Şükrü Altay: Türk bayrağını gururla dalgalandırıyordum
Şükrü Altay: Türk bayrağını gururla dalgalandırıyordum

Şükrü Altay: Türk bayrağını gururla dalgalandırıyordum
28.01.2026 10:30
TÜRK boksör Şükrü Altay, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Almanya Altın Kemerimi hediye verdim. Bu sefer Türkiye şampiyonluk kemerimi kendisine hediye etmek istiyorum.

TÜRK boksör Şükrü Altay, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Almanya Altın Kemerimi hediye verdim. Bu sefer Türkiye şampiyonluk kemerimi kendisine hediye etmek istiyorum. Türkiye'ye 3 kemer getirdim. Ben Avrupa'da, Almanya'da Türkiye'yi temsil ediyorum. Türk bayrağını gururla dalgalandırıyordum" dedi.

Hafif ağır sıklette Dünya Boks Birliğinin (GBU) Almanya, Avrupa ve dünya şampiyonluğu kemerlerinin sahibi 'Demir Yumruk' lakaplı Türk sporcu Şükrü Altay, 17 Ocak'ta Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen organizasyonda Arnavut rakibi Albi Sorra'yı mağlup ederek ünvanlarını korudu. Profesyonel kariyerinde çıktığı 21 maçtan 17'sini nakavtla alan 40 yaşındaki Şükrü Altay, 17 Ocak'ta Seydikemer'de yapılan müsabakada büyük bir zafere imza attı. WBC Türkiye, WBC Turan ve WBC Orta Doğu Greyta kemerleri için çıktığı zorlu karşılaşmada Arnavut rakibi Albi Sorra'yı mağlup eden Şükrü Altay, ünvanlarını koruma başarısı gösterdi.

Ünvanını koruduğu için mutlu olduğunu belirten Altay, "Benim için çok güzel geçti. Yeni bir şehir gösterdik, Seydikemer. Sağ olsunlar kaymakam ve başkanlar yardımcı oldular. 3 kemere çıktık. WBC Türkiye, WBC Turan ve WBC Orta Doğu Greyta. Ünvanlarımızı koruduk" diye konuştu.

'TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRIYORDUM'

Daha önce Almanya'da kazandığı Altın Kemer'ini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim ettiğini söyleyen Şükrü Altay, bu kez Türkiye şampiyonluk kemerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etmek istediğini dile getirdi. Altay, "Bu duygu çok güzel bir şeydi. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza Almanya Altın Kemerimi hediye verdim. Bu sefer Türkiye şampiyonluk kemerimi kendisine hediye etmek istiyorum. Türkiye için yaptım ben bu kemeri. Türkiye'ye 3 kemer getirdim. Ben Avrupa'da, Almanya'da Türkiye'yi temsil ediyorum. Türk bayrağını gururla dalgalandırıyordum. Şimdi de Fethiyeli oldum. Fethiye'de kalacağım. Orada Allah'ın izniyle spor dalımı gençlere öğreteceğim" ifadelerini kullandı.

'BOKS ÇOK GÜZEL BİR SPOR'

Gençlerin sporla kötü alışkanlıklardan uzak tutulabileceğine dikkat çeken Şükrü Altay, "Çocukları tek bir konuyla kötü alışkanlıklardan uzak tutabilirsin. Onları spora yönlendirmen lazım. Çoğu kişinin maddi durumu iyi değil. Onlara ücretsiz kurslar yapacaksın. Çoğu kişi boksu bilmiyor. Onları çekeceksin. Sporu göstereceksin, tattıracaksın. Hemen vur, kır değil. Boks çok güzel bir spor. Kızlar için gençler için, kendilerini korumaları için öğreteceksin. Derler ya 'Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.' Sporcularla zaman geçirirsen sporcu olursun. Gençler spora kendilerini verseler çok güzel olur" ifadelerini kullandı.

'BÜTÜN GENÇLERE SAHİP ÇIKMAK İSTİYORUM'

Uzun yıllar Almanya'da yaşadığını ancak şimdi Fethiye'ye yerleştiğini ifade eden Altay, "Fethiye'de dövüş kulübü açmak istiyorum. Tüm spor dallarının olduğu dövüş kulübü olacak. Bütün gençlere sahip çıkmak istiyorum. Gençler, her spor dalını denesinler. Bütün spor dalları bir yerde olacak. Boksu beğenmezse kick boksa geçer. Onu da beğenmezse karateye geçer. Onu beğenmezse güreşe geçer. Böyle bir sistem getirmek istiyorum. 1 çatı altında 5 spor dalı. Gençleri oraya çekmek istiyorum. Bu konuda Türkiye'den destek bekliyorum. Sağ olsunlar Türkiye hep arkamdaydı" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ORGANİZASYONUNU YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Yaz aylarında yeni bir organizasyonda boy göstereceğini söyleyen Altay, "Seydikemer'de 5, 6 ay sonra güzel bir organizasyon yapmak istiyoruz. Kaymakam ve başkanla beraber. Bu yaz, belki dünyanın değil ama Türkiye'nin en büyük organizasyonunu yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Şükrü Altay: Türk bayrağını gururla dalgalandırıyordum - Son Dakika

Şükrü Altay: Türk bayrağını gururla dalgalandırıyordum
