Son Dakika: HSK yaz kararnamesi tamamlandı! 33 ile yeni başsavcı atandı, 5426 hakim ve savcının görev yeri değişti - Son Dakika
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Son Dakika: HSK yaz kararnamesi tamamlandı! 33 ile yeni başsavcı atandı, 5426 hakim ve savcının görev yeri değişti

19.06.2022 21:55

Son dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Buna göre 5426 hakim ve savcının görev yeri değişti. Eskişehir, Kocaeli, Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ile yeni başsavcılar atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin yaz kararnamesi toplantısı saat 11.30'da başladı. Yaklaşık 8 saat süren toplantının ardından yargıdaki görev değişiklikleri kamuoyu ile paylaşıldı.

5 BİNDEN FAZLA HAKİM VE SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

HSK tarafından hazırlanan 2022 adli ve idari yarı ana kararnamesi ile 5075 adli yargı, 351 ise idari yargıdan olmak üzere toplam 5426 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

33 İLİN BAŞSAVCISI DEĞİŞTİ

HSK'nin duyurduğu kararnameye göre, 33 il başsavcısı değiştirildi. Yeni kurulan 3 bölge adliye mahkemesine başsavcı atandı. 3 bölge adliye mahkemesinin başsavcısı değişti. Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi. Antalya Başsavcısı Halil İnal, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na, İstanbul Başsavcı Vekili Zafer Koç, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz Kayseri Başsavcılığı'na, Yargıtay Savcısı Ali Yeldan ise Kayseri Başsavcılığı'na atandı. Yine Bitlis, Karaman, Muğla, Balıkesir ve Van'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ilin başsavcısı değiştirildi.

HSK 1. DAİRE BAŞKANI KOÇ MESLEKTAŞLARINI TEBRİK ETTİ

HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla meslektaşlarını yeni görev yerlerinden dolayı tebrik etti. Koç, "Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi olarak, 2022 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararname çalışmalarını tamamlamış olup birazdan HSK internet sitemizde yayımlanacaktır. Meslektaşlarımızın yeni görevlerini tebrik eder, başarılar dilerim. Hayırlı olsun." dedi.

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SON DAKİKA: Son Dakika: HSK yaz kararnamesi tamamlandı! 33 ile yeni başsavcı atandı, 5426 hakim ve savcının görev yeri değişti - Son Dakika
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