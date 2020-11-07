Bakan Selçuk : 3,5 milyon kişiye kısa çalışma ödeneği uygulaması yaptık - Son Dakika

Bakan Selçuk : 3,5 milyon kişiye kısa çalışma ödeneği uygulaması yaptık

07.11.2020 01:27
Bakan Selçuk : 3,5 milyon kişiye kısa çalışma ödeneği uygulaması yaptık, System.String[]

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bir sene boyunca 3.5 milyon kişiye kısa çalışma ödeneği uygulaması yaptık. 3.5 milyon kişiye ulaşan milyarlarca liralık operasyonu alnımızın akıyla tamamladık.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bir sene boyunca 3.5 milyon kişiye kısa çalışma ödeneği uygulaması yaptık. 3.5 milyon kişiye ulaşan milyarlarca liralık operasyonu alnımızın akıyla tamamladık. Covid döneminde yapılan tüm desteklerin nakdi ücret desteği, normalleşme desteği, işsizlik ödeneği harcamalarının tutarı 32.8 milyar TL'ye ulaştı" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfü Elvan Başkanlığı'nda, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2021 Mali Yılı Bütçesini görüşmek üzere toplandı. Milletvekilleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşlarının 2021 yılı bütçesi üzerine görüşlerini dile getirdi.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, Türkiye'nin sorunlarını bölgesel farklılıkları ele alarak değerlendirmek gerektiğini, Türkiye'nin doğusunda sorunların farklı, batısında farklı olduğunu düşündüğünü söyleyerek, Meclis gündeminde bir yasanın bulunduğunu, bunun bazı maddelerinin ise bakanlığın talebi doğrultusunda getirildiğini ifade etti.CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı da sosyal yardımlara karşı olmadıklarını, hak edenlere yapılan yardımların hükümetin bir lütfu değil, devletin imkanlarıyla verilen yardımlar olduğunu söyledi.Arı, devletin imkanlarının kullanılarak yapılan yardımların düzenli şekilde kaydının tutulmadığını ileri sürerek, hak etmeyenlere de bu yardımların verildiğini kaydetti.AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışma alanının çok geniş olduğunu, büyük bir kesime hitap edildiğini dile getirdi. Muhalefet partili milletvekillerinin, sosyal yardımlarla ilgili eleştirilerine de yanıt veren Güneş, "Muhalefet milletvekillerinden sosyal yardımlarla ilgili gelen tepkilerin bilgi eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Burada kişilere yapılan yardımlar gelir testine tabidir. Gelir testinden geçemeyen kişi, sosyal yardım alamamaktadır" ifadelerini kullandı.AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Kovid-19 salgınının, Türkiye'deki sosyal güvenlik sisteminin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, bakanlığın verdiği hizmetlerin önemine dikkat çekti.CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a yönelik eleştirileri AK Partili milletvekillerinin tepkisini çekti.Milletvekillerinin eleştiri ve sorularına yanıt veren Bakan Selçuk,  kısa çalışma ödeneğine ilişkin soruya, "Bir sene boyunca 3.5 milyon kişiye kısa çalışma ödeneği uygulaması yaptık. 3.5 milyon kişiye ulaşan milyarlarca liralık operasyonu alnımızın akıyla tamamladık. Covid döneminde yapılan tüm desteklerin nakdi ücret desteği, normalleşme desteği, işsizlik ödeneği harcamalarının tutarı 32.8 milyar TL'ye ulaştı" dedi.

Aile ile çalışma bakanlıklarının birleştirilmesinin faydasını salgın sürecinde gördüklerini dile getiren Selçuk, sosyal yardımlaşma vakıflarına yapılan başvuruların hızlı bir şekilde SGK ve İŞKUR veri tabanında kontrol edilip kısa sürede sonuçlandırıldığını dile getirdi.

Haber:  Besti KARALAR/ANKARA,


Pandemi Sosyal Destek, Zehra Zümrüt Selçuk, Milletvekili, Ziya Selçuk, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Selçuk : 3,5 milyon kişiye kısa çalışma ödeneği uygulaması yaptık - Son Dakika


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