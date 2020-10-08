BAKAN SOYLU HABUR ÇAYI'NDA RAFTİNG YAPTI - Son Dakika

Konuşmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Türkiye Rafting Federasyon Başkanı Fikret Yardımcı, Gençlik Spor Bakan Yardımcısı İslam Selim Baydaş ile birlikte bota binerek Habur Çayı'nda rafting yaptı.,,

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