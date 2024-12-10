Suriyeliler giderse kira fiyatları düşer mi? Yetkili isimlerden art arda açıklamalar

Emlak

"Kendini takdim etsene oğlum, soyadın ne?"

27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalifler, birçok kenti çatışmaya bile girmeden tek tek ele geçirdi.

ESAD ÜLKEYİ TERK ETTİ

Başkent Şam'da da kontrolü ele geçiren muhaliflerin bu hamlesi 61 yıllık Baas rejimine son verirken Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da ülkeyi terk etmesini beraberinde getirdi.

KİRA FİYATLARINA NASIL YANSIYACAK?

Esad rejiminin son bulmasıyla iç savaş ve baskılar nedeniyle yurt dışına kaçmak durumunda kalan çok sayıda sığınmacı da ülkelerine dönmeye başlarken bu durumun Türkiye'deki kira fiyatlarına nasıl yansıyacağı ise merak konusu oldu.

"KİRALARIN DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, tersine göç ile 40 binden fazla konut arzının ortaya çıkabileceğini belirterek, "Özellikle Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Bahçeşehir, Bağcılar ve Fatih gibi Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı semtlerde azalan taleple birlikte kiraların düşmesini bekliyoruz" dedi.

İstanbul'da ciddi bir Suriyeli sayısı bulunduğunu belirten Aşa, "Konut kiralarının artmasının ana sebeplerinden birisi göçmen ve mültecilerdi. Özellikle birkaç aile bir araya gelince yüksek kiraları ödeyebiliyorlardı. Şimdi Suriye'ye geri dönüşler kira fiyatlarını kısmen düşürebilir ve bir süre artmamasını sağlar" diye konuştu.

"KİRALIK KONUT ARZI ARTACAK"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan da, "Özellikle kiralık konut tarafında arz talep dengesinin bozuk olması fiyatları artırıyordu. Suriyelilerin boşaltacağı evler sayesinde kiralık konut arzı artacak. Suriyeli göçmenler belirli bölgelerde yoğunlaşıyordu. Özellikle o bölgelerde kira fiyatlarının normalleşeceğini ve bir süre stabil kalacağını düşünüyoruz" dedi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan, ise şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye'de 3 milyon civarında Suriyeli olduğu belirtiliyor. Tüm Suriyeliler dönerse ciddi sayıda boş daire ortaya çıkar, arz sıkıntısını bir süre ortadan kaldırır. Özellikle Gaziantep gibi Suriyelilerin yoğun yaşadığı yerler soluk alır. Arz sıkıntılı olduğu için kiralarda hemen düşüş yaşanmaz ancak kiralar bir süre stabil kalır, artmaz."