MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGININDA 500 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika
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MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGININDA 500 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

23.09.2022 14:16

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde çıkan, 19 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında, 500 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde çıkan, 19 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında, 500 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Marmaris'in Yalancıboğaz mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, 21 Eylül günü saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 13 helikopter, 8 uçak ile havadan, 20 arazöz ve 200 orman işçisiyle karadan müdahale edildi. Rüzgarın şiddetini artırması nedeniyle alevler hızla yayıldı. Antalya, Ankara, Adana, Aydın, Çanakkale, Denizli, Mersin ve İzmir'den takviyelerle birlikte uçak sayısı 14'e, helikopter sayısı 36'ya, arazöz sayısı 150'ye, orman işçisi sayısı 1597'ye yükseldi. Söndürme çalışmalarında yer alan 10 helikopter ile 1 İHA'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olduğu ifade edildi. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu 19 saatte kontrol altına alındı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında bölgede arıcılık yapan M.Y.'nin (85) kovanlarının yaklaşık yarım metre ön tarafında ateş yaktığı belirlendi. Jandarma tarafından gözaltına alınan M.Y.?ye, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi verildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden yangına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, '21 Eylül Çarşamba günü Marmaris Yalancıboğaz mevkiinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını bir gün sonra kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları halen devam etmektedir. Marmaris yangında 500 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yalancıboğaz yangınında orman teşkilatımızın kara ve hava güçlerinin yanında diğer kamu kurum ve kuruluşlardan gelen destek güçleriyle birlikte 14 uçak, 36 helikopter, 398 araç ve 1597 personel söndürme çalışmalarında görev aldı. Soğutma çalışmalarının ardından yanan alanların tekrar yeşertilmesi için orman teşkilatımızca çalışmalara hemen başlanacak denildi.

DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE

HABER: Cavit AKGÜN MUĞLA, (DHA)

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGININDA 500 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika
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