Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "SÜTAŞ Bingöl Hayvancılık Entegre Tesisi Etki Analizi Lansmanı"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Tüm dünyayı etkisi altına alan salgından medet umup hükümetimizin, devletimizin aciz duruma düşmesini dört gözle bekleyenler var. Tüm bu beklentilere inat, bizler sanayicimizin, üreticimizin, esnafımızın yanında durmaya devam ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine SÜTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz'ın aldığı yatırım kararı çerçevesinde "SÜTAŞ Doğu-Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Teknik Hayvancılık ve İmalat Sanayi Yatırımı" kapsamındaki Çeltiksuyu köyünde yapımı süren tesislerde "SÜTAŞ Bingöl Hayvancılık Entegre Tesisi Etki Analizi Lansmanı" gerçekleştirildi.

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, SÜTAŞ tarafından hızla tamamlanma aşamasına gelen Bingöl entegre teknik hayvancılık ve imalat sanayi yatırımının, bölgede oluşturacağı sosyo ekonomik etkinin analiz edildiği değerli bir çalışmanın yapıldığını söyledi. Bakanlığın uzmanları tarafından yapılan bu değerli çalışmanın kamuoyu ile paylaşılacağını aktaran Varank, Bingöl'e uzun zamandır gelmek istediğini, gecikmiş ziyaretini Bingöl için tarihi bir yatırım vesilesiyle gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bingöl'ü bölgenin marka şehirlerinden biri olarak gördüğünü, bu değeri daha da yükseltmek için kentte bulunduklarını anlatan Varank, AK Parti iktidarlarından önce, bölgedeki diğer şehirler gibi Bingöl'ün de yatırımlar noktasında unutulmuş, kaderine terk edilmiş bir halde olduğunu, bunu tersine çevirdiklerini bildirdi.

Varank, "Cumhurbaşkanımızla birlikte açılışlar ve yatırımlar için Bingöl'e kaç defa geldiğimizi inanın hatırlamıyorum. AK Parti hükümetleri döneminde Bingöl'e kazandırdığımız hizmetlerin en yakın şahitleri Bingöllü kardeşlerimizdir. Tabii Bingöl'ün yeri bizde bambaşka. Bu yiğit şehir Sayın Cumhurbaşkanımızı hiç yalnız bırakmadı. Terör örgütlerine, hain darbe girişimlerine ve bu topraklarda emelleri olan uluslararası güçlere karşı verdiğimiz savaşta hep yanımızda oldu." diye konuştu.

"Yerli ve yabancı yatırımcıların güveni tazelendi"

Türlü tuzaklara, sınır ülkelerindeki istikrarsızlıklara, içerden ve dışardan önlerine konulmak istenen engellere rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde milletin refahını artırmak, ülkenin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Varank, şöyle devam etti:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan salgından medet umup hükümetimizin, devletimizin aciz duruma düşmesini dört gözle bekleyenler var. Tüm bu beklentilere inat, bizler sanayicimizin, üreticimizin, esnafımızın yanında durmaya devam ediyoruz. Tüm dünyada tedarik zincirlerinin alt üst olduğu, hijyenden gıda ürünlerine ciddi arz sıkıntılarının yaşandığı bir dönemi, hızlı karar alma süreçlerimiz ve üreticilerimizin üstün gayretiyle arz kıtlığı yaşamadan geçiriyoruz. Tüm dünyada tedarik zincirlerinin alt üst olduğu, hijyenden gıda ürünlerine ciddi arz sıkıntılarının yaşandığı bir dönemi, hızlı karar alma süreçlerimiz ve üreticilerimizin üstün gayretiyle arz kıtlığı yaşamadan geçiriyoruz. Tüm imkanlarımızı seferber ederek salgının çalışanlarımız ve işletmelerimiz üzerindeki mali etkisini asgari düzeyde tutmaya gayret ediyoruz. Hamdolsun bu gayretler neticesinde ülkemiz diğer ülkelerden pozitif anlamda ayrıştı, yerli ve yabancı yatırımcıların güveni tazelendi. 2020 yılında yatırım talebi salgına rağmen yaklaşık yüzde 25 artış gösterdi. Sadece geçtiğimiz aralık ayında 28 milyar lira değerindeki 1181 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. Hizmet sektörüne yönelik mecburi kısıtlamalara karşın sanayi üretimimiz güçlü seyrini sürdürüyor. Birileri devletimizin köklü kurumlarının rakamlarını kabul etmek istemese de, otel köşelerinde görüştükleri IMF bu hafta açıkladığı büyüme tahminleriyle Türkiye'nin büyüme rakamlarını teyit etti. Pandemi başlangıcındaki yüzde 5 küçülme tahminlerini bu hafta başında yüzde 1,2 büyüme olarak güncellediler."

Yoğun aşılamayla salgının etkilerini geride bırakarak 2021'de Türkiye'nin rotasını üretim, istihdam ve ihracatta tutmaya devam edeceklerine dikkati çeken Varank, hukuk ve ekonomi alanındaki reform paketinin hayata geçmesiyle bu ivmenin daha da artacağını vurguladı.

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere ülkemiz terörden çok çekti. Bingöl'ümüz de bu anlamda uzun yıllar büyük bedeller ödedi. Şükürler olsun, sınır ötesinde ve sınırlarımız içinde terör örgütlerine artık göz açtırmıyoruz. Bu bölgelerimizin terörle anılma dönemi artık bitmiştir. Yatırım ve üretimle şahlanma, hak ettiği refaha kavuşma dönemi başlamıştır." diyen Varank, hükümet olarak bölgenin altyapısına son 19 yılda çok büyük yatırımlar yaptıklarını dile getirdi.

"Bu dev yatırım, Bingöl için bir dönüm noktası olacak"

Ulaşımda, sağlıkta, eğitimde ve tüm kamu hizmetlerinde bölgeler arası farklılığı en aza indirdiklerine işaret eden Varank, geldikleri noktada, bölgedeki her bir şehrin sahip olduğu dinamik nüfusu ve ekonomik potansiyeliyle yerli yabancı yatırımcılara çok önemli fırsatlar sunduğunu aktardı.

Tekstilden ayakkabı üretimine, enerjiden tarıma dayalı sanayiye, mobilyadan makine sektörüne, turizmden sağlığa kadar birçok alanda kazançlı yatırım fırsatlarının mevcut olduğuna dikkati çeken Varank, şöyle konuştu:

"Buradan yatırımcılarımıza sesleniyorum. Gelin bu fırsatları değerlendirin. Hem siz hem bölge halkı hem de ülkemiz kazansın. Biz hazırladığımız altyapıyla, sağladığımız desteklerle her zaman yanınızdayız. İşte SÜTAŞ'ın Bingöl'de faaliyete geçireceği yatırım bunun en somut örneği. Gelin bu örnekleri hep birlikte çoğaltalım ve hep birlikte üreterek büyüyelim. Bugün tanıtımını yaptığımız ve inşallah mayıs ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat açılışını yapmasını istediğimiz bu dev yatırım, Bingöl için bir dönüm noktası olacak. Tarımla sanayinin buluştuğu bu modern yatırımla Bingöl artık göç veren değil, göç alan bir Anadolu kaplanı şehri olacak. 1,1 milyar lira değerindeki bu entegre yatırım, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinden süt işlemeye, yem üretiminden elektrik üretimine kadar birçok sektörü doğrudan ya da dolaylı harekete geçirecek. Sadece Bingöl'ün değil çevre illerin yani bölgenin ekonomisini de canlandıracak. Bu nedenle biz bu projeyi çok önemli bir bölgesel kalkınma projesi olarak değerlendiriyoruz."

Bölgesel kalkınma politikalarındaki temel vizyonun, daha dengeli ve topyekun kalkınmış bir Türkiye oluşturmak olduğunu bildiren Varank, bu vizyonu gerçekleştirmek için de bölgelerin sahip olduğu potansiyellerin azami düzeyde değerlendirilmesine ve rekabet güçlerinin artırılmasına odaklandıklarını anlattı.

Tesis, göçün önüne geçecek

Bölgeler ne kadar güçlü olursa ülke ekonomisinin de o derece güçlü olacağını dile getiren Varank, Bingöl ve komşu illeri Muş, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Diyarbakır'ın tarımsal üretim bakımından çok büyük bir potansiyele sahip olduğu, bu şehirlerin toplam gayrisafi yurtiçi hasılasında tarımın payı yüzde 16, kişi başına canlı hayvan değeri ve hayvansal ürün üretiminde de 81 il arasında en üst sıralarda yer aldığına dikkati çekti.

Bingöl'e ve 250 kilometre çapındaki tüm bölgelere hizmet edecek tesisin, yerel üreticilerin ürünlerini kullanacağını, katma değerini yükselterek ekonomiye kazandıracağını ifade eden Varank, tesisin 1012 kişiye doğrudan, 7 bin 600 kişiye dolaylı ilave istihdam sağlayacağını belirtti.

Çiftçilerin oluşturduğu düzenli gelir modeliyle birçok ailenin artık geleceğe daha güvenle bakacağını dile getiren Varank, oluşturacağı taleple bölge halkının gelirini yükselterek göçün önüne geçeceğini, bölgesel gelişmişlik farklarını azaltacağını ifade etti.

Tesisin etki analizi raporunun da bu beklentiyi doğrular nitelikte sonuçları ortaya koyduğunu bildiren Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Rapordaki tahminlere göre 12 yıllık projeksiyon sonunda bu tesis, pozitif dışsal etkileriyle birlikte Bingöl ekonomisine yıllık ilave 1 milyar 375 milyon dolar katkı sağlayacak. Dışarıya verilen göçün azalmasıyla il nüfusunu 48 bin kişi artıracak. İl düzeyinde kişi başı gelirin yüzde 40 daha fazla artmasına ve bu sayede ülke ortalamasına yakınsamasına vesile olacak. Hükümet olarak bu topraklara değer katan tüm yatırımcılarımızın her zaman yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. SÜTAŞ'ın bu yatırımını 2018'de proje bazlı teşvik kapsamına aldık. Düzenlediğimiz teşvik belgesi ile vergi, enerji, altyapı, nitelikli personel ve yatırım yeri konularında destekler sağlıyoruz. Bu yatırımın sağladığımız destekleri sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum. SÜTAŞ yatırımı Bingöl ve çevresi için çok önemli. Ama bizim Bingöl'e sağladığımız destekler bununla sınırlı değil."

"1 birim yatırım, ekonomiye misliyle katma değer olarak geri dönüyor"

Varank, 2007'de 16,3 milyon lira kredi desteği sağlayarak Bingöl OSB'yi tamamladıklarını, 53 parselin 50'sinin tahsis edildiği OSB'de şu anda 858 kişiye istihdam sağlandığını söyleyerek 2021 yatırım programına dahil ettikleri 92 hektar büyüklüğündeki ilave alan projesi ile OSB'nin kapasitesini artıracaklarını, tamamlandığında 2 bin kişilik ilave istihdam sağlayacağını kaydetti.

OSB'lerin yanında 60 milyon lira kredi desteği ile Genç ve Solhan ilçelerinde küçük sanayi siteleri kurduklarını, Bingöl merkez 3. kısım küçük sanayi sitesinin yapımının da tüm hızıyla devam ettiğini bildiren Varank, 501 işyerine sahip olacak olan bu sanayi sitesinin 2 bin 500 kişilik ilave istihdam sağlayacağını bildirdi.

Sanayi altyapısına verdiğimiz desteklerin yanında işletmelerimize ve Bingöl'e yatırım yapmayı planlayan yatırımcılara önemli kolaylıklar sağladıklarını vurgulayan Varank, 2002'den bu yana 5,4 milyar lira ve yaklaşık 7 bin kişiye istihdam sağlayan 186 yatırım projesine teşvik belgesi düzenlediklerini belirtti.

Aynı dönemde, KOSGEB aracılığıyla Bingöl'deki 1564 işletmeye yaklaşık 48 milyon hibe desteği, 1263 işletmeye de 19.5 milyon lira faiz desteği sağladıklarını anlatan Varank, TÜBİTAK'ın sanayiye, akademiye ve bilim insanlarına yönelik destekleri kapsamında 23 proje ve 54 bilim insanına yaklaşık 6 milyon lira katkıda bulunduklarını söyledi.

Doğu Anadolu Bölge Kalkınma İdaresi aracılığıyla tarım, hayvancılık, sanayi ve kültür konularında 192 projeye 131 milyon lira kaynak aktardıklarını dile getiren Varank, şunları kaydetti:

"Fırat Kalkınma Ajansımız ile Bingöl'deki kamu, özel sektör ve sivil toplum kurumlarının 160 projesine 92 milyon lira katkıda bulunarak 1000 kişilik ilave istihdamın önünü açtık. Kalkınma Ajansımız ve Doğu Anadolu Bölge Kalkınma İdaremiz aracılığıyla geliştirdiğimiz projelerle modern hayvancılık, yem bitkilerinin üretimi ve süt toplama tesislerinin kurulmasına ön ayak olduk. SÜTAŞ'ın yatırım kararı sonrasında projenin altyapı ihtiyaçlarının karşılanması konusunda da ajans ve DAP büyük gayret sarf etti. Bu çalışmalarla, SÜTAŞ tesisi kurulmadan önce bölgeyi bu yatırıma hazırladılar, üreticilerin arz yeteneklerini artırarak projeden faydalanma potansiyellerini yükselttiler. Merkezi hükümet, yerel idare ve özel sektör iş birliğinin çok güzel bir örneğinin sergilendiği bu dev yatırım, model bir proje olarak tarihe geçecek. Tarım ve hayvancılık ürünlerinin sanayileştirilmesi, sahip olduğu ileri ve geri bağlantılar nedeniyle bölgesel kalkınma açısından kritik bir öneme sahip. Dolayısıyla yapılan 1 birim yatırım, ekonomiye misliyle katma değer olarak geri dönüyor. SÜTAŞ'ı bu tarihi yatırım kararı dolayısıyla tebrik ediyorum. Tesisin Bingöl'e ve tüm bölge illerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."