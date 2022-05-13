"Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu düşünce içinde değiliz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin YPG'ye yaptırım muafiyeti ile ilgili "Biden ne gibi açıklamalar yapacak bilmiyorum. Özellikle de Biden'ın açıklamalarını gördükten sonra tavrımızı ortaya koyarız" dedi. Erdoğan ayrıca, "Pençe Kilit'te dün itibariyle 82 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzun süredir zaten rahatsızlığı vardı, bugün de rahmet-i Rahman'a kavuştu. Allah rahmet eylesin. Biz de taziye için 3 gün kadar sürecek bir ziyarete gideceğim" dedi.

"İSVEÇ VE FİNLANDİYA İLE İLGİLİ GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ AMA OLUMLU DÜŞÜNCE İÇİNDE DEĞİLİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu düşünce içinde değiliz. Daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler. Yunanistan'ın NATO'yu da arkasına alarak Türkiye'ye karşı takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı işlemek istemiyoruz. İskandinav ülkeleri terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. Oraların, hatta parlamentolarında da yer alıyorlar" dedi.

"TAVRIMIZI ORTAYA KOYARIZ"

ABD'nin YPG'ye yaptırım muafiyeti ile ilgili konuşan Erdoğan, "Dereyi görmeden paçaları sıvamanın anlamı yok. Biden ne gibi açıklamalar yapacak bilmiyorum. Her şeyi görüp, özellikle de Biden'ın açıklamalarını gördükten sonra tavrımızı ortaya koyarız" dedi.

"PENÇE KİLİT'TE DÜN İTİBARİYLE 82 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şeyden önce YPG bir terör örgütüdür. PKK neyse YPG de odur. Amerika'nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil. Amerika son dönemlerde gelen yönetimlerin hepsi, PKK terör örgütüne karşı, Suriye'nin kuzeyindeki tüm yapılanmalara karşı her türlü maddi destekleri vermiştir. Tırlarla buralara araç gereç mühimmat sevk etmiştir. Şimdi de bu tür şeyleri duyuyoruz. Burada PKK'sı, YPG'si kim olursa olsun, Irak'ın kuzeyinde ne yaptıysak Suriye'nin kuzeyinde de aynını yapmaya devam edeceğiz. Pençe Kilit'te dün itibariyle 82 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Havaların olumlu seyri halinde bu rakam daha ilerilere devam edecektir. Bizim teröristlere göz açtırma lüksümüz yok. Bunu bize dost görünen ülkelere de söylüyoruz. 'Yanlış yapıyorsunuz adımlarınızı doğru atın'" dedi.

"PUTİN VE ZELENSKİ İLE YAPTIĞIM GÖRÜŞMELERDE, KENDİLERİNE BU İŞİ BİR AN ÖNCE DURDURMA NOKTASINDA TELKİNLERİMİZ OLDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savaşları tasvip etmek mümkün değil. Gerek Putin ile gerek Zelenski ile yaptığım görüşmelerde kendilerine bu işi bir an önce durdurma noktasında telkinlerimiz oldu. Aynı telkinlerimiz devam edecektir. Savaşın iyisi olmaz. Bunca insanlar ölüyor. Bundan sonra yapacağımız görüşmelerde de bunları kendilerine telkin edeceğiz" diye konuştu.

(Metin Başar - Ömer Karaoğlu-İHA)