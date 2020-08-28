Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'nde... - Son Dakika

Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'nde...

Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezunlarına hitaben, "Sizin arkadaşlarınızdan bir kısmı şu anda 3 bin metre rakımda terörist kovalarken, bir kısmı da şu anda burada, Giresun'da, Dereli'de ellerinde kürekle vatandaşın dükkanından çamuru, toprağı...

Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'nde..., System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezunlarına hitaben, "Sizin arkadaşlarınızdan bir kısmı şu anda 3 bin metre rakımda terörist kovalarken, bir kısmı da şu anda burada, Giresun'da, Dereli'de ellerinde kürekle vatandaşın dükkanından çamuru, toprağı atmaya çalışmaktadır." dedi.

Soylu, Dereli İlçe Jandarma Komutanlığından video konferans yoluyla, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Bakan Soylu, yüksek bir heyecanla eğitimlerini tamamlamış, millete hizmet etmeye, bu büyük sorumluluğu üstlenmeye, şehadet dahil, görev ve sorumluluğunun gereği neyse çekinmeden yerine getirmeye hazır genç mesai arkadaşları ile video konferans aracılığıyla da olsa birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Geçen hafta cumartesi günü ve akşamı sel felaketi yaşanan Giresun'da bulunduğunu anımsatan Soylu, "Burada son derece üzücü bir tablo var. Sivil vatandaşlardan kayıplarımız var. Jandarma arkadaşlarınızdan şehitlerimiz var. Cenabıhak hepsine gani gani rahmet eylesin. Ailelerine sabırlar ihsan eylesin, yaralılarımıza da acil şifalar nasip etsin." diye konuştu.

Soylu, Elazığ, Malatya ve Van'da sahasında bulunduğu diğer afet olaylarında müşahede ettiği iki haslet olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Birincisi hiç şüpheniz olmasın ki bu millet, tarih kitaplarında yazan o yüksek anlayışını hala sinesinde taşıyan bir millettir. Metanetlidir, asildir, vatanına, bayrağına, devletine ve inancına olan sadakati tarifsizdir. Görev yaptığım süre boyunca, o afet olaylarında da o şehit cenazelerinde de metanet ve sabır kaleleri gördüm. Fedakarlık kaleleri gördüm. Şikayet eden bir millet görmedim. Yılgınlık, bezginlik görmedim. İşte bu hal, bizlere hem güç hem sorumluluk hem de vizyon vermektedir. Gördüğüm ikinci haslet ise bu milletin evlatları, jandarması, polisi, sahil güvenlik personeli, eventleri, AFAD personeli, bu millete hizmeti kendi ana babasına hizmet olarak bilmektedir."

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının personeli ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de vatandaşın yanında olduğunu belirten Soylu, "Sizin arkadaşlarınızdan bir kısmı şu anda 3 bin metre rakımda terörist kovalarken, bir kısmı da şu anda burada, Giresun'da, Dereli'de ellerinde kürekle vatandaşın dükkanından çamuru, toprağı atmaya çalışmaktadır. Ege Denizi'nde kaçakçı kovalayan, göçmenlerin göç yolunda heba olmaması için mesai yapan beyaz üniformalı arkadaşlarınız, şu anda Giresun'da bizim yanımızda gemilerle, şişme botlarıyla arama kurtarma faaliyetlerinde gayret göstermektedirler." dedi.

Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demek istediğim şudur, burada eğitim almış, uluslararası 5 öğrenci arkadaşımız dahil 4 bin 987 kişi, sadece kolluk eğitimi almış değildir. Sadece daha iyi silah kullanma eğitimi almış değildir. Esasen, daha iyi insan olma eğitimi almıştır ve bugün burada 4 bin 987 arkadaşımızı, işte bu eğitimden mezun ederek insanlığın ve milletimizin hizmetine sunuyoruz. Çünkü bu aziz millet, insanlığa hep güzel şeyler sunmuştur. Biz insanlığa Mevlana, Yunus, Hoca Ahmet Yesevi dedik. Oysa modern dünya bize ne yazık ki 'dünya savaşları, vekalet savaşları, terör, uyuşturucu.' dedi. Medeniyetin cevabı ne olursa olsun, bilinmelidir ki biz ruhumuzu değiştirecek değiliz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin bugün kendi inancı, değerleri ve vizyonu doğrultusunda geleceğe ilerlediğine işaret eden Soylu, "Bugünün Türkiye'si, 2002'den beri yaşadığı değişimin getirdiği güçle, 15 Temmuz sonrasında her alanda ortaya koyduğu stratejik yaklaşımlarla, yeni güvenlik konsepti ve yönetim anlayışıyla bugün, düne göre çok farklı bir noktadadır. Ege ve Akdeniz'de haklarını tam olarak savunan, dünyadaki enerji paylaşımındaki adalet talebini çekinmeden ortaya koyan ve en önemlisi başta güvenlik olmak üzere her alanda dışa bağımlılığı bitirmeyi önceleyen bir anlayışla hareket eden bir ülkeyiz." diye konuştu.

Soylu, 2002'de Türkiye'de savunma sanayisinin neredeyse yok, yüzde 20'ler seviyesinde olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dışa bağımlılığımız yüzde 80 idi, bugün ise dışa bağımlılığımız yüzde 30'ların altına düşmüştür. 248 milyon dolar olan savunma sanayi ihracatımız vardı, oysa bugün 2,7 milyar dolar büyüklüğündedir. Jandarmamıza, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza yerli malı helikopterler ve yerli malı insansız hava araçları alıyoruz. İçinizden bazıları, insansız hava araçlarını yönetmek, onların pilotajlığını yapmak için görevlendirileceklerdir. Göreceksiniz, bizim evlatlarımız neler üretiyor, bizim mühendislerimiz neler imal ediyor."

Türkiye'nin daha önce terörle mücadelede kullanılan teknoloji konusunda yaşadığı sıkıntıları örneklerle anlatan Soylu, bugün ise yerli ay yıldızlı patentli Türk mühendislerinin yaptığı insansız hava araçlarıyla birlikte teröre göz açtırmadıklarını söyledi.

Soylu, bu durumun kendileri rehavete sokmadığının da altını çizerek, yapılan operasyonlarda dağlarda karış karış terörist arandığını belirtti.

"Teknolojiye sırtımızı dayamış, dağlarda teröristleri sadece teknolojiyle arayan bir anlayışın sahibi değiliz." ifadesini kullanan Soylu, şunları kaydetti:

"Bugün istihbaratımız, dünyanın en güçlü istihbaratlarından birisi olarak, tüm istihbarat teşkilatlarımızın ortak çalışmasıyla belkide tarihimizin en güzel örneklerini vermektedir. Bugün bir kısmı alınan, planlaması yapılmış toplam 27 tane daha yerli malı insansız hava aracını da inşallah hem sahil güvenliğe hem jandarmamıza hem de polisimize en kısa zamanda kazandırmış olacağız. Bugün denizlerde doğal gaz ve petrol arıyoruz ama bunu kendi evlatlarımızın yaptığı gemilerle arıyoruz."

(Sürecek)

Süleyman Soylu, Jandarma, Giresun, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 21:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'nde... - Son Dakika


Son Dakika

Uzman isim Türk pilotların, Yunan F-16'larını engellediği olayı yorumladı: Füzeler kilitlenecek pozisyondaydı Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Barcelona'dan ayrılacak Lionel Messi'nin babasıyla temas kurdu İşte kahraman F-16 pilotlarımızın Yunan tacizini engellediği anların saniye saniye görüntüleri Perulu golcü Aldair Rodriguez'den Fenerbahçe açıklaması: İlgileri oldu ve görüştük Macron'dan Doğu Akdeniz kriziyle ilgili haddini aşan sözler: Türkler sadece eyleme dönüşen sözlere saygı duyar Beşiktaş, Gökhan Töre karşılığında Umut Nayir'i Yeni Malatyaspor'a verecek Evladı Şiar'ın diri diri yakılmasına göz yuman anne ve 3 kişi tutuklandı Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama Atletico Madrid'in gözden çıkardığı Diego Costa, Türk kulüplerine önerildi Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun Kuyumcunun sine-i millet sözleri Meral Akşener'i duygulandırdı: Ağlatacaksın beni be
Inter ve Crystal Palace, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için anlaşmaya vardı Inter ve Crystal Palace, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için anlaşmaya vardı         
18:38
Fatma Girik, sosyal medyada yayılan Fatma Girik, sosyal medyada yayılan "öldü" iddialarını yalanladı: Gayet iyiyim         
18:31
Aynı evde kalan 5 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı Aynı evde kalan 5 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı         
18:27
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti         
18:26
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret         
17:49
Güney Kore'den kafede 2 saat oturan müşteri 56 kişiye koronavirüs bulaştırdı Güney Kore'den kafede 2 saat oturan müşteri 56 kişiye koronavirüs bulaştırdı         
17:42
Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti         
17:36
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar         
17:20
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti         
17:04
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı         
16:18
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü         
16:07
Selin Ciğerci'den Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap         
15:16
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur         
15:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek         
15:11
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada         
14:53
Muhabirler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini daha iyi alabilmek için kollarını dakikalarca havada tuttu Muhabirler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini daha iyi alabilmek için kollarını dakikalarca havada tuttu         
14:41
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik         
14:11
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü         
14:09
3 kişiyi öldüren sanıktan çıldırtan savunma: Bende unutkanlık hastalığı var 3 kişiyi öldüren sanıktan çıldırtan savunma: Bende unutkanlık hastalığı var         
13:57
Hafta sonu Adana'da, 92 yılın en sıcak günleri yaşanacak Hafta sonu Adana'da, 92 yılın en sıcak günleri yaşanacak         
12:37
"Korona döneminin en başarılı belediye başkanları" anketinde zirvede AK Partili Rahmi Metin var         
12:35
Sinop'ta 70 kilogramlık orkinos, görenleri hayrete düşürdü Sinop'ta 70 kilogramlık orkinos, görenleri hayrete düşürdü         
12:23
Piyasada satılan dezenfektanları araştıran CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, en iyi çıkan dezenfektanın reklamını yaptı Piyasada satılan dezenfektanları araştıran CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, en iyi çıkan dezenfektanın reklamını yaptı         
12:14
Temizlikçi kılığında gelen soyguncuları cesur güvenlik görevlisi durdurdu Temizlikçi kılığında gelen soyguncuları cesur güvenlik görevlisi durdurdu         
11:32
Sağlıkçının dikkati virüsün onlarca kişiye bulaşmasını önledi! Davetiyedeki ismi tanıdı, düğün ertelendi Sağlıkçının dikkati virüsün onlarca kişiye bulaşmasını önledi! Davetiyedeki ismi tanıdı, düğün ertelendi         
11:20
Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli ekskavatöre yurt içi ve yurt dışından teklif yağıyor Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli ekskavatöre yurt içi ve yurt dışından teklif yağıyor         
09:59
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı         
09:40
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı         
09:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest         
09:27
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı         
08:38
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı         
07:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2020 03:38:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'nde... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei