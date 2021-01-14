Süper Lig'in 19. haftası, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Haftanın açılış maçında Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük, Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş- Galatasaray derbisine de sahne olacak 19. haftanın programı şöyle:
Yarın:
19.00 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük (Eryaman)
16 Ocak Cumartesi:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Gaziantep FK- Hes Kablo Kayserispor (Kalyon)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor- Trabzonspor (Antalya)
17 Ocak Pazar:
13.30 Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor (Denizli Atatürk)
16.00 Yeni Malatyaspor- Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)
19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)
18 Ocak Pazartesi:
19.00 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fenerbahçe- MKE Ankaragücü (Ülker)
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de 19. hafta heyecanı başlıyor - Son Dakika Spor