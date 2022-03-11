Son dakika haberi! Şehit Komiser Yardımcısı Binici, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da silahla ateş açılması sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Binici için cuma namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde tören düzenlendi.

Tören öncesinde şehidin eşi Şeydanur, babası Yakup, annesi Yasemin Binici ile yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine şehidin ailesinin yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Başkanvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener çelenk gönderdi.

İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş'un kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehit Binici'nin naaşı bandonun seslendirdiği segah tekbiriyle cenaze aracına taşındı.

Binici'nin cenazesi, Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.