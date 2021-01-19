Son dakika 3. sayfa: 11 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika

11 ilde FETÖ operasyonu

BALIKESİR - Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 ilde yürüttüğü terör örgütü FETÖ soruşturmasında 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda, Polis Okulu ve Polis Akademisi yapılanması içerisinde örgütün mahrem imam sorumlusu olduğu iddia edilen 20 şüphelinin yakalanma çalışmasına başlandı. İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep, Ankara, Kilis, Ordu, Van, Zonguldak, Çorum ve Manisa'da göz altına alınacak şüpheliler arasında 3 aktif polis, 3 aktif öğretmen, 2 ihraç polis memuru ve 12 özel sektör çalışanı bulunuyor.