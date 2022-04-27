Spor Toto Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri belli oldu

27.04.2022 14:10
Spor Toto Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta heyecanı 29, 30 Nisan ve 1 Mayıs'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan Merkez Hakem Kurulu'nun atamalarına göre, Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler şöyle:

29 Nisan Cuma

20.30 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Sarper Barış Saka

20.30 GZT Giresunspor - Adana Demirspor: Halil Umut Meler

30 Nisan Cumartesi

16.00 İ.H. Konyaspor - V. Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

16.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy

20.30 A. Hatayspor - Altay: Abdulkadir Bitigen

20.30 Trabzonspor - F.T. Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

1 Mayıs Pazar

16.00 Y. Kayserispor - Beşiktaş: Erkan Özdamar

16.00 A. Alanyaspor - Ö.K. Yeni Malatyaspor: Turgut Doman

20.30 Galatasaray - D.G. Sivasspor: Kadir Sağlam

20.30 Göztepe - Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

(İHA)

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Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika
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