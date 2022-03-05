Son dakika haberleri: Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ile görüştü - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ile görüştü

05.03.2022 21:25
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ile görüştü

Son dakika gündem haberi... Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile görüştü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Önal ve Sherman'ın görüşmesine ilişkin bir fotoğraf paylaşıldı.

Açıklamada, "Görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ve Ukrayna'daki gelişmeler başta olmak üzere, bölgesel konular ele alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile dün İstanbul'da görüşmüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman'ın, Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere 4-11 Mart'ta Türkiye, İspanya, Fas, Cezayir ve Mısır'ı ziyaret edeceğini bildirmiş, İstanbul ve Ankara'dan sonra Madrid, Rabat, Kazablanka, Cezayir ve Kahire'ye gideceği kaydedilmişti.

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Son dakika haberleri! ABD'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüştü Son dakika haberleri! ABD'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüştü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ile görüştü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ile görüştü

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ile görüştü - Son Dakika
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