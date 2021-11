Son dakika haberi! Bakan Adil Karaismailoğlu: "İstanbul, "Dünyayı Türkiye'ye bağlayacak" - Son Dakika

Bakan Adil Karaismailoğlu: "İstanbul, "Dünyayı Türkiye'ye bağlayacak"

"Ülkemiz, uluslararası ulaştırma ve lojistik koridorlarından daha fazla pay alacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul Projesi kapsamında yapımı devam eden Sazlıdere Köprüsü Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Yalnızca ülkemizin değil, dünyanın da en önemli ulaşım projelerinden biri olan Kanal İstanbul güzergahı içindeki Sazlıdere Barajı üzerine inşa edile Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü ve Başakşehir-Ispartakule-Hadımköy Kuzey Marmara Otoyolu şantiyesinde çalışmaları yerinde incelemek üzere bulunmaktayız. Kanal İstanbul, sürdürülebilir yeni nesil bir ulaştırma sistemi oluşturulmasında önemli bir görevi yerine getirecek. Mühendislik çalışmalarında 204 bilim insanı görev aldı. Kanal İstanbul ile Türkiye'nin denizyolu taşımacılığındaki rolü güçlenecek; Karadeniz, Ticaret Gölü haline dönüşecektir. Ülkemiz, uluslararası ulaştırma ve lojistik koridorlarından daha fazla pay alacak ve küresel ticarette daha etkin rol oynayacak. İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, ticari limanlar, demiryolu bağlantıları, lojistik üstleri ve dünyanın en büyük projelerinden biri olan Kanal İstanbul, "Dünyayı Türkiye'ye bağlayacak" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de dahil olduğu Kuzey Marmara Otoyolu'muzun yapımına 2013 yılında başladık. Odayeri-Paşaköy, Kınalı-Odayeri ve Kurtköy-Akyazı kesimlerini muhtelif zamanlarda etaplar halinde tamamladık. Şu anda Kınalı'dan giren bir araç 400 km yol kat ederek İstanbul, yavuz sultan selim Köprüsü, Kocaeli, Sakarya'yı geçerek Akyazı'ya kadar otoyoldan çıkmadan gidebiliyor. 4005 metre uzunluğundaki İstanbul'un en uzun ve Türkiye'nin 4 şeritle en geniş otoyol tüneli olan Cebeci tünelini de içerisinde barındıran Hasdal - Habipler- Başakşehir Kavşağı arasındaki kesimi 21 Mayıs 2021 tarihinde hizmete açarak. Habipler Kavşağı ile Eski Edirne Asfaltı Caddesine bağlanarak kuzeyde Arnavutköy, güneyde Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'ya, Hasdal Kavşağı ile de Alibeyköy-Hasdal mevkiinde mevcut 2. Çevreyolu'na entegrasyonu sağladık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünden 2. Çevreyolunu kullanarak gelen araçların İstanbul'un yoğun yerleşim alanlarından olan Sultangazi, Arnavutköy, Başakşehir, Kayaşehir ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile İkitelli OSB bölgesine olan ulaşımını kolaylaştırdık. 2. Çevreyolunun en yüksek trafik hacmine sahip Hasdal Kavşağı ile Mahmutbey Batı Kavşağı arasında hızlı, konforlu ve emniyetli yeni bir ulaşım alternatifi oluşturduk" ifadelerine yer verdi.

"Özellikle yoğun saatlerde oluşan uzun araç kuyruklarının önüne geçilerek" diyen Bakan Karaismailoğlu, "trafikte beklemeden kaynaklanan akaryakıt ve zaman kayıplarının önüne geçtik. Öte yandan, her geçen gün büyüyen ve gelişen İstanbul'un ulaşım ihtiyaçları artıyor. İstanbul'un ulaşım ihtiyaçlarına planlı yaklaşımla cevap vermek adına; Kuzey Marmara Otoyolu kapsamına Başakşehir, Ispartakule, Hadımköy kesimini de dahil ettik. 45 kilometrelik Başakşehir İspartakule Hadımköy Nakkaş kesim ile birlikte Kuzey Marmara Otoyolu'nun toplam uzunluğu 445 kilometreye ulaşacaktır. Kuzey Marmara Otoyolumuzun bugün incelemelerde bulunduğumuz Başakşehir-Bahçeşehir-Hadımköy Nakkaş yoluna;Hasdal - Habipler - Başakşehir Kavşağı yolu ile doğrudan bağlantı sağlayacağız. Başakşehir, Kayaşehir Ispartakule, Bahçeşehir, Hadımköy gibi yerleşimler ve bu civardaki sanayi bölgeleri arasında doğu-batı yönünde yeni bir ulaşım aksı oluşturmuş olacağız. Böylece İstanbul'un en yoğun trafiğine sahip noktası Mahmutbey Kavşağındaki yoğun trafik oldukça rahatlayacaktır. Hasdal'dan giren sürücüler kesintisiz bir şekilde sırasıyla Alibeyköy-Habibler-Başakşehir-Sazlıbosna Kanal Köprüsü-Bahçeşehir (Ispartakule) üzerinden Hadımköy'de Kuzey Marmara otoyolu ile tekrar entegre olacaktır" İfadelerini kullandı.

Konuşmasına devam eden, Bakan Karaismailoğlu, "Başakşehir Hadımköy Kesimi dahilinde, 1 Gergin Eğik Askılı Köprü yani Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü, 7 viyadük, 15 köprü, 21 üstgeçit, 10 alt geçit, 59 menfez olmak üzere toplam 113 sanat yapısı bulunuyor. Ayrıca, proje bünyesinde 1 Köprü Bakım İşletme Merkezi ile 1 Otoyol Bakım İşletme Merkezi de inşa edilecek. Başakşehir Bahçeşehir Hadımköy kesimi; Daha önce yapımı tamamlanan Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş Kavşağı'ndan başlayarak doğu yönde Yeşilbayır ve Deliklikaya yerleşimlerinin kuzeyinden sonra Sazlıdere Barajı'nın güneyinden Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü ile geçmekte. Otoyol güzergahı, Şehir Hastanesi Kavşağı vasıtasıyla Olimpiyat Stadı, Kayaşehir ve Çam Sakura Şehir Hastanesine ulaşımı sağlamakta. Başakşehir Sular Vadisi'ni özel yapım metotlu bir köprü ile geçtikten sonra Kuzey Marmara Otoyolu'nun Başakşehir Kavşağı'na bağlanarak son buluyor. Bunun yanında Karaağaç ve Ispartakule bölgelerinde TEM İstanbul-Edirne Otoyolu'na da bağlantı sağlanacak. Elbette Başakşehir Hadımköy kesiminin en önemli yapısı Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'dür. Köprü'müz, gergin eğik askılı tipte ve uzun açıklıklı olarak inşa ediliyor. 2x4 şeritli ve 46 metre tabliye genişliği olacak şekilde tasarlandı. 440 metre orta açıklık ve 210 metre yan açıklıklı olan Köprü, 196 metre yüksekliğinde iki adet diamond geometrisinde kuleye sahip. Orta ve iki yan açıklığıyla beraber 860 metre uzunluğundaki Sazlıdere Köprüsü, yaklaşım viyadükleriyle beraber 1618 metrelik bir açıklığa sahip olacak" şeklinde konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, "Hem Otoyol'umuzun hem de Köprü'müzün yapım çalışmaları her geçen gün hız kazanarak devam ediyor. Sazlıdere Barajı geçişini sağlayan Köprü'müz ayrıca Kanal İstanbul kapsamında yapılan ilk köprü olma özelliğine de sahip. Kanal İstanbul'daki ikinci adımımız da bir diğer ulaşım geçişi olan; Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren hattının başlangıç kesimi olan Halkalı-Ispartakule arası Hızlı tren kesimine de başlıyoruz. Buranında temelini yakın zaman içerisinde atacağız. Plan ve program içerisinde bir taraftan Kanal İstanbul'un gerekli yapılarını bir bir hayata geçirirken diğer taraftan sektör paydaşlarımızın görüşlerini de alarak Kanal İstanbul'un işletme planlarını hazırlıyoruz."

Kanal İstanbul ile ulaşım sektöründe ve denizcilik alanında yeni bir çağın kapısını aralayacaklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul ile ulaşım sektörü ve denizcilik alanında yeni bir çağın kapısını aralıyoruz. Kanal İstanbul, dünyada ve ülkemizde yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler, değişen iktisadi yönelimler ve ülkemizin ulaştırma altyapıları konusundaki artan ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan stratejik bir hamledir. Güvenlikten, ticarete, yaşamdan çevreye her yönüyle Türkiye'nin vizyon projesi olan Kanal İstanbul, Avrasya bölgesinin lokomotifi olan Marmara'da alternatif bir su yolu olarak ülkemizin hizmetine sunulacak. Dünyadaki tüm su yolları incelendiğinde, İstanbul Boğazı gibi yoğun nüfusun içinden geçen başka bir su yolu bulunmuyor. Boğaz, gemi trafiğinin oluşturduğu riskler açısından her geçen yıl daha tehlikeli hale geliyor. 100 yıl öncesinde 3-4 bin olan yıllık gemi geçiş sayısı, bugün 40 binin üzerine çıktı" dedi.

Boğazda gemilerin bekleme süresinin 14.5 saat olduğunu vurgulayan, Bakan Karaismailoğlu, "Boğaz'da ortalama bekleme süresi, her gemi için yaklaşık 14,5 saattir. Bu süre, bazen gemi trafiğine ve hava şartlarına bazen de kaza veya arızaya bağlı olarak 3-4 günü hatta haftayı bulabiliyor. Bu yüzden her gün Marmara Denizinde boğazdan geçmek için bekleyen yüzlerce gemi bulunmaktadır. Bu çerçevede, İstanbul Boğazı'na alternatif bir geçiş koridorunun planlanması zorunlu hale gelmiş ve Kanal İstanbul Projesi hayata geçirilmiştir. Zaman kavramının dünya ticaretindeki önemi düşünüldüğünde, ülkemiz konumu itibarıyla son derece avantajlıdır. Biz de bu avantajı en doğru biçimde kullanıyoruz. Kanal İstanbul Projesi günübirlik tartışmaların ötesinde uluslararası ölçekte bir ulaşım ve bölgesel bir kalkınma projesidir. Biz, Kanal İstanbul ile ilgili bu gerçeği Ekim ayında düzenlediğimiz 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şürası'nda bütün dünyaya anlattık. Kanal İstanbul'un Türkiye için olduğu kadar Türk Boğazlarını kullanan tüm ülkeler için de ne kadar önemli olduğunu tüm gerçekleriyle paylaştık. Onlar bu projenin önemini anladı ama maalesef ülkemiz muhalefetindekiler anlamadı. ya da anlamak istemiyorlar. Gelişen, güçlenen, dünyada söz sahibi olan Türkiye'nin önüne duvar örmeye çalışıyorlar. Biz bugüne dek ülkemiz için doğru olanları yaptık, yine yapacağız" diye konuştu.

"Ülkemiz için canla başla çalışırken, gündelik polemiklere değer vermiyoruz"

Gündelik polemiklere değer vermediklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Bir yanda halka hizmeti, hakka hizmet olarak gören bizler, diğer tarafta liyakatsiz kadrolarla Türkiye'yi başarısızlık girdabına sürüklemek isteyenler. Bir yanda halkımızdan aldığımız destek ve irade ile Türkiye'yi geleceğe taşıyan, hedeflerine ulaştıracak projeler üreten bizler, diğer tarafta, bu başarılı projelere imza atanları ve yatırımcıları tehdit edenler. Bir yanda, Kanal İstanbul ile İstanbul Boğazı'nı her türlü faciadan kurtarmak için çabalayan bizler, diğer tarafta İstanbul Boğazı'nın ve çevresindeki milyonların can güvenliğini hiçe sayarak bu konuda hiçbir söz hakkı olmayan yabancı ülkelerin büyükelçilerine mektup yazanlar.. Ancak, çok iyi bilsinler ki biz, ülkemiz için canla başla çalışırken, gündelik polemiklere değer vermiyoruz. Milletimiz suyu getirenle testiyi kıranları elbette çok iyi görüyor" Her bir yatırımımız, yapım aşamasındaki istihdam ile birlikte, tamamlanıp hizmete açıldığında birçok sektör ile birlikte, bölge ve ülke ekonomisine canlılık katıyor. Herkesin gıpta ile baktığı projeleri kamu kaynakları veya özel sektör iş birliği ile bir bir tamamlıyoruz. İnsana, çevreye ve tarihe duyarlı, şeffaflık, katılımcılık ve paylaşımcılık ilkeleriyle, bölgesel ve küresel bütünleşme odaklı bir ulaşım ve iletişim altyapısı tesis etmeye hız kesmeden devam edeceğiz. Bu düşüncelerle programımıza katılımınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Başakşehir-Ispartakule-Hadımköy yolu ve Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü yapımında yer alan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.