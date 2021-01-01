Son dakika! Yıllık yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika

Son dakika! Yıllık yatırımcı rehberi (9)

01.01.2021 11:23
Son dakika! Yıllık yatırımcı rehberi (9), System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle: AdPiyasa Değeri2020 En Yüksek2020 En Düşük2020 Fark (%)2020 Kapanışİş Bankası (A)203.315.000,00414.914,10165.830,0022,60203.

Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle:

AdPiyasa Değeri2020 En Yüksek2020 En Düşük2020 Fark (%)2020 Kapanış
İş Bankası (A)203.315.000,00414.914,10165.830,0022,60203.315,00
İşbir Holding1.740.009.600,003.570,70344,50537,212.740,00
İş Bankası (B)1.174.500.000,0064.750,0025.371,1034,1940.500,00
İş Bankası (C)31.499.790.000,007,664,449,207,00
İskenderun Demir Çelik29.319.000.000,0010,455,3329,3610,11
İş Fin.Kir.2.683.868.209,704,641,991,583,86
İş Girişim1.414.664.496,0020,602,34398,6818,95
İş GMYO2.435.225.000,002,591,1444,322,54
İş Bankası (Kur.)0,00570.999,00209.999,0066,67350.000,00
İş Y. Men. Değ.6.269.300.000,0018,232,86338,5717,66
İş Yat. Ort.565.309.479,683,681,47118,453,52
İttifak Holding856.320.000,004,160,5071,032,23
İzmir Fırça93.825.000,009,221,10208,895,56
İzmir Demir Çelik4.038.750.000,0028,667,4031,5010,77
İz Hayvancılık Tarım266.301.000,0019,731,47587,9518,00
Jantsa Jant Sanayi3.681.870.000,00349,5035,12523,64331,70
Kaplamin676.000.000,0034,203,41509,0133,80
Karel Elektronik1.344.859.200,0024,149,1758,7123,06
Karsan Otomotiv2.925.000.000,003,841,15105,703,25
Kartonsan7.166.250.000,00134,129,77553,8395,55
Katmerciler Ekipman669.900.000,004,970,74101,483,08
Koç Holding53.558.166.816,0021,4312,195,5521,12
Kent Gıda78.232.000.000,00597,3016,931.431,34355,60
Kervansaray Yat. Holding741.516.400,802,420,26129,091,26
Kerevitaş Gıda4.355.960.000,008,312,15101,846,58
Kafein Yazılım422.255.000,0022,567,1292,5121,38
Kiler GMYO1.556.200.000,005,000,46134,802,51
Klimasan Klima672.012.000,0023,049,14-20,0116,97
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası49.696.000.000,0047,1311,8432,2631,06
Konfrut Gıda557.700.000,0021,004,42116,1116,90
Kontrolmatik Teknoloji Enerji901.320.000,0024,707,59211,9923,68
Konya Çimento5.506.987.200,001.286,80150,00316,511.130,00
Kordsa Teknik Tekstil3.024.927.131,8016,167,9522,2915,55
Koza Madencilik6.011.359.200,0016,747,3354,4415,49
Koza Altın14.746.750.000,00100,6049,2430,5996,70
Kardemir (A)1.429.806.694,526,161,70124,535,95
Kardemir (B)629.608.756,225,341,6799,625,27
Kardemir (D)4.509.706.289,475,861,70117,295,78
Körfez GMYO382.800.000,008,071,22142,685,80
Kron Telekomünikasyon525.652.018,9236,8411,12189,6236,84
Kristal Kola376.320.000,004,000,89159,603,92
Karsu Tekstil300.109.261,558,711,26163,898,55
Kervan Gıda2.478.750.000,0017,489,9033,5413,22
Kuştur Kuşadası Turizm667.673.476,90245,6019,51570,07157,30
Kütahya Porselen2.013.802.560,0052,704,68662,0850,45
Kuyumcukent Gayrimenkul230.000.000,002,750,62105,122,30
Lider Faktoring306.900.000,004,381,1085,833,41
Link Bilgisayar350.625.000,0067,7512,69254,3963,75
Lokman Hekim Sağlık260.880.000,0014,144,2289,5210,87
Logo Yazılım3.137.500.000,00136,6045,50106,41125,50
Lüks Kadife289.000.000,0043,464,39234,4928,90
Marmaris Altınyunus612.776.049,60151,9045,8256,48111,10
Makina Takım682.000.000,003,740,9681,383,41
Marka Yatırım Holding134.965.700,0010,700,68444,926,43
Martı Otel255.600.000,004,020,49134,072,13
Mavi Giyim2.592.095.400,0062,8028,90-9,8452,20
Mega Polietilen291.080.000,0010,370,48767,827,66
Metro Petrol ve Tesisleri217.761.500,004,470,9147,452,89
Merit Turizm213.435.000,00134,9011,29330,5683,70
Merko Gıda570.240.000,0027,770,65736,788,64
Metro Holding624.000.000,002,730,7750,722,08
Metemtur Otelcilik397.800.000,0022,501,121.141,5722,10
Migros Ticaret7.749.121.172,4045,5616,2076,7142,80
Milpa956.800.000,006,131,63110,054,60
MMC San. ve Tic. Yat.61.349.643,4010,320,77303,514,60
Menderes Tekstil772.500.000,004,050,83135,883,09
MLP Sağlık4.133.699.203,7423,8410,1924,1919,87
Martı GMYO302.500.000,003,970,58172,282,75
Marshall3.067.000.000,00506,0028,20545,14306,70
Mistral GMYO632.173.667,625,021,18150,994,71
Metro Yatırım Ortaklığı97.860.000,005,231,57-55,252,33
Mazhar Zorlu Holding341.117.280,0031,489,03160,3831,48
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret1.176.120.000,0047,129,14180,1935,64
Netaş Telekom.1.821.403.584,0029,067,21115,0128,08
Niğbaş Niğde Beton2.808.000.000,0094,604,05738,7152,00
Net Holding1.934.094.463,913,991,1131,923,43
Nurol GMYO2.150.550.000,0011,202,11104,207,29
Nuh Çimento7.396.517.664,0053,407,80348,2549,24
Odaş Elektrik2.340.000.000,004,181,10169,763,90
Olmuksan-IP2.928.164.625,0015,272,34362,7211,85
Orge Enerji Elektrik369.000.000,008,502,9848,797,38
Orma Orman Mahsulleri400.384.000,0016,752,36433,3314,72
Osmanlı Menkul617.489.279,0035,903,75643,1731,00
Ostim Endüstriyel Yat311.022.480,004,861,05142,864,08
Otokar7.641.600.000,00339,9094,05116,54318,40
Oyak Çimento10.182.986.411,9810,244,2259,708,78
Oyak Yat. Ort.139.000.000,008,842,07201,046,95
Oylum Sınai Yatırımlar130.078.896,006,671,5452,494,71
Özbal Çelik Boru287.676.000,008,051,00306,366,55
Özderici GMYO555.000.000,002,790,8441,402,22
Özak GMYO1.856.400.000,006,061,9398,445,10
Özerden Plastik189.000.000,0012,531,50294,749,00
Panora GMYO548.100.000,007,863,6712,476,30
Pamukova Elektrik362.440.000,0031,400,921.565,6321,32
Papilon Savunma782.375.000,0023,506,12195,3422,76
Parsan1.873.821.600,0025,3410,6243,4524,30
Pera GMYO196.020.000,003,380,54134,042,20
Peker GMYO660.330.000,004,420,49188,602,61
Penguen Gıda883.750.000,007,520,80451,685,05
Petkim12.621.312.000,005,252,2056,854,98
Pınar Et ve Un1.008.838.800,0031,426,94163,5723,28
Pegasus7.631.558.142,2086,6023,56-13,6674,60
Pınar Su332.586.923,7510,081,69220,267,43
Plastikkart328.737.500,0015,965,4955,8814,45
Petrokent Turizm939.755.520,001.368,8089,10607,57906,40
Pınar Süt1.037.470.262,8524,737,4385,1723,08
Polisan Holding2.927.810.000,004,921,5327,923,86
Politeknik Metal1.530.000.000,00471,9054,40436,33408,00
Türk Prysmian Kablo2.622.477.189,2017,141,93368,9012,10
Park Elek.Madencilik799.417.094,915,892,1176,075,37
Prizma Press Matbaacılık131.520.000,009,323,0127,445,48
Pergamon Dış Ticaret146.346.750,0019,715,60154,7319,71
QNB Finansbank235.672.500.000,00102,7028,0087,6070,35
QNB Finans Fin. Kir.14.409.500.000,00239,0078,40-2,94125,30
Ral Yatırım Holding279.720.000,009,422,3769,184,44
Ray Sigorta2.519.429.275,2029,701,96351,7515,45
Rhea Girişim154.566.000,004,971,00212,613,72
Rodrigo Tekstil97.135.350,0020,021,10657,4613,71
Royal Halı206.400.000,005,251,25151,093,44
RTA Laboratuvarları1.241.480.000,0064,701,801.205,1730,28
Reysaş GMYO1.340.700.005,4512,183,5818,745,45
Reysaş Lojistik1.102.794.000,0012,753,83110,969,24
Safkar Ege Soğutmacılık383.520.000,0020,281,87399,0810,88
Sabancı Holding23.383.029.049,2611,726,7925,6611,46
Saray Matbaacılık320.982.000,009,080,66578,388,77
Sanel Mühendislik62.433.238,864,332,3516,563,42
Sanifoam Sünger179.548.886,4017,503,82172,0013,60
Sanko Pazarlama985.950.000,0010,603,3128,889,39
Sarkuysan2.652.000.000,0010,702,55178,218,84
Sasa Polyester16.782.600.000,0022,184,87161,5820,22
Say Yenilenebilir Enerji219.132.500,0010,151,71279,918,51
Şeker Fin. Kir.320.000.000,006,803,5533,896,40
Sekuro Plastik193.834.600,0015,502,44160,4513,96
Selçuk Ecza Deposu8.476.650.000,0019,975,25128,8413,65
Selçuk Gıda109.560.000,005,530,75362,094,98
Serve Film Prodüksiyon214.883.852,0019,291,29906,2916,00
Seyitler Kimya552.000.000,0037,306,64408,1034,50
Silverline Endüstri387.000.000,009,501,20298,158,60
Şişe Cam22.392.094.750,608,013,3643,607,31
Şekerbank2.808.600.000,001,770,6338,501,51
Söktaş398.211.060,005,871,11199,325,09
Smartiks Yazılım282.301.750,0012,624,15-9,688,86
Sinpaş GMYO3.649.948.544,344,450,76260,344,18
Senkron Güvenlik203.515.000,0026,261,32861,9026,26
Sönmez Pamuklu1.918.350.000,0028,002,95387,8024,00
Sodaş Sodyum Sanayii406.200.000,0030,403,68604,0727,08
Şok Marketler7.722.538.566,0214,746,3417,2912,62
Sönmez Filament3.935.763.000,0070,203,061.338,5270,20
Servet GMYO4.076.800.000,0080,007,00822,3578,40
Sumaş Suni Tahta319.000.500,0057,006,44422,2751,25
Taç Tarım Ürünleri74.552.400,0018,561,67237,5010,53
Tat Gıda1.612.960.000,0013,124,2394,9411,86
TAV Havalimanları7.737.890.625,0027,8713,08-21,5921,30
T.Tuborg5.827.724.131,7121,9211,2751,8518,07
Turkcell35.420.000.000,0017,4311,4119,4716,10
Trend GMYO377.100.000,0016,191,11471,3612,57
Tek-Art Turizm606.000.000,002,180,6460,322,02
TGS Dış Ticaret190.650.000,0012,712,25172,1612,71
Türk Hava Yolları17.815.800.000,0015,337,41-10,7212,91
Mondi Tire Kutsan1.520.000.000,0010,202,9583,577,60
Tekfen Holding6.138.300.000,0019,2910,82-8,2916,59
Teknosa İç ve Dış Ticaret1.405.800.000,0017,523,56204,2912,78
Taze Kuru Gıda216.300.000,001.034,904,642.887,57216,30
Trabzon Liman674.520.000,0044,477,00206,6732,12
Temapol Polimer Plastik163.012.500,0011,852,66120,3111,50
Tümosan Motor ve Traktör1.618.050.000,0015,773,51119,5014,07
Tofaş Oto. Fab.16.960.000.000,0034,2814,1545,5633,92
Turcas Petrol1.239.660.000,005,701,5181,654,85
Torunlar GMYO3.900.000.000,005,461,6541,823,90
TSKB GMYO2.875.000.000,006,090,73502,105,75
T.S.K.B.4.984.000.000,002,790,8347,111,78
Trabzonspor Sportif1.220.000.000,005,391,0789,962,44
Türk Telekom29.890.000.000,008,685,2418,368,54
Türk Traktör9.750.516.300,00182,7037,40245,30182,70
Tuğçelik242.400.000,009,372,30104,568,08
Tukaş2.641.978.500,0017,807,38-21,549,69
Tüpraş27.045.273.600,00128,9065,55-14,83108,00
Türker Proje Gayrimenkul803.926.562,59128,2026,66168,81112,90
Türkiye Sigorta7.666.054.195,806,801,56203,066,60
Ufuk Yatırım627.748.205,4017,982,12419,3813,40
Ulaşlar Turizm Yat.107.620.422,004,650,44355,004,24
Ülker Bisküvi7.913.880.000,0027,7416,383,4923,14
Ulusoy Elektrik4.108.000.000,0057,0024,0493,0551,35
Ulusoy Un Sanayi971.750.000,0015,522,49201,0511,50
Umpaş Holding109.620.000,002,610,31320,972,61
Uşak Seramik573.300.000,002,680,6592,842,34
Utopya Turizm970.000.000,0039,002,48688,6238,80
Uzertaş Boya452.800.000,0058,001,372.449,5556,60
Vakıflar Bankası18.395.481.927,717,013,78-14,524,71
Vakıf Fin. Kir.852.000.000,004,991,04101,184,26
Vakko Tekstil1.043.200.000,007,502,8143,616,52
Vanet Gıda193.250.000,0015,490,81440,567,73
Verusaturk Girisim680.160.000,0013,702,94148,7313,08
Verusa Holding3.157.000.000,0047,4012,66143,1245,10
Vestel Beyaz Eşya7.767.200.000,0041,6212,8993,7640,88
Vestel7.064.709.151,5022,408,3866,8821,06
Vakıf Yat. Ort.220.800.000,0014,360,95304,147,36
Vakıf GMYO1.665.200.000,004,261,05109,133,62
Viking Kağıt378.000.000,009,821,83381,289,00
Yaprak Süt ve Besi Çift.514.040.000,00103,704,841.057,2872,40
Yataş2.164.594.574,6314,454,5999,0114,45
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş219.450.000,005,300,94173,294,40
Yibitaş İnşaat Malzeme1.560.020.000,0022.763,002.900,10429,7215.600,20
Yeşil Yatırım Holding643.612.500,00102,806,75749,0795,35
Yeni Gimat GMYO2.004.710.400,0013,609,943,8312,43
Yeşil GMYO324.459.674,291,450,34115,631,38
Yapı ve Kredi Bank.26.016.917.954,723,201,7424,193,08
Yapı Kredi Koray GMYO178.000.000,005,091,5283,884,45
Yükselen Çelik653.981.000,008,782,42146,337,55
Yonga Mobilya504.000.000,0081,407,75224,9430,00
Yünsa427.485.600,0017,655,6045,6114,66
Yeşil Yapı428.182.379,601,950,32178,791,84
Zorlu Enerji5.540.000.000,003,200,9069,942,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Yıllık yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika Ekonomi


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