Son dakika haberleri... 5. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ödül töreni Osmaniye'de yapıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri... 5. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ödül töreni Osmaniye'de yapıldı

14.11.2020 08:32
Son dakika haberleri... 5. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ödül töreni Osmaniye'de yapıldı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Bu yıl "9 Ülke 9 Şehir Bir Festival" sloganı ile 5'incisi düzenlenen, amatör ve profesyonel yönetmenlerin belgeselleriyle katıldığı Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nin ödül töreni Osmaniye'de yapıldı.

Bu yıl "9 Ülke 9 Şehir Bir Festival" sloganı ile 5'incisi düzenlenen, amatör ve profesyonel yönetmenlerin belgeselleriyle katıldığı Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nin ödül töreni Osmaniye'de yapıldı.

5. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Ödül Töreni "9 Ülke 9 Şehir Bir Festival" sloganı ile bu yıl Osmaniye'de gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Osmaniye Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy, OTSO olarak üyelerine hizmetin yanı sıra kültür ve sanata destek vermek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir ise yaptığı konuşmada, "Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu olarak 5 yıldan bu yana Türk Dünyası Belgesel Film Festivali düzenledik. Türk Milleti, Doğu Türkistan'dan Avrupa içlerine kadar geniş bir coğrafya engin bir kültüre sahip olan bir millet. Bu milletin öz ve kök değerlerini öncelikle film ve belgesel marifetiyle ortaya çıkarmak, bu çıkan değerleri kendi akrabalarımıza aktarmak, akabinde dünyaya sunmak maksadıyla bu festivalimizi yapıyoruz. Hamdolsun 5 yıldan bu yana Cenabı Mevla'm bizi mahcup etmedi" diye konuştu.

Osmaniye'nin Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasını arzu ettiğini söyleyen Vali Erdinç Yılmaz, "Böyle güzel bir organizasyonun ilimizde düzenlenmesinden memnuniyet duyuyorum. Bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Bugün ilimizde konuğumuz olan misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Biz, Osmaniye'mizin Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasını çok arzu ediyoruz. Osmaniye Valisi olarak bunun için gayret göstereceğim" dedi.

Konuşmaların ardından ödül almaya hak kazanan yönetmenlere ödülleri verildi. Öğrenci kategorisinde üçüncülük ödüllerini Tataristan'dan "Dancing in the Corner" filmi ile Sungatullin Sultan Zufarovich ve Kırgızistan'dan "Hayal" isimli filmle Çıngız Samudin Uulu, ikincilik ödülünü Türkiye'den Memtevri (Yaylacı) filmi ile Fatih Ertekin, birincilik ödülünü Türkiye'den Oyuncakçı Saklı Yadigarlar filmi ile Yağmur Kartal'a verildi. En iyi profesyonel filmler kategorisinde ise, üçüncülük ödülü Türkiye'den "Şems" isimli filmiyle Mehmet Can Bindal ve Azerbaycan'dan "Harpıtla" filmi ile Veli Seyadi, ikincilik ödülü Türkiye'den "Diş Ağrısı" filmi ile Özer Kesemen ve birincilik ödülü Kırgızistan'dan "Öğretmen" filmi ile Ibadylla Adjibaev'e verildi.

Ayrıca Kırgızstanlı kültür sanat insanı merhum Murat Aliyev özel ödülünü İran'dan "Dumanlı Serhed" filmi ile Atbin Hosseini, Türk Konseyi Modern İpek Yolu Turizm ödülünü Özbekistan'dan "Suzuk Ota" filmi ile Murod Odilov, Jüri Kültür Sanat Özel ödülünü Kazakistan'dan "Craftsman" adlı filmiyle Arailym Zhetkergen, Festival Tertip Komitesi özel ödülünü Türkiye'den "Merkeb-i Mesai" isimli filmiyle Hasan Erdoğmuş almaya hak kazandı.

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Devlet Bahçeli Toplantı Salonunda düzenlenen törene Vali Erdinç Yılmaz'ın yanısıra, Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tataristan'dan gelen konuklar katıldı. - OSMANİYE

Son dakika haberleri... 5. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ödül töreni Osmaniye'de yapıldı
Son dakika haberleri... 5. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ödül töreni Osmaniye'de yapıldı
Son dakika haberleri... 5. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ödül töreni Osmaniye'de yapıldı

Türk Dünyası, Belgesel, Osmaniye, Türk, Magazin, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Son dakika haberleri... 5. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ödül töreni Osmaniye'de yapıldı - Son Dakika Magazin


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