ABD, Avustralya, İtalya, Kanada, Finlandiya ve İngiltere UNRWA\'ya finansal desteği durdurdu

ABD, Avustralya, İtalya, Kanada, Finlandiya ve İngiltere, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının 7 Ekim olaylarına karıştığı iddiası üzerine UNRWA'ya yönelik finansal desteği durdurma kararı aldı.

Gazze Şeridi'nde yardım faaliyeti yürüten UNRWA bünyesindeki bazı çalışanların İsrail'e yönelik "7 Ekim" saldırılarına karıştığı iddia edildi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric dün yaptığı yazılı açıklamada, Guterres'in iddia karşısında dehşete düştüğünü ifade etti. Dujarric, Guterres'in UNRWA Genel Komiseri Philip Lazzarini'den bu konuyu hızla soruşturmasını ve 7 Ekim'deki olaylara veya başka herhangi bir suça karıştığı tespit edilen tüm UNRWA çalışanlarının derhal işine son verilmesini, gerekirse yasal yollara yönlendirilmesini talep ettiğini duyurdu.

"7 Ekim olaylarına 12 UNRWA personeli karıştı"

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, "ABD, 12 UNRWA çalışanının 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırılara karışmış olabileceği iddialarından son derece rahatsız. Biz bu iddiaları ve Birleşmiş Milletler'in bu iddiaları ele almak için attığı adımları incelerken, Dışişleri Bakanlığı UNRWA'ya sağlanan ek finansmanı geçici olarak durdurdu" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu konunun kapsamlı ve hızlı bir şekilde araştırılması gerekliliğini vurgulamak için Guterres ile görüştü. Böyle bir soruşturma yürütme kararını ve iddiaların doğru çıkması durumunda Guterres'in harekete geçmek için kararlı adımlar atacağı sözünü memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca BM'nin UNRWA'ya yönelik kapsamlı ve bağımsız bir incelemeye ilişkin duyurusunu da memnuniyetle karşılıyoruz. UNRWA, Filistinlilere temel gıda, ilaç, barınak ve hayat kurtaran yardımların sağlanmasında kritik bir rol oynuyor. Çalışmaları hayat kurtardı. UNRWA'nın bu iddiaları ele alması, mevcut politika ve prosedürlerini gözden geçirmek de dahil olmak üzere her türlü uygun düzeltici önlemi alması önemlidir. ABD bu iddialar hakkında daha fazla bilgi almak için İsrail hükümetiyle temasa geçti. Bu konuda Birleşmiş Milletler ve İsrail hükümeti ile yakın temas halinde olmaya devam edeceğiz" denildi.

Kanada, Avustralya, İtalya, İngiltere ve Finlandiya da aynı kararı aldı

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Ahmed Hussen, söz konusu iddianın ardından yaptığı açıklamada, Kanada'nın UNRWA'ya yardımını askıya aldığını duyurdu. Bakan Hussen, BM'nin soruşturması tamamlanana kadar Kanada'nın Gazze'deki Filistinlilere diğer kuruluşlar aracılığıyla insani yardım aktaracağını söyledi. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İtalya hükümetinin UNRWA'ya finansmanı durduğunu açıklayarak, "Müttefik ülkeler de benzer karar aldı. İsrail'in güvenliğini koruyarak, Filistin halkına insani yardım sağlamaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da UNRWA'ya sağlanacak finansmanın geçici olarak durdurulduğu bildirildi. Açıklamada, "Gazze'de çaresizce bekleyen insanlara insani yardım ulaştırılması konusunda kararlılığımızı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ise Avustralya'nın UNRWA'ya finansmanı durdurma konusunda diğer ülkelere katılacağını belirterek, "Avustralya, soruşturma konusunda UNRWA ile yakın iş birliği içinde olacak ve uluslararası ortaklarıyla istişarede bulunacak. Bunu yaparken yakın zamanda açıklanan fonun ödemesini geçici olarak duraklatacağız" dedi.

Finlandiya Dış Ticaret ve Kalkınma Bakanı Ville Tavio da açıklamasında, "Finlandiya, UNRWA'ya sağlanan finansmanı geçici olarak durduracak ve bağımsız soruşturmanın sonucunu takip edecek" ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz ise ülkesinin savaştan sonra UNRWA'nın Gazze'deki faaliyetlerini durdurmaya çalışacağını söyledi.

Hamas'tan tepki: "İsrail'e boyun eğmeyin"

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in UNRWA'ya yönelik tutumuna tepki gösterilerek, "tehdit ve şantaja boyun eğmemeleri" çağrısında bulunuldu. Açıklamada, söz konusu UNRWA çalışanlarının 7 Ekim olaylarına karıştığına ilişkin iddiaların İsrail'in bilgilerine dayandığı vurgulanarak, "Siyonist düşmandan elde edilen bilgilere dayanılarak çalışanların sözleşmelerinin feshedilmesini şiddetle kınıyoruz. UNRWA'yı kararını derhal geri çekmeye ve uluslararası toplum tarafından kendisine verilen yetkiye uymaya çağırıyoruz. Ajans yönetimine Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde derhal göreve dönme, siyonist baskılara boyun eğmeme çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı. - WASHINGTON