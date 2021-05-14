Süper Lig'de perde kapanıyor - Son Dakika

Süper Lig'de perde kapanıyor

14.05.2021 10:49
Süper Lig'de perde kapanıyor, System.String[]

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun perdesi, şampiyonun ve küme düşen son takımın belirleneceği 42. ve son hafta maçlarıyla kapanacak.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun perdesi, şampiyonun ve küme düşen son takımın belirleneceği 42. ve son hafta maçlarıyla kapanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen sezon küme düşmenin kaldırılmasıyla 21 takımla başlayan ligde, şampiyonluk heyecanı son haftaya taşındı.

Ligde geride kalan 41 haftada Beşiktaş 81 puanla zirvede yer alırken, aynı puana sahip Galatasaray ise averajla ikinci sırada bulunuyor. Süper Lig'de 79 puana sahip Fenerbahçe ise üçüncü sırada yer alıyor.

Yarın oynanacak maçlarda Beşiktaş, Göztepe'ye konuk olacak. Galatasaray ise Helenex Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe ise kümede kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Şampiyonluk ihtimalleri

Süper Lig'de averajla lider durumda bulunan Beşiktaş, Göztepe maçından puan alması ve Galatasaray'ın da Helenex Yeni Malatyaspor'a puan kaybetmesi halinde şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Beşiktaş'ın Göztepe'yi tek farkla yenmesi ve Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 4'den az farkla mağlup etmesi durumunda da şampiyonluk sevincini, genel averajda rakibine üstün olan siyah-beyazlılar yaşayacak.

Beşiktaş ile Galatasaray'ın yenilmesi ve Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesi halinde yine gülen taraf averajla siyah-beyazlılar olacak.

Ligde averajla ikinci sırada yer alan Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u yenmesi ve Beşiktaş'ın puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak.

Galatasaray'ın berabere kalması ve Beşiktaş'ın maçını yitirmesi halinde yine sarı-kırmızılılar kupayı müzesine götürecek.

Galatasaray'ın maçını en az 4 farkla kazanması ve Beşiktaş'ın 1 farkla rakibine üstünlük kurması halinde de sarı-kırmızılılar kupaya uzanacak.

Fenerbahçe için ise tek şampiyonluk ihtimali bulunuyor. Olası puan eşitliklerinde averajla rakiplerinin gerisinde kalacak sarı-lacivertli takım maçını kazanıp, Beşiktaş ve Galatasaray'ın yenilmesi halinde kupayı kaldıracak.

Küme düşen son takım netleşecek

Yukatel Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü'nün veda ettiği ligde küme düşen 4. ve son takım da yarın belli olacak.

Ligde 41 puana sahip Hes Kablo Kayserispor ya da 38 puanı bulunan Gençlerbirliği, küme düşecek.

Son maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek Kayserispor, rakibi karşısında puan alması halinde Gençlerbirliği lige veda edecek.

Kayserispor'un Fenerbahçe'ye mağlup olması ve Gençlerbirliği'nin deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor'a üstünlük kurması halinde ise ikili averajda rakibinin gerisinde bulunan Hes Kablo Kayserispor, TFF 1. Lig'e düşecek.

Maç programı

Süper Lig'de yarın oynanacak 42. ve son hafta maçlarının programı şöyle:

18.00 MKE Ankaragücü- Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)

18.00 Demir Grup Sivasspor- Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)

18.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)

18.00 Atakaş Hatayspor- Gaziantep (Antakya Atatürk)

18.00 Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor (Atatürk Olimpiyat)

18.00 Fraport TAV Antalyaspor- İttifak Holding Konyaspor (Antalya)

20.30 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)

20.30 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)

20.30 Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)

20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Puan durumu

Ligde 42. ve son hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ39256887434481
2.GALATASARAY39256877354281
3.FENERBAHÇE39247870403079
4.TRABZONSPOR391814748361268
5.DEMİR GRUP SİVASSPOR391517752421062
6.ATAKAŞ HATAYSPOR3917101262521061
7.AYTEMİZ ALANYASPOR391691457451257
8.FATİH KARAGÜMRÜK391512125951857
9.GAZİANTEP391413125851755
10.GÖZTEPE391312145857151
11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR391213144948149
12.ÇAYKUR RİZESPOR391212155367-1448
13.KASIMPAŞA391210174655-946
14.HELENEX YENİ MALATYASPOR391015144850-245
15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR391112164155-1445
16.FRAPORT TAV ANTALYASPOR39916144155-1443
17. HES KABLO KAYSERİSPOR39914163450-1641
18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR401010204468-2440
19.MKE ANKARAGÜCÜ39108214664-1838
20.GENÇLERBİRLİĞİ39108214374-3138
21.YUKATEL DENİZLİSPOR39610233772-3528

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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