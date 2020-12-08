Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sıkılaştırılan denetimler sürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nce, Kovid-19 ile mücadele kapsamında şehrin tüm noktalarında çalışmalar devam ettiriliyor.

Temizlik ekipleri, şehirlerarası otobüs terminali, garaj durakları, ATM'ler, kamu kurum ve kuruluş binaları, pazar yerleri ve vatandaşların sıklıkla kullandığı caddeleri dezenfekte ediyor. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Denetim Ekipleri de toplu taşıma araçlarında denetim yapıyor.

Kocaeli

Kartepe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye ekiplerince camiler, otobüsler, kooperatifler, kamu binaları, sağlık ocakları, eczaneler, taksiler, taksi durakları, bankalar, ATM'ler, parklar, kamuya açık alanlar, muhtarlıklar, pozitif vaka tespiti yapılan yaşam alanları gibi birçok nokta sık sık dezenfekte ediliyor.

Vatandaşlar, dezenfeksiyon çalışması yapılan yerlere asılan etiketle bilgilendiriliyor.

Düzce

Düzce'de yayaların yoğun olarak kullandığı İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Anıtpark ve Valilik meydanları ile Spor Sokak'a girmek isteyenlerin ateş ölçümü yapılıyor.

Polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, banka, PTT ve ATM sırası bekleyen vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Düzce Belediyesi ekipleri de sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 21.00'den itibaren Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servis ve Poliklinikleri, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, İstanbul Caddesi, Bolu Caddesi, Rasim Betir Paşa Bulvarı ve Atatürk Bulvarı'nda dezenfeksiyon çalışmaları yapıyor.

Bartın

Bartın Belediyesi Temizlik İşleri ve İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkanarak dezenfekte ediliyor.

Kolluk kuvvetleri, halkın yoğunluk oluşturduğu yerlerde vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarıda bulunuyor.

Belediye hoparlöründen de vatandaşlar, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve eş, dost, akraba ziyaretleri yapmamaları için uyarıldı.

Öte yandan Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince cuma günü 21.00'de başlayan ve dün 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 44 kişiye idari para cezası kesildiği bildirildi.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesine bağlı temizlik ekipleri, kentin en işlek yeri olan Gazipaşa Caddesi'nde ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyor. Cadde ve sokakları belli aralıklarla yıkayan ekipler, çöp konteynerleri, atık maske ve eldiven kutularını da dezenfekte ediyor.

Polis ve jandarma ekipleri de ilçelerin girişlerindeki kontrol noktalarında vatandaşların ateşini ölçüyor, kimlik ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapıyor.

Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden Koronavirüs Tedbirleri Değerlendirme Toplantısına katıldıklarını bildirdi.

Gürel, yaptığı açıklamada, "Toplantıda, koronavirüs salgınındaki genel durum, salgınının önlenmesine yönelik alınan tedbirler, illerde valilerin yapması gerekenler değerlendirildi." ifadesini kullandı.

Gürel, ayrıca vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı.

Polis ve jandarma ekipleri de kent giriş ve çıkışları ile bazı diğer kontrol noktalarında vatandaşların kimlik ve HES kodu kontrolünü yapıyor.

Bolu

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimler aralıksız devam ediyor.

Ekipler, kentin en işlek yerleri olan İzzet Baysal Caddesi ile Kent ve Demokrasi meydanlarının yanı sıra Atatürk Orman Parkı'nda vatandaşların yasaklara uyup uymadıklarını kontrol ediyor.

Özelikle sigara içmek ve her tülü yiyecek içeceğin tüketilmesinin yasak olduğu cadde ve sokaklarda da denetimler sürüyor.