Suriyeliler giderse kira fiyatları düşer mi? Yetkili isimlerden art arda açıklamalar - Son Dakika
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Emlak

Suriyeliler giderse kira fiyatları düşer mi? Yetkili isimlerden art arda açıklamalar

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Suriye'de muhaliflerin 61 yıllık Baas rejimine son vermesinin ardından sığınmacılar ülkelerine dönmeye başlarken bu durumun Türkiye'deki kira fiyatlarına nasıl yansıyacağı ise merak konusu. İstanbul Emlakçılar Odası ve Ticaret Odası başkanlarından konuyla ilgili art arda açıklamalar geldi.

10.12.2024 09:33
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27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalifler, birçok kenti çatışmaya bile girmeden tek tek ele geçirdi.

ESAD ÜLKEYİ TERK ETTİ

Başkent Şam'da da kontrolü ele geçiren muhaliflerin bu hamlesi 61 yıllık Baas rejimine son verirken Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da ülkeyi terk etmesini beraberinde getirdi.

KİRA FİYATLARINA NASIL YANSIYACAK?

Esad rejiminin son bulmasıyla iç savaş ve baskılar nedeniyle yurt dışına kaçmak durumunda kalan çok sayıda sığınmacı da ülkelerine dönmeye başlarken bu durumun Türkiye'deki kira fiyatlarına nasıl yansıyacağı ise merak konusu oldu.

"KİRALARIN DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, tersine göç ile 40 binden fazla konut arzının ortaya çıkabileceğini belirterek, "Özellikle Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Bahçeşehir, Bağcılar ve Fatih gibi Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı semtlerde azalan taleple birlikte kiraların düşmesini bekliyoruz" dedi.

İstanbul'da ciddi bir Suriyeli sayısı bulunduğunu belirten Aşa, "Konut kiralarının artmasının ana sebeplerinden birisi göçmen ve mültecilerdi. Özellikle birkaç aile bir araya gelince yüksek kiraları ödeyebiliyorlardı. Şimdi Suriye'ye geri dönüşler kira fiyatlarını kısmen düşürebilir ve bir süre artmamasını sağlar" diye konuştu.

"KİRALIK KONUT ARZI ARTACAK"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan da, "Özellikle kiralık konut tarafında arz talep dengesinin bozuk olması fiyatları artırıyordu. Suriyelilerin boşaltacağı evler sayesinde kiralık konut arzı artacak. Suriyeli göçmenler belirli bölgelerde yoğunlaşıyordu. Özellikle o bölgelerde kira fiyatlarının normalleşeceğini ve bir süre stabil kalacağını düşünüyoruz" dedi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan, ise şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye'de 3 milyon civarında Suriyeli olduğu belirtiliyor. Tüm Suriyeliler dönerse ciddi sayıda boş daire ortaya çıkar, arz sıkıntısını bir süre ortadan kaldırır. Özellikle Gaziantep gibi Suriyelilerin yoğun yaşadığı yerler soluk alır. Arz sıkıntılı olduğu için kiralarda hemen düşüş yaşanmaz ancak kiralar bir süre stabil kalır, artmaz."

Suriyeliler giderse kira fiyatları düşer mi? Yetkili isimlerden art arda açıklamalar

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Son Dakika Emlak Suriyeliler giderse kira fiyatları düşer mi? Yetkili isimlerden art arda açıklamalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Nurettin Kurnaz:
    Kardeşim ev sahiblerini suçlamaya hiç hakkın yoktur neden çünkü sorun hükümetin enflasyon sorunudur her şeyin fiyatı artıyor tabikidr kiralarda artacak 52 58 Yanıtla
  • Harun Sönmez:
    yine çıkar bu ülkede rahat olun ülke agzına kadar din tüccarı dolu 25 18 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    yaraaaa düşer 17 12 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Dusecek ac gozlu ev sahipleri yalayacak pırasayı 16 10 Yanıtla
  • YoH null:
    söyle aslında eskiden yabancılara ev satmak neredeyse 100 1 yada 2 falan dı ama son 15 yil dan fazla süre bu neredeyse 100 60 70 çıktı kısıtlama getirilmeli buna el atılmalıdır düzenleme getirilmelidir 12 1 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    burada tek suçlu Suriyeli mülteciler değil, suçun büyüğü anasını bile para karşılığında satmaktan çekinmeyecek ahlak yoksunu türk esnafında. 6 2 Yanıtla
  • Murat Küyük:
    bok düşer bekle 4 1 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    Hiç düşmezzzz 1 0 Yanıtla
  • Gul Yalçın:
    suriyelil er gitti hadi turklerle evlenenler ne olacak 0 1 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    bu an evvel defolup gitsin ler 0 1 Yanıtla
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