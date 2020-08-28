İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezunlarına hitaben, "Sizin arkadaşlarınızdan bir kısmı şu anda 3 bin metre rakımda terörist kovalarken, bir kısmı da şu anda burada, Giresun'da, Dereli'de ellerinde kürekle vatandaşın dükkanından çamuru, toprağı atmaya çalışmaktadır." dedi.

Soylu, Dereli İlçe Jandarma Komutanlığından video konferans yoluyla, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Bakan Soylu, yüksek bir heyecanla eğitimlerini tamamlamış, millete hizmet etmeye, bu büyük sorumluluğu üstlenmeye, şehadet dahil, görev ve sorumluluğunun gereği neyse çekinmeden yerine getirmeye hazır genç mesai arkadaşları ile video konferans aracılığıyla da olsa birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Geçen hafta cumartesi günü ve akşamı sel felaketi yaşanan Giresun'da bulunduğunu anımsatan Soylu, "Burada son derece üzücü bir tablo var. Sivil vatandaşlardan kayıplarımız var. Jandarma arkadaşlarınızdan şehitlerimiz var. Cenabıhak hepsine gani gani rahmet eylesin. Ailelerine sabırlar ihsan eylesin, yaralılarımıza da acil şifalar nasip etsin." diye konuştu.

Soylu, Elazığ, Malatya ve Van'da sahasında bulunduğu diğer afet olaylarında müşahede ettiği iki haslet olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Birincisi hiç şüpheniz olmasın ki bu millet, tarih kitaplarında yazan o yüksek anlayışını hala sinesinde taşıyan bir millettir. Metanetlidir, asildir, vatanına, bayrağına, devletine ve inancına olan sadakati tarifsizdir. Görev yaptığım süre boyunca, o afet olaylarında da o şehit cenazelerinde de metanet ve sabır kaleleri gördüm. Fedakarlık kaleleri gördüm. Şikayet eden bir millet görmedim. Yılgınlık, bezginlik görmedim. İşte bu hal, bizlere hem güç hem sorumluluk hem de vizyon vermektedir. Gördüğüm ikinci haslet ise bu milletin evlatları, jandarması, polisi, sahil güvenlik personeli, eventleri, AFAD personeli, bu millete hizmeti kendi ana babasına hizmet olarak bilmektedir."

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının personeli ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de vatandaşın yanında olduğunu belirten Soylu, "Sizin arkadaşlarınızdan bir kısmı şu anda 3 bin metre rakımda terörist kovalarken, bir kısmı da şu anda burada, Giresun'da, Dereli'de ellerinde kürekle vatandaşın dükkanından çamuru, toprağı atmaya çalışmaktadır. Ege Denizi'nde kaçakçı kovalayan, göçmenlerin göç yolunda heba olmaması için mesai yapan beyaz üniformalı arkadaşlarınız, şu anda Giresun'da bizim yanımızda gemilerle, şişme botlarıyla arama kurtarma faaliyetlerinde gayret göstermektedirler." dedi.

Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demek istediğim şudur, burada eğitim almış, uluslararası 5 öğrenci arkadaşımız dahil 4 bin 987 kişi, sadece kolluk eğitimi almış değildir. Sadece daha iyi silah kullanma eğitimi almış değildir. Esasen, daha iyi insan olma eğitimi almıştır ve bugün burada 4 bin 987 arkadaşımızı, işte bu eğitimden mezun ederek insanlığın ve milletimizin hizmetine sunuyoruz. Çünkü bu aziz millet, insanlığa hep güzel şeyler sunmuştur. Biz insanlığa Mevlana, Yunus, Hoca Ahmet Yesevi dedik. Oysa modern dünya bize ne yazık ki 'dünya savaşları, vekalet savaşları, terör, uyuşturucu.' dedi. Medeniyetin cevabı ne olursa olsun, bilinmelidir ki biz ruhumuzu değiştirecek değiliz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin bugün kendi inancı, değerleri ve vizyonu doğrultusunda geleceğe ilerlediğine işaret eden Soylu, "Bugünün Türkiye'si, 2002'den beri yaşadığı değişimin getirdiği güçle, 15 Temmuz sonrasında her alanda ortaya koyduğu stratejik yaklaşımlarla, yeni güvenlik konsepti ve yönetim anlayışıyla bugün, düne göre çok farklı bir noktadadır. Ege ve Akdeniz'de haklarını tam olarak savunan, dünyadaki enerji paylaşımındaki adalet talebini çekinmeden ortaya koyan ve en önemlisi başta güvenlik olmak üzere her alanda dışa bağımlılığı bitirmeyi önceleyen bir anlayışla hareket eden bir ülkeyiz." diye konuştu.

Soylu, 2002'de Türkiye'de savunma sanayisinin neredeyse yok, yüzde 20'ler seviyesinde olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dışa bağımlılığımız yüzde 80 idi, bugün ise dışa bağımlılığımız yüzde 30'ların altına düşmüştür. 248 milyon dolar olan savunma sanayi ihracatımız vardı, oysa bugün 2,7 milyar dolar büyüklüğündedir. Jandarmamıza, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza yerli malı helikopterler ve yerli malı insansız hava araçları alıyoruz. İçinizden bazıları, insansız hava araçlarını yönetmek, onların pilotajlığını yapmak için görevlendirileceklerdir. Göreceksiniz, bizim evlatlarımız neler üretiyor, bizim mühendislerimiz neler imal ediyor."

Türkiye'nin daha önce terörle mücadelede kullanılan teknoloji konusunda yaşadığı sıkıntıları örneklerle anlatan Soylu, bugün ise yerli ay yıldızlı patentli Türk mühendislerinin yaptığı insansız hava araçlarıyla birlikte teröre göz açtırmadıklarını söyledi.

Soylu, bu durumun kendileri rehavete sokmadığının da altını çizerek, yapılan operasyonlarda dağlarda karış karış terörist arandığını belirtti.

"Teknolojiye sırtımızı dayamış, dağlarda teröristleri sadece teknolojiyle arayan bir anlayışın sahibi değiliz." ifadesini kullanan Soylu, şunları kaydetti:

"Bugün istihbaratımız, dünyanın en güçlü istihbaratlarından birisi olarak, tüm istihbarat teşkilatlarımızın ortak çalışmasıyla belkide tarihimizin en güzel örneklerini vermektedir. Bugün bir kısmı alınan, planlaması yapılmış toplam 27 tane daha yerli malı insansız hava aracını da inşallah hem sahil güvenliğe hem jandarmamıza hem de polisimize en kısa zamanda kazandırmış olacağız. Bugün denizlerde doğal gaz ve petrol arıyoruz ama bunu kendi evlatlarımızın yaptığı gemilerle arıyoruz."

(Sürecek)