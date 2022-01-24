Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 bin kişide görülen Haftalık Covid-19 vaka dağılımını açıkladı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8-14 Ocak haftasında 100 binde Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1571,46, İzmir 714,29, Ankara'da 629,65 oldu.

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN İLLER

Aynı tarihlerde vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise; Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli ve Trabzon oldu.

SON TABLODA 65 BİN 503 YENİ VAKA

23 Ocak'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre; 65 bin 503 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 185 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 75 bin 422 hasta taburcu olurken, 392 bin 281 test yapıldı.