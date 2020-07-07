Son dakika haberi: GÜNDEM / 7 Temmuz 2020 - Son Dakika

Son dakika haberi: GÜNDEM / 7 Temmuz 2020

Son dakika haberleri: TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı seçimi yapılacak.

6 Nisan 1920

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1- TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı seçimi yapılacak.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)

2- CHP Meclis Grup toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Okulları Müdürleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı ile 5 yıl vadeli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesini gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Sakarya) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Van Gölü'ne 27 Haziran'da açılan teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları takip ediliyor.

(Van) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki orman yangınına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Çanakkale) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

5- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 31. haftası, Gençlerbirliği- Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/18.30/İstanbul/21.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Eve başsağlığı telefonları gelmiş"

Edirne'de yakalandığı Kovid-19'u yenen kuyumcu Rahmi Cömert:

"37 günü entübe olmak üzere 45 gün yoğun bakımda kaldım. En son uygulanan kök hücre tedavisiyle hayata tekrar döndüm. Bu virüsün kimde olduğu belli değil. Kimse 'bana bir şey olmaz' demesin"

"Yoğun bakım çok zor bir süreçti. Ben bir şey duymadım ama ailem bu süreçten çok etkilendi. Eve başsağlığı telefonları gelmiş"

(Gökhan Balcı/Edirne)

2- Yüzünün yarısı alınan hastaya yeni yüzü kendi bacağından yapıldı

Çene kemiğinden yayılan tümörü yüzünün sol tarafınını tamamen kaplayan 20 yaşındaki Samet Öztürk, bacağındaki kemik ve doku nakliyle yeni bir yüze kavuştu

Ameliyat sonrasında sağlığına kavuşan Samet Öztürk:

"Sokağa çıkamıyordum. Arkadaş ortamımdan uzak kaldım. Evden çıkmamaya başladım. Kendimi bilgisayar oyunlarına verdim. Odamdan dahi çıkmamaya başladım. Sonra hastalığımla ve yüzümle barışmaya başladım. İnsan kendinden tiksinir ya öyleydi. Ben aynaya bakamıyordum"

Ankara Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Ramazan Erkin Ünlü:

"Buradaki önemli olan konu, bu büyüklükteki bir kitleyle beraber yüzün yarısını alıp hastamıza yeniden bir yüz yaptık. Bu kitleyi temizlerken yüz siniri dediğimiz hastanı yüz ve çiğneme fonksiyonlarını konuşma fonksiyonlarını içine alan sinirlerin bu kitlenin içinden geçmesi söz konusuydu. Biz bunları temizledik"

"Hastanın kendi dokusundan özellikle bacağındaki kemikten ve oradaki yumuşak dokudan yüzüne bir nakil yaptık. Herhangi bir şekilde fonksiyonel sıkıntısı olmadan, yüz sinirine bağlı olarak bir felç durumu olmadan böyle bir vakayı imza attık"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Türkiye'ye karşı NATO'da umduğunu bulamayan Fransa, gözünü AB'ye çevirdi

"Gemi tacizi" iddialarıyla NATO'da Türkiye'ye karşı destek toplayamayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AB nezdinde destek arayışına girdi

Fransa'nın Yunanistan'ı yanına çekmesiyle birlikte, Türkiye bu hafta düzenlenecek Avrupa Parlamentosu toplantıları ve Genel Kurul görüşmelerinin gündemine eklenirken, gelecek hafta AB dışişleri bakanları da Türkiye'yi görüşmeye karar verdi

Ülkesindeki derinleşen ekonomik ve sosyal sorunlar, Suriye'de ve Libya'da çıkar kaybı, Macron'un Türkiye'ye karşı hasmane tutumunu tetikledi

(Şerife Çetin/ Brüksel)

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Meclis Başkanı, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 08:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: GÜNDEM / 7 Temmuz 2020 - Son Dakika
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