Soylu'dan, Kaftancıoğlu'nun Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesiyle ilgili çağrısına tepki Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesiyle ilgili çağrısına ilişkin, "Maalesef siyasetimize terörizmin, anarşizmin, kamu düzeni bozularak ortaya çıkabilecek bir ortamın meşruiyeti bulaştırılmaya çalışılıyor." dedi.

Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan millet bahçesiyle ilgili sosyal medyadan çağrıda bulunmasına ilişkin soru üzerine Soylu, demokraside yapılan meselelerle ilgili herkesin bir değerlendirme yapma hakkının bulunduğunu belirtti.

Soylu, Gezi olaylarında ağaç için Türkiye'yi tarihsel bir tramvayla karşı karşıya bırakan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Beşiktaş Çırağan Caddesi'ndeki korumaya değer nitelikteki asırlık çınar ağaçlarını kesenlerin Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan millet bahçesine itiraz etmelerinin çelişki olduğunu ifade etti.

Bir taraftan 6'lı masada yer alınarak siyasi etik yasası teklifi yapıldığını diğer taraftan da Cumhurbaşkanına hakaret edildiğini söyleyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün bunlarla ilgili hukuki bir karar verilecek. Bu kararın da ne olduğu ortada olacak acaba buradan bir istismar ve siyasi mağduriyet oluşturabilir miyim diye birtakım manipülasyonlara girmeye çalışacaksınız. Şunu söylemek isterim, maalesef siyasetimize terörizmin, anarşizmin, kamu düzeni bozularak ortaya çıkabilecek bir ortamın meşruiyeti bulaştırılmaya çalışılıyor. Yani ben sonucu alayım da hangi şekilde alırsam alayım diye bir mantıkla karşı karşıyayız. Bunun siyaset kurumuna herhangi bir faydası olmadığının, bunun doğru olmadığının, bunun vatandaşın günlük yaşantısını doğru etkilemeyeceğinin altını çizmek gerekir."

"Terörist milletvekilinin terörist cenazesine gitmesine müsaade etmedik, etmeyiz"

Soylu, Tunceli'de HDP'li grup ve polis arasında çıkan arbedede 1 polis memurunun yaralandığı ve 2 kişinin gözaltına alındığı olaya değinerek, şunları kaydetti:

"Terörist milletvekili, terörist cenazesine gidebildi mi? Buna müsaade etmeyiz, etmedik de zaten. Dünyanın hiçbir ülkesinde müsaade edilmez. Biraz bu konularda araştırma kararı olanlara, araştırma anlayışı olanlara ifade etmek istiyorum. Batasuna kararına baksınlar. Bakalım oralarda bu anlayış kullanılabiliyor mu? Yani Avrupa kendi merkezinde bir terörist cenazesine, bir milletvekilinin gitmesine izin veriyor mu, vermiyor mu veya nasıl bir karşılık ortaya koyuyor?

HDP'nin terörist cenazesine birçok milletvekilini göndermesi ile devlete 'Katil devlet' diyen, bir ağaç için bütün Türkiye'nin geleceğini karartmaya yönelik gözü kararmışlık ile ağaç dikilirken ve millet bahçesi yapılırken, millet bahçelerine, yeşile yönelik bu itiraz birbiriyle ilişki içerisindedir ve bu itiraz mercilerinin karar vericileri bu toprakların içerisinde değildir. Bunlar uygulayıcılardır. 'Siz buradan yürüyün' diyorlar, onlar buradan yürüyorlar. Buradan yürümeye de devam ediyorlar."

Bu tür süreçler yaşanırken sonuçları daha temkinli ve tedbirli değerlendirdiklerinin altını çizen Soylu, İstanbul'a yapılan yatırımlarla trafik sıkıntısının ortadan kaldırıldığını ve tartışma yapılırken bunun göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

Soylu, Ağrı, Şanlıurfa ve Bursa'daki operasyonların hatırlatılması üzerine, terörle mücadeleyle ilgili pek çok yeni detayın olduğunu bildirdi.