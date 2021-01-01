Son dakika! Yıllık yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle:

Ad Piyasa Değeri 2020 En Yüksek 2020 En Düşük 2020 Fark (%) 2020 Kapanış İş Bankası (A) 203.315.000,00 414.914,10 165.830,00 22,60 203.315,00 İşbir Holding 1.740.009.600,00 3.570,70 344,50 537,21 2.740,00 İş Bankası (B) 1.174.500.000,00 64.750,00 25.371,10 34,19 40.500,00 İş Bankası (C) 31.499.790.000,00 7,66 4,44 9,20 7,00 İskenderun Demir Çelik 29.319.000.000,00 10,45 5,33 29,36 10,11 İş Fin.Kir. 2.683.868.209,70 4,64 1,99 1,58 3,86 İş Girişim 1.414.664.496,00 20,60 2,34 398,68 18,95 İş GMYO 2.435.225.000,00 2,59 1,14 44,32 2,54 İş Bankası (Kur.) 0,00 570.999,00 209.999,00 66,67 350.000,00 İş Y. Men. Değ. 6.269.300.000,00 18,23 2,86 338,57 17,66 İş Yat. Ort. 565.309.479,68 3,68 1,47 118,45 3,52 İttifak Holding 856.320.000,00 4,16 0,50 71,03 2,23 İzmir Fırça 93.825.000,00 9,22 1,10 208,89 5,56 İzmir Demir Çelik 4.038.750.000,00 28,66 7,40 31,50 10,77 İz Hayvancılık Tarım 266.301.000,00 19,73 1,47 587,95 18,00 Jantsa Jant Sanayi 3.681.870.000,00 349,50 35,12 523,64 331,70 Kaplamin 676.000.000,00 34,20 3,41 509,01 33,80 Karel Elektronik 1.344.859.200,00 24,14 9,17 58,71 23,06 Karsan Otomotiv 2.925.000.000,00 3,84 1,15 105,70 3,25 Kartonsan 7.166.250.000,00 134,12 9,77 553,83 95,55 Katmerciler Ekipman 669.900.000,00 4,97 0,74 101,48 3,08 Koç Holding 53.558.166.816,00 21,43 12,19 5,55 21,12 Kent Gıda 78.232.000.000,00 597,30 16,93 1.431,34 355,60 Kervansaray Yat. Holding 741.516.400,80 2,42 0,26 129,09 1,26 Kerevitaş Gıda 4.355.960.000,00 8,31 2,15 101,84 6,58 Kafein Yazılım 422.255.000,00 22,56 7,12 92,51 21,38 Kiler GMYO 1.556.200.000,00 5,00 0,46 134,80 2,51 Klimasan Klima 672.012.000,00 23,04 9,14 -20,01 16,97 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 49.696.000.000,00 47,13 11,84 32,26 31,06 Konfrut Gıda 557.700.000,00 21,00 4,42 116,11 16,90 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 901.320.000,00 24,70 7,59 211,99 23,68 Konya Çimento 5.506.987.200,00 1.286,80 150,00 316,51 1.130,00 Kordsa Teknik Tekstil 3.024.927.131,80 16,16 7,95 22,29 15,55 Koza Madencilik 6.011.359.200,00 16,74 7,33 54,44 15,49 Koza Altın 14.746.750.000,00 100,60 49,24 30,59 96,70 Kardemir (A) 1.429.806.694,52 6,16 1,70 124,53 5,95 Kardemir (B) 629.608.756,22 5,34 1,67 99,62 5,27 Kardemir (D) 4.509.706.289,47 5,86 1,70 117,29 5,78 Körfez GMYO 382.800.000,00 8,07 1,22 142,68 5,80 Kron Telekomünikasyon 525.652.018,92 36,84 11,12 189,62 36,84 Kristal Kola 376.320.000,00 4,00 0,89 159,60 3,92 Karsu Tekstil 300.109.261,55 8,71 1,26 163,89 8,55 Kervan Gıda 2.478.750.000,00 17,48 9,90 33,54 13,22 Kuştur Kuşadası Turizm 667.673.476,90 245,60 19,51 570,07 157,30 Kütahya Porselen 2.013.802.560,00 52,70 4,68 662,08 50,45 Kuyumcukent Gayrimenkul 230.000.000,00 2,75 0,62 105,12 2,30 Lider Faktoring 306.900.000,00 4,38 1,10 85,83 3,41 Link Bilgisayar 350.625.000,00 67,75 12,69 254,39 63,75 Lokman Hekim Sağlık 260.880.000,00 14,14 4,22 89,52 10,87 Logo Yazılım 3.137.500.000,00 136,60 45,50 106,41 125,50 Lüks Kadife 289.000.000,00 43,46 4,39 234,49 28,90 Marmaris Altınyunus 612.776.049,60 151,90 45,82 56,48 111,10 Makina Takım 682.000.000,00 3,74 0,96 81,38 3,41 Marka Yatırım Holding 134.965.700,00 10,70 0,68 444,92 6,43 Martı Otel 255.600.000,00 4,02 0,49 134,07 2,13 Mavi Giyim 2.592.095.400,00 62,80 28,90 -9,84 52,20 Mega Polietilen 291.080.000,00 10,37 0,48 767,82 7,66 Metro Petrol ve Tesisleri 217.761.500,00 4,47 0,91 47,45 2,89 Merit Turizm 213.435.000,00 134,90 11,29 330,56 83,70 Merko Gıda 570.240.000,00 27,77 0,65 736,78 8,64 Metro Holding 624.000.000,00 2,73 0,77 50,72 2,08 Metemtur Otelcilik 397.800.000,00 22,50 1,12 1.141,57 22,10 Migros Ticaret 7.749.121.172,40 45,56 16,20 76,71 42,80 Milpa 956.800.000,00 6,13 1,63 110,05 4,60 MMC San. ve Tic. Yat. 61.349.643,40 10,32 0,77 303,51 4,60 Menderes Tekstil 772.500.000,00 4,05 0,83 135,88 3,09 MLP Sağlık 4.133.699.203,74 23,84 10,19 24,19 19,87 Martı GMYO 302.500.000,00 3,97 0,58 172,28 2,75 Marshall 3.067.000.000,00 506,00 28,20 545,14 306,70 Mistral GMYO 632.173.667,62 5,02 1,18 150,99 4,71 Metro Yatırım Ortaklığı 97.860.000,00 5,23 1,57 -55,25 2,33 Mazhar Zorlu Holding 341.117.280,00 31,48 9,03 160,38 31,48 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 1.176.120.000,00 47,12 9,14 180,19 35,64 Netaş Telekom. 1.821.403.584,00 29,06 7,21 115,01 28,08 Niğbaş Niğde Beton 2.808.000.000,00 94,60 4,05 738,71 52,00 Net Holding 1.934.094.463,91 3,99 1,11 31,92 3,43 Nurol GMYO 2.150.550.000,00 11,20 2,11 104,20 7,29 Nuh Çimento 7.396.517.664,00 53,40 7,80 348,25 49,24 Odaş Elektrik 2.340.000.000,00 4,18 1,10 169,76 3,90 Olmuksan-IP 2.928.164.625,00 15,27 2,34 362,72 11,85 Orge Enerji Elektrik 369.000.000,00 8,50 2,98 48,79 7,38 Orma Orman Mahsulleri 400.384.000,00 16,75 2,36 433,33 14,72 Osmanlı Menkul 617.489.279,00 35,90 3,75 643,17 31,00 Ostim Endüstriyel Yat 311.022.480,00 4,86 1,05 142,86 4,08 Otokar 7.641.600.000,00 339,90 94,05 116,54 318,40 Oyak Çimento 10.182.986.411,98 10,24 4,22 59,70 8,78 Oyak Yat. Ort. 139.000.000,00 8,84 2,07 201,04 6,95 Oylum Sınai Yatırımlar 130.078.896,00 6,67 1,54 52,49 4,71 Özbal Çelik Boru 287.676.000,00 8,05 1,00 306,36 6,55 Özderici GMYO 555.000.000,00 2,79 0,84 41,40 2,22 Özak GMYO 1.856.400.000,00 6,06 1,93 98,44 5,10 Özerden Plastik 189.000.000,00 12,53 1,50 294,74 9,00 Panora GMYO 548.100.000,00 7,86 3,67 12,47 6,30 Pamukova Elektrik 362.440.000,00 31,40 0,92 1.565,63 21,32 Papilon Savunma 782.375.000,00 23,50 6,12 195,34 22,76 Parsan 1.873.821.600,00 25,34 10,62 43,45 24,30 Pera GMYO 196.020.000,00 3,38 0,54 134,04 2,20 Peker GMYO 660.330.000,00 4,42 0,49 188,60 2,61 Penguen Gıda 883.750.000,00 7,52 0,80 451,68 5,05 Petkim 12.621.312.000,00 5,25 2,20 56,85 4,98 Pınar Et ve Un 1.008.838.800,00 31,42 6,94 163,57 23,28 Pegasus 7.631.558.142,20 86,60 23,56 -13,66 74,60 Pınar Su 332.586.923,75 10,08 1,69 220,26 7,43 Plastikkart 328.737.500,00 15,96 5,49 55,88 14,45 Petrokent Turizm 939.755.520,00 1.368,80 89,10 607,57 906,40 Pınar Süt 1.037.470.262,85 24,73 7,43 85,17 23,08 Polisan Holding 2.927.810.000,00 4,92 1,53 27,92 3,86 Politeknik Metal 1.530.000.000,00 471,90 54,40 436,33 408,00 Türk Prysmian Kablo 2.622.477.189,20 17,14 1,93 368,90 12,10 Park Elek.Madencilik 799.417.094,91 5,89 2,11 76,07 5,37 Prizma Press Matbaacılık 131.520.000,00 9,32 3,01 27,44 5,48 Pergamon Dış Ticaret 146.346.750,00 19,71 5,60 154,73 19,71 QNB Finansbank 235.672.500.000,00 102,70 28,00 87,60 70,35 QNB Finans Fin. Kir. 14.409.500.000,00 239,00 78,40 -2,94 125,30 Ral Yatırım Holding 279.720.000,00 9,42 2,37 69,18 4,44 Ray Sigorta 2.519.429.275,20 29,70 1,96 351,75 15,45 Rhea Girişim 154.566.000,00 4,97 1,00 212,61 3,72 Rodrigo Tekstil 97.135.350,00 20,02 1,10 657,46 13,71 Royal Halı 206.400.000,00 5,25 1,25 151,09 3,44 RTA Laboratuvarları 1.241.480.000,00 64,70 1,80 1.205,17 30,28 Reysaş GMYO 1.340.700.005,45 12,18 3,58 18,74 5,45 Reysaş Lojistik 1.102.794.000,00 12,75 3,83 110,96 9,24 Safkar Ege Soğutmacılık 383.520.000,00 20,28 1,87 399,08 10,88 Sabancı Holding 23.383.029.049,26 11,72 6,79 25,66 11,46 Saray Matbaacılık 320.982.000,00 9,08 0,66 578,38 8,77 Sanel Mühendislik 62.433.238,86 4,33 2,35 16,56 3,42 Sanifoam Sünger 179.548.886,40 17,50 3,82 172,00 13,60 Sanko Pazarlama 985.950.000,00 10,60 3,31 28,88 9,39 Sarkuysan 2.652.000.000,00 10,70 2,55 178,21 8,84 Sasa Polyester 16.782.600.000,00 22,18 4,87 161,58 20,22 Say Yenilenebilir Enerji 219.132.500,00 10,15 1,71 279,91 8,51 Şeker Fin. Kir. 320.000.000,00 6,80 3,55 33,89 6,40 Sekuro Plastik 193.834.600,00 15,50 2,44 160,45 13,96 Selçuk Ecza Deposu 8.476.650.000,00 19,97 5,25 128,84 13,65 Selçuk Gıda 109.560.000,00 5,53 0,75 362,09 4,98 Serve Film Prodüksiyon 214.883.852,00 19,29 1,29 906,29 16,00 Seyitler Kimya 552.000.000,00 37,30 6,64 408,10 34,50 Silverline Endüstri 387.000.000,00 9,50 1,20 298,15 8,60 Şişe Cam 22.392.094.750,60 8,01 3,36 43,60 7,31 Şekerbank 2.808.600.000,00 1,77 0,63 38,50 1,51 Söktaş 398.211.060,00 5,87 1,11 199,32 5,09 Smartiks Yazılım 282.301.750,00 12,62 4,15 -9,68 8,86 Sinpaş GMYO 3.649.948.544,34 4,45 0,76 260,34 4,18 Senkron Güvenlik 203.515.000,00 26,26 1,32 861,90 26,26 Sönmez Pamuklu 1.918.350.000,00 28,00 2,95 387,80 24,00 Sodaş Sodyum Sanayii 406.200.000,00 30,40 3,68 604,07 27,08 Şok Marketler 7.722.538.566,02 14,74 6,34 17,29 12,62 Sönmez Filament 3.935.763.000,00 70,20 3,06 1.338,52 70,20 Servet GMYO 4.076.800.000,00 80,00 7,00 822,35 78,40 Sumaş Suni Tahta 319.000.500,00 57,00 6,44 422,27 51,25 Taç Tarım Ürünleri 74.552.400,00 18,56 1,67 237,50 10,53 Tat Gıda 1.612.960.000,00 13,12 4,23 94,94 11,86 TAV Havalimanları 7.737.890.625,00 27,87 13,08 -21,59 21,30 T.Tuborg 5.827.724.131,71 21,92 11,27 51,85 18,07 Turkcell 35.420.000.000,00 17,43 11,41 19,47 16,10 Trend GMYO 377.100.000,00 16,19 1,11 471,36 12,57 Tek-Art Turizm 606.000.000,00 2,18 0,64 60,32 2,02 TGS Dış Ticaret 190.650.000,00 12,71 2,25 172,16 12,71 Türk Hava Yolları 17.815.800.000,00 15,33 7,41 -10,72 12,91 Mondi Tire Kutsan 1.520.000.000,00 10,20 2,95 83,57 7,60 Tekfen Holding 6.138.300.000,00 19,29 10,82 -8,29 16,59 Teknosa İç ve Dış Ticaret 1.405.800.000,00 17,52 3,56 204,29 12,78 Taze Kuru Gıda 216.300.000,00 1.034,90 4,64 2.887,57 216,30 Trabzon Liman 674.520.000,00 44,47 7,00 206,67 32,12 Temapol Polimer Plastik 163.012.500,00 11,85 2,66 120,31 11,50 Tümosan Motor ve Traktör 1.618.050.000,00 15,77 3,51 119,50 14,07 Tofaş Oto. Fab. 16.960.000.000,00 34,28 14,15 45,56 33,92 Turcas Petrol 1.239.660.000,00 5,70 1,51 81,65 4,85 Torunlar GMYO 3.900.000.000,00 5,46 1,65 41,82 3,90 TSKB GMYO 2.875.000.000,00 6,09 0,73 502,10 5,75 T.S.K.B. 4.984.000.000,00 2,79 0,83 47,11 1,78 Trabzonspor Sportif 1.220.000.000,00 5,39 1,07 89,96 2,44 Türk Telekom 29.890.000.000,00 8,68 5,24 18,36 8,54 Türk Traktör 9.750.516.300,00 182,70 37,40 245,30 182,70 Tuğçelik 242.400.000,00 9,37 2,30 104,56 8,08 Tukaş 2.641.978.500,00 17,80 7,38 -21,54 9,69 Tüpraş 27.045.273.600,00 128,90 65,55 -14,83 108,00 Türker Proje Gayrimenkul 803.926.562,59 128,20 26,66 168,81 112,90 Türkiye Sigorta 7.666.054.195,80 6,80 1,56 203,06 6,60 Ufuk Yatırım 627.748.205,40 17,98 2,12 419,38 13,40 Ulaşlar Turizm Yat. 107.620.422,00 4,65 0,44 355,00 4,24 Ülker Bisküvi 7.913.880.000,00 27,74 16,38 3,49 23,14 Ulusoy Elektrik 4.108.000.000,00 57,00 24,04 93,05 51,35 Ulusoy Un Sanayi 971.750.000,00 15,52 2,49 201,05 11,50 Umpaş Holding 109.620.000,00 2,61 0,31 320,97 2,61 Uşak Seramik 573.300.000,00 2,68 0,65 92,84 2,34 Utopya Turizm 970.000.000,00 39,00 2,48 688,62 38,80 Uzertaş Boya 452.800.000,00 58,00 1,37 2.449,55 56,60 Vakıflar Bankası 18.395.481.927,71 7,01 3,78 -14,52 4,71 Vakıf Fin. Kir. 852.000.000,00 4,99 1,04 101,18 4,26 Vakko Tekstil 1.043.200.000,00 7,50 2,81 43,61 6,52 Vanet Gıda 193.250.000,00 15,49 0,81 440,56 7,73 Verusaturk Girisim 680.160.000,00 13,70 2,94 148,73 13,08 Verusa Holding 3.157.000.000,00 47,40 12,66 143,12 45,10 Vestel Beyaz Eşya 7.767.200.000,00 41,62 12,89 93,76 40,88 Vestel 7.064.709.151,50 22,40 8,38 66,88 21,06 Vakıf Yat. Ort. 220.800.000,00 14,36 0,95 304,14 7,36 Vakıf GMYO 1.665.200.000,00 4,26 1,05 109,13 3,62 Viking Kağıt 378.000.000,00 9,82 1,83 381,28 9,00 Yaprak Süt ve Besi Çift. 514.040.000,00 103,70 4,84 1.057,28 72,40 Yataş 2.164.594.574,63 14,45 4,59 99,01 14,45 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 219.450.000,00 5,30 0,94 173,29 4,40 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.560.020.000,00 22.763,00 2.900,10 429,72 15.600,20 Yeşil Yatırım Holding 643.612.500,00 102,80 6,75 749,07 95,35 Yeni Gimat GMYO 2.004.710.400,00 13,60 9,94 3,83 12,43 Yeşil GMYO 324.459.674,29 1,45 0,34 115,63 1,38 Yapı ve Kredi Bank. 26.016.917.954,72 3,20 1,74 24,19 3,08 Yapı Kredi Koray GMYO 178.000.000,00 5,09 1,52 83,88 4,45 Yükselen Çelik 653.981.000,00 8,78 2,42 146,33 7,55 Yonga Mobilya 504.000.000,00 81,40 7,75 224,94 30,00 Yünsa 427.485.600,00 17,65 5,60 45,61 14,66 Yeşil Yapı 428.182.379,60 1,95 0,32 178,79 1,84 Zorlu Enerji 5.540.000.000,00 3,20 0,90 69,94 2,77 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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