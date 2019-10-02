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Süper lig'de 7'nci haftanın hakemleri açıklandı

1 saat önce

Süper Lig'de 7'nci hafta oynanacak olan maçların hakemleri belli oldu.

Süper lig'de 7'nci haftanın hakemleri açıklandı, System.String[]

Süper Lig'de 7'nci hafta oynanacak olan maçların hakemleri belli oldu. Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını Arda Kardeşler, Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasında oynanacak olan Karadeniz derbisini ise Hüseyin Göçek yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 7'nci haftada oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek hakemler şu şekilde:

4 Ekim Cuma

20.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Yukatel Denizlispor (Bülent Birincioğlu)

20.30 Fenerbahçe - Antalyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

5 Ağustos Cumartesi

15.00 Kasımpaşa - İttifak Holding Konyaspor (Serkan Tokat)

17.30 Göztepe - İstikbal Mobilya Kayserispor (Cüneyt Çakır)

20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray (Halil Umut Meler)

6 Ekim Pazar

14.00 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü (Atilla Karaoğlan)

16.30 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor (Arda Kardeşler)

19.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Medipol Başakşehir (Koray Gençerler)

19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor (Hüseyin Göçek)

Aytemiz Alanyaspor, Arda Kardeşler, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:22 Kaynak: DHA
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