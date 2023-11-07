Son dakika: Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Marmara Denizi Balıkesir açıklarında meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem geniş bir bölgede hissedildi.
Marmara Denizi'nde saat 23.05'te korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, Balıkesir açıklarında yaşanan depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Sarsıntı yerin 4.33 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı. Depremin merkez üssünün Harmanlı- Erdek açıkları olduğunu belirten Kandilli, sarsıntının yerin 8.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.
Deprem Balıkesir'in yanı sıra Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi. İstanbul, Bursa, Tekirdağ ve Çanakkale'de vatandaşlar kısa süreli korku yaşadı.
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