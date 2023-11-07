Son dakika: Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Marmara Denizi Balıkesir açıklarında meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem geniş bir bölgede hissedildi.

MARMARA 4.1 İLE SALLANDI

Marmara Denizi'nde saat 23.05'te korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, Balıkesir açıklarında yaşanan depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Sarsıntı yerin 4.33 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.5

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı. Depremin merkez üssünün Harmanlı- Erdek açıkları olduğunu belirten Kandilli, sarsıntının yerin 8.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

DEPREM GENİŞ BİR BÖLGEDE HİSSEDİLDİ

Deprem Balıkesir'in yanı sıra Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi. İstanbul, Bursa, Tekirdağ ve Çanakkale'de vatandaşlar kısa süreli korku yaşadı.