor.

Muğla'da Bodrum-Milas ve YDA Dalaman havalimanları ile Fethiye, Marmaris, Ula, Yatağan, Milas, Bodrum'daki pistlerden havalanan yangın söndürme uçağı ve helikopterler de Muğla civarındaki yangınlarla mücadelesini sürdürüyor.

Söndürme çalışmalarına bazı ülkeler de destek veriyor

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Etibar Mirzayev ile 358 kişilik ekip ve teknik ekipman ile 53 araç, bir helikopter, 11 kişilik destek ekibi ve 2 su tankı Dalaman'a geldi.

Hırvatistan bölgeye bir yangın söndürme uçağı, İran bir yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter gönderdi.

İspanya 21 kişilik ekip, 2 yangın söndürme uçağı, Katar 66 kişilik ekip ve teknik ekipman, Rusya 5 yangın söndürme uçağı, 3 helikopter, Ukrayna 3 yangın söndürme uçağı ile çalışmalara destek verdi.

Antalya'ya bugün Ukrayna'dan söndürme çalışması yapabilen 4 yangın söndürme helikopterinin gelmesi bekleniyor. Üst düzey gece uçuş tecrübesine sahip olan pilot ve teknisyenlerden oluşan 40 kişilik Ukraynalı uçuş ekibi, gece de görev yapacaklarını ifade ediyor. Termal kamera ekipmanlarında, yangın dumanında görüş sağlayan özel filtreli görüş sistemleri bulunuyor.

Muğla'ya da Azerbaycan'dan bir söndürme uçağının gelmesi bekleniyor.

Son dakika haber! Hava araçları yangınları söndürmek için sabahın ilk ışıklarıyla havalanıp gün batımında piste dönüyor (7)
Son dakika haber! Hava araçları yangınları söndürmek için sabahın ilk ışıklarıyla havalanıp gün batımında piste dönüyor (7)
Son dakika haber! Hava araçları yangınları söndürmek için sabahın ilk ışıklarıyla havalanıp gün batımında piste dönüyor (7)
Son dakika haber! Hava araçları yangınları söndürmek için sabahın ilk ışıklarıyla havalanıp gün batımında piste dönüyor (7)

Antalya, Bodrum, Yangın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Hava araçları yangınları söndürmek için sabahın ilk ışıklarıyla havalanıp gün batımında piste dönüyor (7) - Son Dakika


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