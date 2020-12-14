Son dakika haberi! GÜNDEM / 14 Aralık 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulu'nda Tarım ve Orman, Gençlik ve Spor ile Dışişleri bakanlıklarının bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- TÜİK, ekim ayı sanayi üretim, perakende satış ve ciro endeksleri ile kasım ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini, 2019 yılı devlet hesaplarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) kuruluşunun 60. yıl dönümüne ilişkin etkinlik düzenlenecek.

(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 12. haftası, Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor maçıyla tamamlanacak.

(Sivas/19.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig'in 14. haftası, Menemenspor- İstanbulspor ve Ankaraspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçlarıyla sona erecek.

(İzmir/16.00/Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

3- Güreşte milli sporcuların da yer aldığı Sırbistan'daki Bireysel Dünya Kupası'nda, kadınlarda mücadele başlayacak, grekoromen stilde müsabakalar tamamlanacak.

(Belgrad/13.00)

4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, erteleme maçında deplasmanda Fransa'nın Nanterre 92 takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Nanterre/22.00)

5- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 32 turu kuraları İsviçre'de çekilecek.

(Nyon/14.00/15.00)

6- Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta, 6. haftadan ertelenen Bayrampaşa-Düzcespor ve 8. haftadan ertelenen Kozanspor-Modafen maçları yapılacak.

(İstanbul/Adana/13.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Arkas Spor ile Arhavi Voleybol karşı karşıya gelecek.

(İzmir/15.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Kovid-19 aşısı turizmcileri gelecek sezon için umutlandırdı

Salgın nedeniyle kötü bir yıl geçiren turizmciler, Kovid-19 aşısının geliştirilmesiyle gelecek sezon yeniden çok sayıda misafir ağırlayabileceklerini ümit ediyor

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca:

"Özellikle aşıyla ilgili gelişmeler, gelecek sezon için umutlarımızı yeşertiyor. Aşı konusundaki her olumlu haber, sektöre olumlu yönde yansıyor"

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz:

"Turizm treninin hızlanması ya da yavaşlaması tamamen aşıyla ilgili gelişmelere endeksli"

TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin:

"Aşının bulunması ve giderek kullanımının yaygınlaşması rezervasyonları da olumlu yönde etkiliyor"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)

2- Türksat 5A'nın ömrü 30 yıl olacak, Türkiye'nin yörünge hakları güvenceye alınacak

Airbus Uzay Sistemleri Başkanı Jean Marc Nasr, AA'ya konuştu:

-"Türksat 5A uydusunun yörüngedeki ömrü 30 yıl olacak. Bu da Türkiye'nin yörünge haklarının güvenceye alınmasını sağlayacak"

"Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu Türksat 5A'nın, önceki jenerasyon uydularına göre kapasitesi yüzde 45, ömrü iki kat daha fazla olacak"

"Seyahat etmenin zor olduğu, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı Kovid-19 salgını sürecinde, uyduyla ilgili çalışmaları sürdürdük. Bence bu kurumlar arasındaki güvenin ve iş birliğinin örneği"

(Zeynep Çetinkaya/ Arife Yıldız Ünal-Ankara)

3- Yeşil sahaların devleri kasımda hisse senedi piyasalarında kazandırdı

Geçen ay hisse senedi piyasalarında yatırımcısına İtalyan temsilcisi SS Lazio yüzde 42,8, Alman temsilcisi Borussia Dortmund yüzde 35,3, Fransız temsilcisi Olympique Lyonnais yüzde 14,2 ve İngiliz temsilcisi Manchester United yüzde 13,4 kazanç sağladı

Ocak-kasım döneminde hisse senedi piyasalarında yatırımcısına SL Benfica yüzde 41,4, Borussia Dortmund yüzde 35,2, Juventus yüzde 34,8 ve Olympique Lyonnais yüzde 29,1 kaybettirdi

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

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